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HTML 5, iPad ile daha hızlı yaygınlaşabilir

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTML 5, iPad ile daha hızlı yaygınlaşabilir
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Steve Jobs'un Flash'ı bitireceğini iddia ettiği HTML 5, Apple sayesinden daha hızlı yaygınlaşabilir. Flash'a destek vermediği için birçok kullanıcı tarafından eleştirilen ancak 2007'den bu yana kararından vazgeçmeyen Apple, iPad ile Flash içeriğe sahip siteleri bulunan büyük şirketleri HTML5'a geçirecek gibi görünüyor.

The Other Mac Blog'unun yazarı Colum ODwyer'ın rastladığı "iPad-test" videolarına ve Macrumors'un da bu videolar üzerinde yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın önde gelen televizyon kanallarından CBS, Flash içeriklerinin iPad'de görüntülenebilmesi için HTML 5 üzerinde çalışmalar yapıyor. Macrumors'un araştırmasına göre CBS'in sitesinde yer alan "iPad-test" yazılı linklere bilgisayar üzerinden tıklandığında Flash içeriğe yönlendirilirken, iPad Simulator'ı üzerinden tıklandığındaysa HTML 5 tabanlı farklı bir versiyona yönlendiriliyormuş. Fakat bu videoların şu anda oynatılamadığını söyleyen Macrumors sayfanın CSS dosyalarının HTML 5 ve Webkit'e işaret ettiğini belirtiyor.

Görünen o ki önemli medya şirketlerinin başında gelen CBS, iPad için içeriğinde değişikliğe gidiyor. Bakalım bu değişiklikler Steve Jobs'un HTML 5'ın Flash'ı bitirecek iddiasını doğru çıkartacak mı ?


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sertacaygun 9 yıl
fatihcanery;
Sayfanın en altında "Join HTML5" gibisinden birşey göreceksin.
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jiddi 9 yıl
DEATH71 cok dogru soylemissin. Bu Flash bir an once bilgisayar tarihine pasli teneke harflerle yazilip tarih olmali.
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realbrutal 9 yıl
10 sene önce satışına başlanan işletim sistemi bulunan 64 bit sistemlere bile henüz destek veremeyen bir firma yok olsun gitsin zaten.
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fatihcanery 9 yıl
sertacaygun hocam verdiğiniz linkten girdiğimden yine flash çıkıyor karşıma ,nasıl düzeltecez bu sorunu
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Tolgá 9 yıl
bende html5 in yaygınlaşmasını istiyorum.flash 10.1 cidd optimize olması lazım reklam dolu bir sayfada coşuyor işlemci..hala çıkmadı şu 10.1..
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sertacaygun 9 yıl
Youtube gibi belli başlı siteler HTML5 denemelerine başladı bile : www.youtube.com/html5
Flash cidden büyük bir ayıp , hele de flash reklamlar...
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