Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü

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Bitcoin, yatırımcılar arasındaki paniğin ortasında Cuma günü değerinin yaklaşık %10'unu kaybetti ve bu da kripto para birimlerinin piyasa değerinin 100 milyar dolar azalmasına neden oldu. BTC şu anda 850 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ile 45.500 dolar civarında işlem görüyor.

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Kripto para piyasası son 5 günde neredeyse 400 milyar dolar kaybetti. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki rekor artışlar sayesinde geçen Cumartesi 1,75 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra, kripto piyasası Cuma günü 1,37 trilyon dolara düştü.

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Düşüş devam ediyor

Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin kurumsal olarak benimsenmesiyle ilgili olumlu haberlere rağmen, kripto para birimi piyasası son 5 gün içinde düşüş eğiliminde kaldı. Dünyanın en büyük iş teknoloji şirketlerinden biri olan MicroStrategy, bu haftanın başlarında kripto para varlıklarını artırmak için 1 milyar doların üzerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

Şu anda kripto para piyasasının yaklaşık %61,7'sini oluşturan Bitcoin, son birkaç gün içinde 200 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti. Durum, son 5 günde değerinin %25'inden fazlasını kaybetmiş olan Ethereum için daha da kötü.

https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-crash-intensifies-as-bitcoin-drops-10/

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