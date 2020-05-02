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    Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor

    Microsoft Teams platformu fakülte lisansı olan eğitim kurumu hesaplarına 20 bin kişiye kadar konferans yapabilme imkanı sunuyor. Böylece sanal mezuniyetler mümkün olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların sanal ortamlarda bir araya gelme ihtiyacı duyması, görüntülü görüşme platformlarını yeni çözümler üretmeye zorluyor. Microsoft Teams işi artık sanal stadyuma çevirdi.

    Sanal mezuniyet

    Kapalı olan okullar nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için bazı üniversitelerin temsili robot öğrenciler ile mezuniyet töreni düzenlemesi gündeme gelmişti. Microsoft Teams ise okullara sanal mezuniyet imkanı sunuyor.

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    Son güncelleme ile Microsoft Office 365 A1 fakülte lisansına sahip olan eğitim kurumlarının 20 bine kadar katılımcı ile sanal etkinlik yapabileceği belirtiliyor. Bu etkinlikler Teams Live Events adını taşıyor. Live Events etkinlikleri ise 10 bin kişiye kadar ulaşabiliyor.

    Yeni güncelleme sonrasında sadece mezuniyet törenleri değil konferanslar veya kalabalık tanıtım etkinlikleri de Teams üzerinden düzenlenebilecek. Hesap sahipleri ardı ardına 50 etkinlik düzenleyebiliyor ve bu etkinlikler 16 saate kadar sürebiliyor.

    Salgının sonraki dönemde de insan etkileşimlerini uzun süreli olarak değiştireceğini düşünen toplum bilimcilerine bakarak artık fiziksel etkinliklerin sanal ortama taşınacağını söylemek yanlış olmaz.



    https://www.engadget.com/microsoft-teams-virtual-graduations-184535679.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    Ne güzel herkes burda kutlasın
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Hiç yapılamamasından iyidir.
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