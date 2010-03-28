HTML 5, iPad ile daha hızlı yaygınlaşabilir

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Steve Jobs'un Flash'ı bitireceğini iddia ettiği HTML 5, Apple sayesinden daha hızlı yaygınlaşabilir. Flash'a destek vermediği için birçok kullanıcı tarafından eleştirilen ancak 2007'den bu yana kararından vazgeçmeyen Apple, iPad ile Flash içeriğe sahip siteleri bulunan büyük şirketleri HTML5'a geçirecek gibi görünüyor.

The Other Mac Blog'unun yazarı Colum ODwyer'ın rastladığı "iPad-test" videolarına ve Macrumors'un da bu videolar üzerinde yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın önde gelen televizyon kanallarından CBS, Flash içeriklerinin iPad'de görüntülenebilmesi için HTML 5 üzerinde çalışmalar yapıyor. Macrumors'un araştırmasına göre CBS'in sitesinde yer alan "iPad-test" yazılı linklere bilgisayar üzerinden tıklandığında Flash içeriğe yönlendirilirken, iPad Simulator'ı üzerinden tıklandığındaysa HTML 5 tabanlı farklı bir versiyona yönlendiriliyormuş. Fakat bu videoların şu anda oynatılamadığını söyleyen Macrumors sayfanın CSS dosyalarının HTML 5 ve Webkit'e işaret ettiğini belirtiyor.

Görünen o ki önemli medya şirketlerinin başında gelen CBS, iPad için içeriğinde değişikliğe gidiyor. Bakalım bu değişiklikler Steve Jobs'un HTML 5'ın Flash'ı bitirecek iddiasını doğru çıkartacak mı ?