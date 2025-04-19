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Tam Boyutta Gör Çin, Apple için en önemli pazarlardan biri ve küresel iPhone satışlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak Apple, bölgede Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin büyük rekabet baskısıyla karşı karşıya. Çin'deki son satış rakamları Apple'ın yaşadığı bu zorluğu bizlere gösteriyor.

Çin'de iPhone satışları %9 düştü

Pazar araştırma şirketi IDC'nin 2025'in ilk çeyrek verilerine göre Çin'de akıllı telefon satışları geçtiğimiz seneye göre %3,3 artarken, iPhone satışları %9 düşerek 9,8 milyon adede geriledi.Böylece Apple'ın pazar payı %15,6'dan %13,7'ye düştü. Apple'ın pazar payı son yedi çeyrektir düşüş gösteriyor.

Apple'ın satışları düşerken yerli üreticiler Xiaomi ve Huawei satışlarını arttırıyor. Xiaomi, sevkiyatlarda %40'lık bir artışla 13,3 milyon üniteye ulaşarak pazar liderliğini alırken, Huawei %10'luk büyüme ve 12,9 milyon satışla ikinci sırada yer aldı. Oppo ve Vivo ise sırasıyla 11,2 milyon ve 10,3 milyon sevkiyatla üçüncü ve dördüncü sırayı aldı.

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Raporda, Apple'ın yüksek fiyatlandırma stratejisinin yeni hükümet sübvansiyonlarından yararlanmasını engellediği belirtiliyor. Yılın başında yürürlüğe giren sübvansiyonlar, pazarın ilk çeyrekte büyümesine katkı sağladı. Tüketiciler, 820 doların veya 6.000 yuanın altındaki ürünler için %15 geri ödeme alabiliyor. Ancak iPhone 16 serisi 5.999 yuandan başladğı için şirketin birçok modeli sübvansiyonlardan yararlanamıyor.

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iPhone satışları Çin'de düşmeye devam ediyor: İşte rakamlar