Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo'dan ufak boyutlu ve güçlü tablet geliyor

    Lenovo Legion Y700 2026 modelinin özellikleri sızdırıldı. 8.8 inç 3K 165Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve fazlasıyla 2026'nın en güçlü ufak tabletleri arasında olacak.

    Lenovo Legion Y700 2026 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Digital Chat Station, Lenovo’nun 2026’da tanıtacağı ufak ve güçlü tabletinin özelliklerini paylaştı. 8.8 inç tablet, Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelecek.

    Lenovo Legion Y700 2026 modeli neler sunacak?

    Lenovo Legion Y700 2026 modeli, 3K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı sağlayan kompakt 8.8 inç LCD panele sahip olacak. Tabletin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ve geniş ısı dağıtım alanına sahip buhar odası soğutma ünitesi bulunacak. Tablet, 9000 mAh bataryaya sahip olacak ancak hızlı şarj özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.

    Lenovo’nun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili tabletini 2026 ilk yarısında tanıtıması bekleniyor. Bu işlemciyi taşıyan ilk tablet olan Honor Magic Pad 3 Pro, yakın zamanda tanıtıldı.

    Yeni model, bu yıl Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülen Legion Y700 (4. Nesil) modelinin yerini alacak. Tablet, 3K çözünürlüğe (1904 x 3040 piksel) ve 165 Hz yenileme hızına sahip 8.8 inç LCD ekrana sahip. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunuyor. 68 W kablolu ve bypass şarj desteğine sahip 7600 mAh batarya bulunuyor. Önde 8 megapiksel, arkada ise LED flaşlı 50 megapiksel tek kamera yer alıyor. JBL tarafından ayarlanmış çift hoparlör ve çift USB-C bağlantı noktası bulunduruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp gelen mesaj sayısı görünmüyor peygamberler sıralaması augmentin antibiyotik alkol okul servisleri aylık ne kadar kazanıyor akıl hastanesinde yatmak sicile işler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum