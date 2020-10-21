Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Bu yılın Haziran ayında resmi olarak tanıtılan makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı belli oldu. 1.5 litre EcoTSI motora sahip iki farklı donanım seviyesiyle alınabilen 2020 Seat Ateca fiyatı 349.000 TL'den başlıyor.

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Makyaj operasyonu sonrası büyük kardeşi Tarraco'ya benzeyen 2020 Seat Ateca, Türkiye'de yalnızca 150 beygirlik 1.5 litre EcoTSI motorla tercih edilebiliyor. Sürüş koşullarına göre sadece iki silindirle çalışabilen motor, standart olarak DSG şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Ateca'nın donanım seviyeleri ise Xperience ve FR olarak sıralanıyor.

Makyajlı Seat Ateca'da 18 inç alaşımlı jantlar, LED sinyal lambaları (arkadakiler dinamik), mercekli Full LED ön farlar, LED arka stoplar, 'Hola' karşılama ışığı, arka park sensörü, çift bölgeli otomatik klima, renkli yol bilgisayarı, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, ön/arka USB-C çıkışları, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve hız sabitleme sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

Güvenlik tarafında ise şehir içi acil frenleme fonksiyonuna sahip ön bölge asistanı, ikincil çarpışma freni ve sürücü yorgunluk tespiti gibi standart özellikler mevcut. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve çarpışma öncesi asistanı gibi özellikler ise İleri Sürüş Destek Paketi kapsamında ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.

Makyajlı Ateca fiyatları şöyle:

Model Net fiyat Satış fiyatı YENİ ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience 163.534 TL 349.000 TL YENİ ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR 163.534 TL 349.000 TL

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