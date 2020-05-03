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    Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor

    Matebook dizüstü modelleri ile bir süredir zaten bilgisayar pazarında olan Huawei şimdi de hazır sistem PC üretecek. Üstelik kendi işlemcisi ve işletim sistemini kullanarak.
    1 hf.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor
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    ABD tarafından son dönemde büyük bir ambargo baskısı altına alınan Huawei yine de yenilik geliştirmekten geri kalmıyor. Akıllı telefon ve ağ ekipmanları ile girdiği elektronik sektöründe bugün işlemci, televizyon, tablet, yapay zeka işlemcisi, anakart gibi ürünler geliştiren firma derin bir dikey entegrasyon oluşturdu.

    Sıra PC pazarında

    Bugüne kadar Batılı firmalardan tedarik ettiği hizmetlerin Çin’de alternatiflerini bularak veya bizzat kendisi geliştirerek aşmaya çalışan Huawei şimdi bilgisayar sektörüne giriyor. Bir süredir dizüstü modelleri üreten firma artık PC de satacak.

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    Sektörden gelen bilgilere göre firma PC modellerinde Kunpeng 920 işlemcilerini kullanmayı planlıyor. 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen 7nm ARM mimarisini temel alan Kunpeng 920 işlemciler hali hazırda sunucularda kullanılıyor ve en hızlı ARM sunucu işlemcisi olma iddiasında.

    Kunpeng işlemcisinin yanında Huawei bir de uyumlu anakart geliştirmişti. Yazılım tarafında ise Harmony OS 2.0 sürümü ile birlikte Huawei’nin kendi işletim sisteminin masa üstü için optimize edileceği belirtiliyor.

    Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor
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    Huawei’nin yeni PC modelleri ilk etapta ülke içerisinde satışa sunulacak. Şimdiden pek çok eyalet ve şehrin Huawei’den PC tedariği yapmak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Yani PC projesi hazırlık aşamasını geçmiş durumda.

    Koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar pazarının çöküşe girdiği ifade ediliyor ancak salgının izlerini silmeye başlayan Çin’de Huawei’nin başarılı satışlar yapacağını düşünenler çoğunlukta. Huawei’nin yıl sonuna doğru bir duyuru yapması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/02/huawei-pcs-powered-by-kunpeng-processors-and-harmonyos-2-0/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Richards Covers (richards covers) 1 hf.
    huawei yakındır apple gibi olacak kaliteli ürünler çıkartıyor kendi yaptıkları ile
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 1 hf.
    Adamları engelleyelim derken kendi elleriyle bir dev yaratmasında bu Amerika :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Huawei kadar büyük olmasa bile onun mantığı ile hareket edecek bir şirketimiz olması lazım artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    firat_kilic 1 hf. ilkerinanç
    böyle düşünceler anacak devlet tepesinde iken uygulanırsa mümkün olur. Geriye dönük 40yıldır böyle bir şey görmedim. son 20yıla yakını hangi parti olduğu belli bir önce bunun değişmesi tekrar umut kapısını açabilir ama umut kapısı...
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    Apple gibi bir ekosistemi olacak. Yakında oyun konsolu da yaparlar.
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    Source (Barış ) 1 hf.
    Huawei bu gidişle tüm sektörde olacak :)
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Casusluklari tespit edilemeyecek cunki supheli ve alinmayacak.

    ALGILSAL olarak ta temiz sorunsuz durumu olusacaktir...


    Uzak durun...
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    Feyzuli 1 hf.
    Çok yerinde bir karar. Telefon satışlarının üzerinde olur fiyat performans çizgisini yakalarsa.
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