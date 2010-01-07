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Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU

9 yıl
106,1b
1
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çin'in en büyük güç kaynağı üretim tesislerine sahip olan Huntkey'in fiyat performans odaklı x7 900'ü mercek altında.

Bu videomuzda HuntKey'in üst seviye sistemler için fiyat / performans odaklı güçkaynağı olarak lanse ettiği X7 900'ü inceliyoruz. Bakalım uygun fiyatlı X7 900'e üst seviye bir sistem emanet edilebiliyor mu?


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DH Misafiri 8 yıl
Pekinde yasiyorum Cindeki fiyati 250 liraymis isteyen olursa alip kargoyla gonderirim
Bu gibi urunler turkiyedeki fiyatlarin cok altinda
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ceycey11 8 yıl
güzel güç kaynağı ve güzel inceleme o sistemin 800w sınırını bile geçmemesi düşündürücü

teşekkürler
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daywallker 9 yıl
gerçekten sağlam işçilik yapmışlar ama güç kesme butonu niye koymamışlar hakkaten ilginç yani o kadar kalite yap o tuşu koyma akıl almıyo yaf :D
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cobi 9 yıl
huntkey 700watt psu yu incelemiştim yapılan testlerde amper değerleri konusunda hep fail yani başarısız çıkıyordu ,elime 1 tane geçti çok dandirik bir psu güç butonu yok ,malzeme kalitesi kesinlikle tam çin işi sakın ;ocz,fsp,corsair gibi psu'lar ile kıyaslamayın kesinlikle onlara göre malzeme kalitesi yetersiz,amper değerleri başarısız ve fazlaca kırpılmış bir psu ayrıca gördüğüm kadarıyla fiyatı da çok çok uygun değil...
keşke iyi şeyler yazabilseydim ama malesef ...
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AdrianREX 9 yıl
Güç butonu nasıl olmaz ya, çok saçma...
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showstopper41 9 yıl

AdrianREX

Güç butonu nasıl olmaz ya, çok saçma...

+10 üzeri 23. 900W modüler 80+ Plus güç kaynağında güç butonu yok. En dandik PSU larda bile var şimdi.
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silwer00 9 yıl
Canım memleketime giriş yapmadı galiba bu ürürn. Huntkey i hepsiburada satıyordu yanılmıyorsam.. onun listesinde de göremedim..
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Speed-Step 9 yıl
@hexfet

Test sistemi yük altında yaklaşık 800W (760W) güç tüketiyor. Eğer üzerinde 550W yazıp da 760W güç verebilecek bir güç kaynağı var ise getirin sisteme takalım 3 gün değil 1 gün çalıştırsın yılın güç kaynağı ödülünü verelim :)

Şaka bir yana test yaparken çıkan sonuca göre kullanıcılar tercihlerini değiştirebilecekleri için elimizden geldiğince doğru sonuçlar elde etmeye, ürünleri zorlamaya gayret gösteriyoruz. 900W güç kaynağını 550W bir sistemle test ederek tabi ki tavsiye eder ödülünü verecek değiliz.
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DH Misafiri 9 yıl
Çok güzel bir ürün olmuş. Denildiği gibi Psu arkasında güç butonu olsaydı çok güzel olurdu fakat çıkan değerler çok hoş.
Yeni bir sistem toplarken ideal bir psu.
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HexfeT 9 yıl
PSU içinde kullanılan soğutucular yetersiz. Soğutucu bloğun ısının havaya aktarılabilmesi için hava ile temas yüzeyi geniş olmalı. Tek parça düz, boyasız alüminyum soğutucu ancak en ucuz ürünlerde kullanılır. PCIexp konnektörünün Sata/Molex yuvalarına takılabilmesi çok sakat bir durum. Çok tecrübeli olmayan ya da dalgın bir kullanıcı bu yüzden sistemini yakabilir. Ayrıca testlerde kullanılan sistemleri iyi bir 500-550W PSU çok rahat çalıştırır. Tam yükte bile PSU için ddia edilen değerin en fazla yarısını çekebilecek bir sistemi 3 gün çalıştırmış olması bir şey ifade etmiyor. 900W güce ihtiyacı olan kullanıcı zaten hem fiyat hemde performans olarak uçuk donanımlara sahip olacağından PSU alırken ucuz ürün tercih etmez.
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TELESCOPE 9 yıl
değerler güzel, bilgilendirme için teşekkürler
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ssonerb 9 yıl
yeni nesil ekran kartlarının cok fazla güç istedigi bir dönemde kesinlikle fiyatı ile satıcaktır.
not DH logosundaki 2009 tarihi hala aynı :D
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ParaBende 9 yıl

ssonerb

yeni nesil ekran kartlarının cok fazla güç istedigi bir dönemde kesinlikle fiyatı ile satıcaktır.
not DH logosundaki 2009 tarihi hala aynı :D


yeni nesil ekran kartları daha az güç istiyor arkadaşım karıştırıyor olmayasın :)
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ParaBende 9 yıl
güzel psu muş
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