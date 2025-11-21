Giriş
    POCO F8 serisiyle birlikte iki güçlü tablet geliyor: Türkiye'de de satışa sunulacak

    POCO, 26 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte POCO F8 Pro ve F8 Ultra akıllı telefonları gösterecek. Türkiye'de de satılacak POCO F8 serisiyle birlikte POCO Pad X1 ve POCO Pad M1 de tanıtılacak.

    POCO Pad X1 & M1 tablet global lansman Tam Boyutta Gör
    26 Kasım’da POCO F8 serisinin global lansman etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte performansa odaklanan iki güçlü POCO telefon F8 Ultra ve F8 Pro'nun yanı sıra yeni Pad X1 ve Pad M1 tabletler tanıtılacak.

    POCO Pad X1

    POCO global hesabın resmî duyurusuna göre, POCO Pad X1, Qualcomm’un Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle gelecek ve 3.2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sağlayan ekrana sahip olacak. Bu model, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Pad 7 olduğu söyleniyor. Bu bağlamda, tabletin 11.2 inç ekran, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve 45W hızlı şarjı destekleyen 8850mAh bataryayla gelmesi kuvvetle muhtemel.

    POCO Pad M1, uygun fiyatlı model olacak

    POCO Pad M1 modelinin sie 120Hz yenileme hızı ve 2.5K çözünürlük sağlayan 12.1 inç ekrana ve 12.000 mAh bataryaya sahip olacağı resmî olarak paylaşıldı. Bu tabletin de birkaç ay önce tanıtılan REDMI Pad 2 Pro ile aynı olduğu söyleniyor. Bu bağlamda, tabletin Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 8 MP ön ve arka kamera ve 33W hızlı şarjı destekleyen bataryayla gelmesini bekleyebiliriz.

    POCO Pad X1 ve POCO Pad M1, POCO F8 serisiyle birlikte 26 Kasım’da da tanıtılacak. POCO, yeni akıllı telefon ve tabletlerini Türkiye’de de satışa sunması bekleniyor.

