Huawei, kendi bileşenleriyle ürettiği dizüstü bilgisayarını yakında tanıtacak

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin ilk ticari yapay zeka dizüstü bilgisayarı Nisan ayında piyasaya sürülecek ve Kunpeng-920 işlemcisi de dahil olmak üzere muhtemelen tamamen şirket içinde veya yerel olarak üretilen bileşenlere sahip olacak.

Çinli teknoloji devi, yerel teknoloji pazarına hakim olmaya kararlı ve mobil ve yapay segmentindeki başarısından sonra gözünü kurumsal bilgisayarlara dikti. Huawei'nin önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planladığı dizüstü bilgisayarının, şirket içerinde geliştirilen bileşenlere sahip olacağı, dolayısıyla yaptırımlar neticesinde tedarik zincirinde oluşabilecek sorunlardan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

DeepSeek ile entegre olacak

Huawei'nin yeni bilgisayarının detayları belirsiz olsa da, cihazın dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, TV'ler ve daha birçok ürüne odaklanan bir kurumsal ürün yelpazesi olan "Qingyun" serisine dahil edileceği belirtiliyor. Dizüstü bilgisayarın, Microsoft'un Copilot+ sertifikalı bilgisayarlara benzer şekilde DeepSeek ile entegrasyona sahip olması bekleniyor.

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Bilgisayarın kalbinde 7nm sürecinde üretilen Kunpeng-920 işlemcisinin yer alacağı belirtiliyor. ARMv8 mimarisine dayanan işlemci, 64 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Sunuculara özel olarak geliştirilen işlemcinin 4,8 ve 16 çekirdekli sürümleri de piyasada yer alıyor.

Cihazın, uç yapay zeka istekleri için DeepSeek'in yanı sıra HarmonyOS'un PC'ye özel bir sürümünü kullanacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yeni dizüstü bilgisayar, Huawei'nin kendi ekosistemini genişletme yolunda önemli bir adımı temsil edecek.

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