Samsung Galaxy Tab A11+ tanıtıldı: One UI 8 ve DeX desteğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab A11 ve Tab A11+ aynı ailenin bir parçası ancak iki Samsung tablet aynı gün satışa sunulmadı. İlk olarak temel model satışa sunulurken, Plus modeli duyurulmasından bir aydan fazla bir süre sonra belirli ülkelerde satışa sunuldu. Galaxy Tab A11 Plus, Android 15 yerine Android 16 ile kutusundan çıkıyor. Ayrıca Helio G99 yerine daha iyi bir işlemci olan Dimensity 7300 ile geliyor. Ayrıca, iki model arasında Samsung DeX'i destekleyen tek model Tab A11+.

Samsung Galaxy Tab A11+ özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab A11+, 90 Hz yenileme hızı, 1920x1200 çözünürlük sağlayan daha büyük 11 inç LCD ekrana sahip. Tablet, 8 GB'a kadar RAM, MediaTek Dimensity 7300 işlemciyle geliyor. Samsung, 256 GB'a kadar depolama alanının yanı sıra micro SD kart ile 2 TB genişletilebilir depolama alanı sunuyor.

Tablet, 7040 mAh bataryadan güç alıyor ve standart modelden daha hızlı kablolu şarj (15W yerine 25W) oluyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen tablet, amiral gemisi modellere benzer şekilde yedi büyük Android sürümü (Android 23'e kadar) ve yedi yıl güvenlik güncellemesi alacak. Standart Tab A11 modeli de uzun yıllar güncelleme desteği sunacak ancak kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkıyor.

Galaxy Tab A11+ ayrıca arkada 8 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve 5 MP selfie kamerasına sahip. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Dolby Atmos ses özellikli dörtlü stereo hoparlörlerle donatılan tablet, 3.5 mm kulaklık girişine sahip ve Samsung DeX desteğiyle geliyor.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus fiyatı ne kadar?

Galaxy Tab A11 Plus, 328 dolar başlangıç fiyatlı belirli ülkelerde satışa sunuldu. Bağlantı ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

128 GB Wi-Fi: 328 dolar

256 GB Wi-Fi: 394 dolar

128 GB 5G: 394 dolar

256 GB 5G: 461 dolar

