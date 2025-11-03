Lenovo'dan ufak boyutlu ve güçlü tablet geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Digital Chat Station, Lenovo’nun 2026’da tanıtacağı ufak ve güçlü tabletinin özelliklerini paylaştı. 8.8 inç tablet, Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelecek.

Lenovo Legion Y700 2026 modeli neler sunacak?

Lenovo Legion Y700 2026 modeli, 3K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı sağlayan kompakt 8.8 inç LCD panele sahip olacak. Tabletin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ve geniş ısı dağıtım alanına sahip buhar odası soğutma ünitesi bulunacak. Tablet, 9000 mAh bataryaya sahip olacak ancak hızlı şarj özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.

Lenovo’nun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili tabletini 2026 ilk yarısında tanıtıması bekleniyor. Bu işlemciyi taşıyan ilk tablet olan Honor Magic Pad 3 Pro, yakın zamanda tanıtıldı.

Yeni model, bu yıl Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülen Legion Y700 (4. Nesil) modelinin yerini alacak. Tablet, 3K çözünürlüğe (1904 x 3040 piksel) ve 165 Hz yenileme hızına sahip 8.8 inç LCD ekrana sahip. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunuyor. 68 W kablolu ve bypass şarj desteğine sahip 7600 mAh batarya bulunuyor. Önde 8 megapiksel, arkada ise LED flaşlı 50 megapiksel tek kamera yer alıyor. JBL tarafından ayarlanmış çift hoparlör ve çift USB-C bağlantı noktası bulunduruyor.

