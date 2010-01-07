Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU

Çin'in en büyük güç kaynağı üretim tesislerine sahip olan Huntkey'in fiyat performans odaklı x7 900'ü mercek altında.

Bu videomuzda HuntKey'in üst seviye sistemler için fiyat / performans odaklı güçkaynağı olarak lanse ettiği X7 900'ü inceliyoruz. Bakalım uygun fiyatlı X7 900'e üst seviye bir sistem emanet edilebiliyor mu?