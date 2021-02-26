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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü

    Son günlerde düşüş eğilimi gösteren Bitcoin yüzde 10 değer kaybederken, kripto para piyasası son beş günde 400 milyar dolar küçüldü. Piyasalardaki dalgalanma devam ediyor.
    26 Şubat 2021, 15:17 (Güncellendi, 14 sa.)
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü
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    Bitcoin, yatırımcılar arasındaki paniğin ortasında Cuma günü değerinin yaklaşık %10'unu kaybetti ve bu da kripto para birimlerinin piyasa değerinin 100 milyar dolar azalmasına neden oldu. BTC şu anda 850 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ile 45.500 dolar civarında işlem görüyor.

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    Kripto para piyasası son 5 günde neredeyse 400 milyar dolar kaybetti. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki rekor artışlar sayesinde geçen Cumartesi 1,75 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra, kripto piyasası Cuma günü 1,37 trilyon dolara düştü.

    Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü
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    Düşüş devam ediyor

    Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin kurumsal olarak benimsenmesiyle ilgili olumlu haberlere rağmen, kripto para birimi piyasası son 5 gün içinde düşüş eğiliminde kaldı. Dünyanın en büyük iş teknoloji şirketlerinden biri olan MicroStrategy, bu haftanın başlarında kripto para varlıklarını artırmak için 1 milyar doların üzerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

    Şu anda kripto para piyasasının yaklaşık %61,7'sini oluşturan Bitcoin, son birkaç gün içinde 200 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti. Durum, son 5 günde değerinin %25'inden fazlasını kaybetmiş olan Ethereum için daha da kötü.



    https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-crash-intensifies-as-bitcoin-drops-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Noxy77 (Burak Ünver) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beter olsun düşsünde ekran kartı alalım dicem ama gerçekler ortada bugün 10 düşüyorsa yarın yine 20 artıcak malesef kripto piyasası çok zor patlar bu saatten sonra.
    Beter olsun düşsünde ekran kartı alalım dicem ama gerçekler ortada bugün 10 düşüyorsa yarın yine 20 artıcak malesef kripto piyasası çok zor patlar bu saatten so...
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    MehmetNY (Mehmet ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vurun vurun daha ölmedi.



    ulan miningciler, o kartlar elinizde patlar inşallah.
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    J JrFuKi (furkan furki) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kumardan farksız buluyorum bir manada karşılığı olmayan bir şey birden yok olup giderse şaşırmamak lazım
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    digital2 (bilal tuncer) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haydi inşallah daha da düşer. Ekran kartı bulamıyoruz. Sitesinde 5000 tl olacak denen kartı infazsızların 29 bin tl ye online satış sitelerine koyduğunu gördü bu gözler.
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    ankaland (mehmet yok) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk kripto piyasasının içine etti.. manipüle edip kâr kapıp çıktı.. borsada bunu yapmak ciddi cezaları gerektirir.. hatta elde ettiği kar elinden alınır.. ama kriptoda yasal boşluklar olması nedeniyle Elon bunu kullandı.. ardından Köpekjeton :) da dur denildi.. köpek Elonı ısırdı.. darısı diğer piyasa aktörlerin başına..
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    Noxy77 (Burak Ünver) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beter olsun düşsünde ekran kartı alalım dicem ama gerçekler ortada bugün 10 düşüyorsa yarın yine 20 artıcak malesef kripto piyasası çok zor patlar bu saatten sonra.
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    vedkum 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bugün 1 lira düşer yarın 5 lira artar. Dolar da böyle Euro da Altın da.
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    JacquesC (Poyraz K.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ptesinden beri düşüş var. Haber cuma mı yapılıyor. Hayret.
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    V V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hahahahah şaka gibi ya :D

    Şaka maka da, acaba biz de girip voliyi vursak mı he? Gir çık yapalım, çat çat, nokta atışı, gelsin paralar dolarlar ve gidip Nusret'te bi burger yiyeyim he.
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    crazywinner3 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Still better than turkish lira
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    E evilknight2000 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin için gayet normal bu hareketler
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