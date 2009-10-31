HWiNFO32 uygulamasının 3.25 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

Tam Boyutta Gör

Popüler donanım uygulamalarından HWiNFO32'nin yeni sürümü yayımlandı. Bilgisayar bileşenleri hakkında detaylı bilgi veren ve ücretsiz olarak dağıtılan yazılımın 3.25 sürüm numaralı yeni versiyonunda DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi için geliştirilmiş destek başta olmak üzere profesyoneller için hazırlanan ATi FirePro M7750 grafik kartı desteği Asus'un Maximus III Formula ve Gene modeller için geliştilmiş sensör desteği, Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTS 250M, 260M ve GTX 285M GPU'larına destek gibi yeniliklerle geliyor.

Çok sayıda yeni özellik ve geliştirmeye sahip olan HWiNFO32 için detaylı bilgiye ulaşmak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.