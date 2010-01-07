Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU

Genel Yayın Yönetmeni
Çin'in en büyük güç kaynağı üretim tesislerine sahip olan Huntkey'in fiyat performans odaklı x7 900'ü mercek altında.
Bu videomuzda HuntKey'in üst seviye sistemler için fiyat / performans odaklı güçkaynağı olarak lanse ettiği X7 900'ü inceliyoruz. Bakalım uygun fiyatlı X7 900'e üst seviye bir sistem emanet edilebiliyor mu?
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Bu gibi urunler turkiyedeki fiyatlarin cok altinda
teşekkürler
keşke iyi şeyler yazabilseydim ama malesef ...
+10 üzeri 23. 900W modüler 80+ Plus güç kaynağında güç butonu yok. En dandik PSU larda bile var şimdi.
Test sistemi yük altında yaklaşık 800W (760W) güç tüketiyor. Eğer üzerinde 550W yazıp da 760W güç verebilecek bir güç kaynağı var ise getirin sisteme takalım 3 gün değil 1 gün çalıştırsın yılın güç kaynağı ödülünü verelim :)
Şaka bir yana test yaparken çıkan sonuca göre kullanıcılar tercihlerini değiştirebilecekleri için elimizden geldiğince doğru sonuçlar elde etmeye, ürünleri zorlamaya gayret gösteriyoruz. 900W güç kaynağını 550W bir sistemle test ederek tabi ki tavsiye eder ödülünü verecek değiliz.
Yeni bir sistem toplarken ideal bir psu.
not DH logosundaki 2009 tarihi hala aynı :D
yeni nesil ekran kartları daha az güç istiyor arkadaşım karıştırıyor olmayasın :)