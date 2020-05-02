Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle insanların sanal ortamlarda bir araya gelme ihtiyacı duyması, görüntülü görüşme platformlarını yeni çözümler üretmeye zorluyor. Microsoft Teams işi artık sanal stadyuma çevirdi.

Sanal mezuniyet

Kapalı olan okullar nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için bazı üniversitelerin temsili robot öğrenciler ile mezuniyet töreni düzenlemesi gündeme gelmişti. Microsoft Teams ise okullara sanal mezuniyet imkanı sunuyor.

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Son güncelleme ile Microsoft Office 365 A1 fakülte lisansına sahip olan eğitim kurumlarının 20 bine kadar katılımcı ile sanal etkinlik yapabileceği belirtiliyor. Bu etkinlikler Teams Live Events adını taşıyor. Live Events etkinlikleri ise 10 bin kişiye kadar ulaşabiliyor.

Yeni güncelleme sonrasında sadece mezuniyet törenleri değil konferanslar veya kalabalık tanıtım etkinlikleri de Teams üzerinden düzenlenebilecek. Hesap sahipleri ardı ardına 50 etkinlik düzenleyebiliyor ve bu etkinlikler 16 saate kadar sürebiliyor.

Salgının sonraki dönemde de insan etkileşimlerini uzun süreli olarak değiştireceğini düşünen toplum bilimcilerine bakarak artık fiziksel etkinliklerin sanal ortama taşınacağını söylemek yanlış olmaz.

https://www.engadget.com/microsoft-teams-virtual-graduations-184535679.html

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