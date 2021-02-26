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    Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor

    Çinli teknoloji üreticisi, kendi programlama dilini geliştiriyor. Şirket HarmonyOS'tan sonra Cangjie için de bir patent başvurusunda bulundu ve bu yıl kullanıma sunmayı planlıyor.
    26 Şubat 2021, 19:30 (Güncellendi, 9 sa.)
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    Programlama Dersleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor
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    Çinli teknoloji devi Huawei, yazılım portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. HarmonyOS'tan sonra şirketin bu alandaki bir sonraki adımı, kendi programlama dili olacak.

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    İsmini Çin kültüründen alıyor

    Web'de bulunan patent belgelerine dayanarak, Huawei tarafından geliştirilen programlama dilinin Cangjie adı altında kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Bu terim aynı zamanda, efsanevi imparator Huang Di'nin mahkeme tarihçisi ve Çin yazısının efsanevi yaratıcısı Cang Jie'nin adını taşıyan, bilgisayarlara Çince karakterleri girme yöntemini de ifade ediyor.

    Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor
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    Öte yandan Cang Jie, Çin yazı sisteminin yaratıcısı olarak kabul edilmekte. Şirket için bu, Çin kültürüne yapılan ilk referans değil. Daha önce Kirin, Hongmeng, Kunpeng, Barong, Taishan, Lingxiao ve Shengteng markaları ülkenin eski tarihinden alınmıştı. Cangjie programlama dilinin bu yıl içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.



    https://www.huaweiupdate.com/huawei-applied-for-new-programming-language-trademark-cangjie/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kivraniyor ama isi zor, diz cokmustu zaten simdi yerlere atiyor kendini ama bakalim amerika affedecek mi..
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    E Elektrikliarabasever 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Swift gbi bir şey olacaksa kim Huawei'nin kıçı kırık telefonları için onla uygulama yazar?
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    B by__metallica (SATX ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arkadaşlar En son sözde kendi işletim sistemlerini de geliştiriyordu. Android çıkmıştı
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