Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatı açıklandı: İşte fiyatlar

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği lansman kapsamında yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerini resmen tanıttı. Gelişmiş özelliklerle ve kameralarla gelen Xiaomi 15T ve 15T Pro’nun Türkiye fiyatı da açıklandı. İşte Xiaomi 15T fiyatı:

Xiaomi 15T ve 15T Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15T Pro fiyatı 46.999 TL, temel model Xiaomi 15T’nin fiyatı ise 36.999 TL’den başlıyor. Bellek konfigürasyonuna göre modellerin fiyatlandırmaları ise şöyle:

Xiaomi 15T Pro 256 GB: 46 bin 999 TL

Xiaomi 15T Pro 512 GB: 49 bin 999 TL

Xiaomi 15T Pro 1TB: 54 bin 999 TL

Xiaomi 15T 256 GB: 36 bin 999 TL

Xiaomi 15T 512 GB: 39 bin 999 TL

Xiaomi, yeni 15T Serisi'ni satın alanlara bazı avantajlar da sunuyor. Bugünden başlayarak 14 Ekim'e kadar devam edecek kampanya kapsamında satın alımlarda 9.999 TL'ye kadar hediye seçme şansı verilecek. Hediyeler arasında Watch S4 ve Redmi Pad 2 bulunuyor.

Ayrıca 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği ve 24 ay ayrıcalıklı VIP müşteri hizmetleri de kullanıcılara sağlanacak.

Xiaomi 15T ve 15 Pro için kargo gönderimleri 1 Ekim 2025'te başlayacak.

Telefonlar neler sunuyor?

Xiaomi 15T, 6,83 inçlik 120 Hz ekran ile gelirken gücünü MediaTek Dimensity 8400 Ultra yongasından alıyor. 12 GB RAM barındıran cihazda 67W hızlı şarj destekli 5500 mAh batarya, BT6 ve Wi-Fi 6E desteği de bulunuyor. Kamera tarafında ise arka tarafında Leica imzalı 50 MP f/1.7 + 50 MP f/1.9 telefoto + 12 MP f/2.2 ultra geniş açı sensörler bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik kamera yer alıyor.

Xiaomi 15T Pro ise daha gelişmiş özelliklere sahip. Ekran tarafında 6,83 inçlik AMOLED ekran boyutu korunsa da yenileme hızı 144 Hz seviyesine, yonga tarafında ise daha güçlü MediaTek Dimensitiy 9400+ seçeneğine geçiliyor. Yine 12 GB RAM ile gelen telefonda bu kez 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5500 mAh batarya ile BT6 ve Wi-Fi 7 bulunuyor. Kamera noktasında ise çözünürlük anlamında kurulum aynı ancak sensörlerde farklılık var. Arka tarafında 50 MP f/1.62 + 50 MP f/3.0 super telefoto + 12 MP f/2.2 ultra geniş açı sensörler bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik kamera yer alıyor.

