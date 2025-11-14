Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab A11+ tanıtıldı: One UI 8 ve DeX desteğiyle geliyor

    Samsung, uygun fiyatlı tablet modeli Galaxy Tab A11+'ı tanıttı. Plus model, bütçe dostu alternatif olarak Android 16, Dimensity 7300 ve Samsung DeX desteğiyle geliyor.

    Uygun fiyatlı tablet Samsung Galaxy Tab A11+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab A11 ve Tab A11+ aynı ailenin bir parçası ancak iki Samsung tablet aynı gün satışa sunulmadı. İlk olarak temel model satışa sunulurken, Plus modeli duyurulmasından bir aydan fazla bir süre sonra belirli ülkelerde satışa sunuldu. Galaxy Tab A11 Plus, Android 15 yerine Android 16 ile kutusundan çıkıyor. Ayrıca Helio G99 yerine daha iyi bir işlemci olan Dimensity 7300 ile geliyor. Ayrıca, iki model arasında Samsung DeX'i destekleyen tek model Tab A11+.

    Samsung Galaxy Tab A11+ özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Tab A11 Plus özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab A11+, 90 Hz yenileme hızı, 1920x1200 çözünürlük sağlayan daha büyük 11 inç LCD ekrana sahip. Tablet, 8 GB'a kadar RAM, MediaTek Dimensity 7300 işlemciyle geliyor. Samsung, 256 GB'a kadar depolama alanının yanı sıra micro SD kart ile 2 TB genişletilebilir depolama alanı sunuyor.

    Tablet, 7040 mAh bataryadan güç alıyor ve standart modelden daha hızlı kablolu şarj (15W yerine 25W) oluyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen tablet, amiral gemisi modellere benzer şekilde yedi büyük Android sürümü (Android 23'e kadar) ve yedi yıl güvenlik güncellemesi alacak. Standart Tab A11 modeli de uzun yıllar güncelleme desteği sunacak ancak kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkıyor.

    Galaxy Tab A11+ ayrıca arkada 8 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve 5 MP selfie kamerasına sahip. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Dolby Atmos ses özellikli dörtlü stereo hoparlörlerle donatılan tablet, 3.5 mm kulaklık girişine sahip ve Samsung DeX desteğiyle geliyor.

    Samsung Galaxy Tab A11 Plus fiyatı ne kadar?

    Galaxy Tab A11 Plus, 328 dolar başlangıç fiyatlı belirli ülkelerde satışa sunuldu. Bağlantı ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 128 GB Wi-Fi: 328 dolar
    • 256 GB Wi-Fi: 394 dolar
    • 128 GB 5G: 394 dolar
    • 256 GB 5G: 461 dolar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sucuk dışarıda bozulur mu telefona yağ kaçtı ne yapmalıyım hyundai bayon 1.0 yakıt tüketimi yorumları kalıcı araba kokusu tavsiye sümkürürken kulaktan hava çıkması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum