Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç

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Kısa süre önce Türkiye lansmanı yapılan yeni i20'nin performanslı versiyonu i20 N resmi olarak tanıtıldı. Markanın WRC ralli aracından esinlenerek geliştirilen Hyundai i20 N, 1.6 litre motoruyla 204 beygir güç üreterek segmentine heyecan getirmeye hazırlanıyor.

Hyundai'nin Sensuous Sportiness tasarım diliyle gücünü yansıtan agresif ögeleri bir araya getiren Hyundai i20 N, standart modele göre 10 mm daha alçak. Ön tarafta turbo motor için daha geniş bir hava girişine sahip olan modelin N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış.

Diğer N modellerinden aşina olduğumuz 'Performans Mavisi' gövde rengiyle dikkat çeken Hyundai i20 N'in tampon altı spoyler, marşpiyel ve arka difüzöründeki kırmızı şeritlerle otomobilin performans odaklı tasarımına vurgu yapılıyor. i20 N'in arka bölümünde ise WRC'den esinlenilmiş bir tavan spoyleri, üçgen arka sis lambası ve tek egzoz çıkışı göze çarpıyor.

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LED ön farlar, karartılmış arka stoplar, gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle donatılan Hyundai i20 N'in iç mekanında ise nubuk N logolu koltuklar, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu, N pedal takımı ve mavi renkli ambiyans aydınlatması bulunuyor.

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Dijital gösterge ve AVN dokunmatik ekran özelliğine sahip Hyundai i20 N'de üçlü LED anlık takip sistemi de var. Bu ekranda yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites değişim zamanını gösteren uyarı ışığı da mevcut.

i20 WRC Coupe ile aynı ağırlıkta yani tam 1190 kg olan Hyundai i20 N'de Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor kullanılıyor. 204 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motor yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 0-100 km/s hızlanmasını6.7 saniyede tamamlayan model maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

Launch Control, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve N Grin kontrol sistemiyle donatılan Hyundai i20 N'de yüksek seviyede kişilleştirme sunan beş farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Bu sürüş modlarına göre Elektronik Stabilite Kontrolü, egzoz sesi, motor ve direksiyon tepkileri farklılık gösteriyor. N Custom modunda sürücü bu ayarları istediği gibi kişiselleştirebiliyor.

Standart i20'ye göre daha güçlü şasiye, süspansiyona, fren ve direksiyon sistemine sahip Hyundai i20 N önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde İzmit'te üretim bandına çıkacak ve akabinde satışa sunulacak.

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