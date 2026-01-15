Huawei, beş yıl aradan sonra Çin akıllı telefon pazarını lider olarak tamamladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, 2025 yılında Çin akıllı telefon pazarında yeniden zirveye çıkarak beş yıl aradan sonra ilk kez bir yılı lider tamamladı. Pazar araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre Huawei, 46,7 milyon adet sevkiyatla pazarın %16,4’ünü elde etti ve %16,2 paya sahip Apple’ı çok küçük bir farkla geride bıraktı.

2020'den beri ilk kez yılı lider bitirdi

Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre %1,9 düşerken, Apple %4'lük bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlar, ABD'nin şirkete uyguladığı yaptırımları sıkılaştırması ve gelişmiş çiplere erişimini engellemesinin ardından, Huawei'nin 2020'den bu yana ilk kez Çin'deki akıllı telefon pazarında tam yıl liderliği elde ettiği anlamına geliyor.

Huawei’nin yükselişinde, kendi geliştirdiği Kirin işlemcilerin daha yaygın kullanımı ve Mate ile Pura serilerinin öncülük ettiği güçlü premium ürün gamı etkili oldu. IDC, yerli çip üretimindeki ilerlemenin sevkiyat artışında kritik rol oynadığını vurguladı.

Apple ise iPhone 17 serisine olan yoğun talep sayesinde yılı ikinci sırada tamamladı. Şirket, özellikle yılın son çeyreğinde %21 pazar payıyla Çin’de birinci sıraya yerleşmeyi başardı. Vivo üçüncü olurken, onu Xiaomi ve Oppo takip etti. Honor ise ilk beşin dışına çıktı.

Tüm bu rekabete rağmen Çin akıllı telefon pazarı küçülmeye devam etti. Toplam sevkiyatlar yıllık bazda %0,6 düşerek yaklaşık 285 milyon adede geriledi. Artan bellek çipi fiyatları ve yükselen üretim maliyetleri, bazı markaları fiyat artırmaya ya da yeni modellerin lansmanını ertelemeye zorladı. Uzmanlar, 2026 yılında pazarın daha fazla küçülebileceği tahmininde bulunuyor.

IDC verilerine göre Apple, 2025 yılında küresel olarak %19,7'lik pazar payıyla en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını ele geçirirken, Samsung %19,1'lik payla ikinci sırada yer aldı. Xiaomi, Vivo ve Oppo ise dünya genelinde sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

