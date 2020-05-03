Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor

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ABD tarafından son dönemde büyük bir ambargo baskısı altına alınan Huawei yine de yenilik geliştirmekten geri kalmıyor. Akıllı telefon ve ağ ekipmanları ile girdiği elektronik sektöründe bugün işlemci, televizyon, tablet, yapay zeka işlemcisi, anakart gibi ürünler geliştiren firma derin bir dikey entegrasyon oluşturdu.

Sıra PC pazarında

Bugüne kadar Batılı firmalardan tedarik ettiği hizmetlerin Çin’de alternatiflerini bularak veya bizzat kendisi geliştirerek aşmaya çalışan Huawei şimdi bilgisayar sektörüne giriyor. Bir süredir dizüstü modelleri üreten firma artık PC de satacak.

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Sektörden gelen bilgilere göre firma PC modellerinde Kunpeng 920 işlemcilerini kullanmayı planlıyor. 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen 7nm ARM mimarisini temel alan Kunpeng 920 işlemciler hali hazırda sunucularda kullanılıyor ve en hızlı ARM sunucu işlemcisi olma iddiasında.

Kunpeng işlemcisinin yanında Huawei bir de uyumlu anakart geliştirmişti. Yazılım tarafında ise Harmony OS 2.0 sürümü ile birlikte Huawei’nin kendi işletim sisteminin masa üstü için optimize edileceği belirtiliyor.

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Huawei’nin yeni PC modelleri ilk etapta ülke içerisinde satışa sunulacak. Şimdiden pek çok eyalet ve şehrin Huawei’den PC tedariği yapmak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Yani PC projesi hazırlık aşamasını geçmiş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar pazarının çöküşe girdiği ifade ediliyor ancak salgının izlerini silmeye başlayan Çin’de Huawei’nin başarılı satışlar yapacağını düşünenler çoğunlukta. Huawei’nin yıl sonuna doğru bir duyuru yapması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/05/02/huawei-pcs-powered-by-kunpeng-processors-and-harmonyos-2-0/

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