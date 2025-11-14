Samsung Galaxy Tab A11+ tanıtıldı: One UI 8 ve DeX desteğiyle geliyor

Samsung Galaxy Tab A11+ özellikleri ile neler sunuyor?
Tablet, 7040 mAh bataryadan güç alıyor ve standart modelden daha hızlı kablolu şarj (15W yerine 25W) oluyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen tablet, amiral gemisi modellere benzer şekilde yedi büyük Android sürümü (Android 23'e kadar) ve yedi yıl güvenlik güncellemesi alacak. Standart Tab A11 modeli de uzun yıllar güncelleme desteği sunacak ancak kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkıyor.
Galaxy Tab A11+ ayrıca arkada 8 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve 5 MP selfie kamerasına sahip. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantı seçenekleri arasında yer alıyor. Dolby Atmos ses özellikli dörtlü stereo hoparlörlerle donatılan tablet, 3.5 mm kulaklık girişine sahip ve Samsung DeX desteğiyle geliyor.
Samsung Galaxy Tab A11 Plus fiyatı ne kadar?
Galaxy Tab A11 Plus, 328 dolar başlangıç fiyatlı belirli ülkelerde satışa sunuldu. Bağlantı ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 128 GB Wi-Fi: 328 dolar
- 256 GB Wi-Fi: 394 dolar
- 128 GB 5G: 394 dolar
- 256 GB 5G: 461 dolar