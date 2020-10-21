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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç

    İzmit'te üretilen i20'nin performanslı versiyonu Hyundai i20 N resmi olarak tanıtıldı. 2021'in ilk çeyreğinde üretime girecek model, Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olacak.
    1 gün
    7,1b
    20
    30
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç
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    Kısa süre önce Türkiye lansmanı yapılan yeni i20'nin performanslı versiyonu i20 N resmi olarak tanıtıldı. Markanın WRC ralli aracından esinlenerek geliştirilen Hyundai i20 N, 1.6 litre motoruyla 204 beygir güç üreterek segmentine heyecan getirmeye hazırlanıyor.

    Hyundai'nin Sensuous Sportiness tasarım diliyle gücünü yansıtan agresif ögeleri bir araya getiren Hyundai i20 N, standart modele göre 10 mm daha alçak. Ön tarafta turbo motor için daha geniş bir hava girişine sahip olan modelin N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış.

    Diğer N modellerinden aşina olduğumuz 'Performans Mavisi' gövde rengiyle dikkat çeken Hyundai i20 N'in tampon altı spoyler, marşpiyel ve arka difüzöründeki kırmızı şeritlerle otomobilin performans odaklı tasarımına vurgu yapılıyor. i20 N'in arka bölümünde ise WRC'den esinlenilmiş bir tavan spoyleri, üçgen arka sis lambası ve tek egzoz çıkışı göze çarpıyor.

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    LED ön farlar, karartılmış arka stoplar, gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle donatılan Hyundai i20 N'in iç mekanında ise nubuk N logolu koltuklar, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu, N pedal takımı ve mavi renkli ambiyans aydınlatması bulunuyor.

    Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç
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    Dijital gösterge ve AVN dokunmatik ekran özelliğine sahip Hyundai i20 N'de üçlü LED anlık takip sistemi de var. Bu ekranda yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites değişim zamanını gösteren uyarı ışığı da mevcut.

    i20 WRC Coupe ile aynı ağırlıkta yani tam 1190 kg olan Hyundai i20 N'de Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor kullanılıyor. 204 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motor yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 0-100 km/s hızlanmasını6.7 saniyede tamamlayan model maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

    Launch Control, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve N Grin kontrol sistemiyle donatılan Hyundai i20 N'de yüksek seviyede kişilleştirme sunan beş farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Bu sürüş modlarına göre Elektronik Stabilite Kontrolü, egzoz sesi, motor ve direksiyon tepkileri farklılık gösteriyor. N Custom modunda sürücü bu ayarları istediği gibi kişiselleştirebiliyor.

    Standart i20'ye göre daha güçlü şasiye, süspansiyona, fren ve direksiyon sistemine sahip Hyundai i20 N önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde İzmit'te üretim bandına çıkacak ve akabinde satışa sunulacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SayınOzi 1 gün en beğenilen
    Hyundai'ye yeni bir logo lazim. Arabalari cok guzel ama o logoyu her gordugumde aklima 99 model kalitesiz accent'ler geliyor. Ayrica arabayi sacpa sapan yere vuranlar, arkanizdan selektor yaptiginda nryin ne oldugunu anlarsiniz.
    Hyundai'ye yeni bir logo lazim. Arabalari cok guzel ama o logoyu her gordugumde aklima 99 model kalitesiz accent'ler geliyor. Ayrica arabayi sacpa sapan yere vu...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    SHIHAD (A. Arslan Bir sen birde Beşiktaş yeter) 1 gün
    Malesef ülkemizde üretilip ülkemizde satılmayacak bir araba olacak

    Bu arada tasarımı beğendim. B segmenti hot hach lerde zirveye oynayacak gibi duruyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Guest-7F946B81C 1 gün yeni yorumcu
    Hyundai=çöp
    Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Tasarımı ve rengi çok güzel olmuş.
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    echomaniac (erkan seker) 1 gün
    Arabanın tasarımı kötü bence standart versiyonda kötü buda
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    fotifoti (foti ) 1 gün
    şu performans araçların otomatiklerini de görsek keşke. Firmalar koyacak şanzıman bulamıyor mu acaba
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    Cant Let Go (burak burak) 1 gün
    Tasarım olarak ön tarafa diyecek söz yok. Arka taraf ise leş. Sonuç olarak ben tercih etmezdim.
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    AribyAriana 1 gün (düzenlendi)
    Kendine adeta saygı duyduğum ve adamım olan takım patronu Andrea Adamo ve ekibinin parmağı dedidiği için i20 serisi önceki ilk iki nesil ve makyajlıları dahil olmak üzere daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Ayrıca JD Power analizlerince her yıl en az sorun, hasar çıkaran markaların başında gelen Hyundai bu konuda gerçekten Kocaeli Kibar Holding ile olan işbirliği takdire şayan ve fabrikada çalışan ve montajlanmasında görev alan işçisi ve mühendisin hakkını teslim etmek gerekir.
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    haykouz (oguz dal) 1 gün
    tasarımı beğenen illaki olacaktır ancak şahsi düşüncem 2014-2018 arası tasarımdan oldukça geriye gitmiş biraz japona göz kırpmış gibi geldi bana tasarım dilini bazen vurgulamak isteyip geri giden kaç tane üretici vardır benim gözümde hala ilk nesil yeni i20 en güzelidir
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    bytradm (adem ademy) 1 gün
    lsd onu 1.0 standart modelle verseler ölürler.
    HYUN. ASSAN bunu yapmazsan batasın inş.
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    Six Feet Under. 1 gün
    Çok güzel gözüküyor tasarım. Buna kötü diyenler eminim VW'nin kutu tasarımlarını begeniyordur.

    Bir nokta gözüme takıldı 204 beygir vs 275 tork? Biraz az gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    deniz_sea (Deniz ) 1 gün Six Feet Under.
    Araba 1190kg olduğu için bence fazla bile....
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    Nirvana333 (ali yiğit) 1 gün
    Tasarımı çok hoş olmuş
    Yanıtla +3
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    mahmut_emmi 1 gün
    harika olmuş. buna çirkin diyenler kesin ekrana bakmadan önce gözlüğü takmayı unutmuş.

    keşke TR'ye gelse. belki alırdım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 10 sa. mahmut_emmi
    Buna çirkin diyenler VW'nin birbirinin aynısı tasarımlarını beğeniyolardır.
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    7120 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    Galeri, hyundai i20 n ve
    4 etiket daha hot hatch i20 n özellikleri i20 n tasarımı Bilim ve Teknoloji
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