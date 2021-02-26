Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor

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Çinli teknoloji devi Huawei, yazılım portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. HarmonyOS'tan sonra şirketin bu alandaki bir sonraki adımı, kendi programlama dili olacak.

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İsmini Çin kültüründen alıyor

Web'de bulunan patent belgelerine dayanarak, Huawei tarafından geliştirilen programlama dilinin Cangjie adı altında kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Bu terim aynı zamanda, efsanevi imparator Huang Di'nin mahkeme tarihçisi ve Çin yazısının efsanevi yaratıcısı Cang Jie'nin adını taşıyan, bilgisayarlara Çince karakterleri girme yöntemini de ifade ediyor.

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Öte yandan Cang Jie, Çin yazı sisteminin yaratıcısı olarak kabul edilmekte. Şirket için bu, Çin kültürüne yapılan ilk referans değil. Daha önce Kirin, Hongmeng, Kunpeng, Barong, Taishan, Lingxiao ve Shengteng markaları ülkenin eski tarihinden alınmıştı. Cangjie programlama dilinin bu yıl içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

https://www.huaweiupdate.com/huawei-applied-for-new-programming-language-trademark-cangjie/

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