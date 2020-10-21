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    Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Yenilenen tasarımı ve teknolojileri ile sınıfındaki iddiasını artıran makyajlı 2020 Seat Ateca fiyatı belli oldu. Türkiye'de Xperience ve FR donanım seviyeleriyle alınabilen makyajlı Ateca fiyatı:
    1 gün
    6,4b
    8
    28
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    7

    Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Bu yılın Haziran ayında resmi olarak tanıtılan makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı belli oldu. 1.5 litre EcoTSI motora sahip iki farklı donanım seviyesiyle alınabilen 2020 Seat Ateca fiyatı 349.000 TL'den başlıyor.

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    Makyaj operasyonu sonrası büyük kardeşi Tarraco'ya benzeyen 2020 Seat Ateca, Türkiye'de yalnızca 150 beygirlik 1.5 litre EcoTSI motorla tercih edilebiliyor. Sürüş koşullarına göre sadece iki silindirle çalışabilen motor, standart olarak DSG şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Ateca'nın donanım seviyeleri ise Xperience ve FR olarak sıralanıyor.

    Makyajlı Seat Ateca'da 18 inç alaşımlı jantlar, LED sinyal lambaları (arkadakiler dinamik), mercekli Full LED ön farlar, LED arka stoplar, 'Hola' karşılama ışığı, arka park sensörü, çift bölgeli otomatik klima, renkli yol bilgisayarı, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, ön/arka USB-C çıkışları, anahtarsız giriş ve çalıştırma ve hız sabitleme sistemi gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

    Güvenlik tarafında ise şehir içi acil frenleme fonksiyonuna sahip ön bölge asistanı, ikincil çarpışma freni ve sürücü yorgunluk tespiti gibi standart özellikler mevcut. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve çarpışma öncesi asistanı gibi özellikler ise İleri Sürüş Destek Paketi kapsamında ekstra ücret karşılığı satın alınabiliyor.

    Makyajlı Ateca fiyatları şöyle:

    Model Net fiyat Satış fiyatı
    YENİ ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience 163.534 TL 349.000 TL
    YENİ ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR 163.534 TL 349.000 TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Skywalkerx 1 gün en beğenilen
    Vw bu araçtan avrupa da 8-9 bin euro belki kazanıyordur bizim baştakiler araç başına 190 bin lira kazanıyor..vay be ülkeye bak böyle vergilerle halkın bu kadar tepesine binen başka bir iktidar görülmüş müdür acaba...
    Vw bu araçtan avrupa da 8-9 bin euro belki kazanıyordur bizim baştakiler araç başına 190 bin lira kazanıyor..vay be ülkeye bak böyle vergilerle halkın bu kadar ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +36
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    Bloodin 1 gün
    İnsan hayatını kurtarıcı özelliklere sahip güvenlik paketleri opsiyonel OLMAMALI...
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 1 gün
    Tiguan, Kuga, 3008 gibi SUV'lar 400'ün üzerinde.

    Bunun FR donanımı 349.000TL. Bence iyi fiyat.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    Seat Ateca Ekim 2020 de arkadaşım sıfır km.370 bin tl ye aldı.Tükiye'de sadece beyaz ve rodyum gri var.Gelir gelmez yüksek fiyata rağmen bütün bayilerde tükendi.Aracın dışı da içi de bagajı da mükemmel.Kaskosu 3 bintl.Kredisi 3 sene 5600 TL fiyatı masrafı çok.Kendine güvenen alsın.Tiguana göre daha yüksek donanım fiyatı daha uygun.
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    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Birkaç sene önce bu araba çok ilgimi çekmişti fakat alamamıştım.Şimdi ise hiç yanına bile yaklaşmıyorum.
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    BOLDVIPER 1 gün
    Taracco yu neden getirmiyolar acaba boş olsa bile taracco olmalı bence
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    serdarrx (Serdar K.) 1 gün
    Aracı beğenipte sonrasında bu forumdaki sığ yorumları okuyup acaba diyen arkadaşım , deme ,, İhtiyacın varsa al geç gayet güzel fiyat performans arabası .... Troc ilk çıktığında almıştım ordan biliyorum , hakaret etmedikleri kalmıştı bazı çok bilenlerin... Aldım ve maddi manevi hiç pişman olmadım
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    commandx (uğur yılmaz) 1 gün serdarrx
    T-roc ilk geldiğinde 192bin gibi aşırı kazık bir fiyattan gelmişti. 2019 yılında hiç satamamıştı. Pandemi süreciyle satamadıkları t-rocları ucuza vermeye başladılar. Piyasada araç da olmayınca 2020 yılında tutmaya başladı.

    İlk alanlardansanız ve pişmanlık duymadıysanız sorun sizde. Çünkü neredeyse 1 sene sonra bile daha uyguna satıldı
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    beyinsis 1 gün
    dışı tiguan kadar güzel değil ama içi aynı, geniş ve ferah bir içi var. 3008 gibi dar değil arka koltukları.
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    nikony 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 18 sa. nikony
    Satış fiyatından daha pahalıya buzdolapları alıcılarını bekliyor
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    trexin (fatih ) 1 gün
    25 bine plus paket alinca dolu dolu bir arac oluyor.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün
    Tam devlet memurluğuna kapak atmış, aylık 6000+6000TL havadan para alıp, ayda 1 hafta çalışan karı koca çiftinin karısının arabası olmuş, arabaya baktıkça orta şeritte 30-40km hız ile ilerleyen 1.50 boyunda 50 yaş üstü kadınlar canlandı gözümde.

    5.5 litre yakıyordur kesin şehir içi.
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    commandx (uğur yılmaz) 1 gün
    Tipsiz mipsiz ama 350bin bu sınıf için iyi fiyat. 450bini geçenler var. Tabii donanıma da bakmak lazım. exellence doludur diye umuyorum.
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    cand. 1 gün
    En fazla 80 k edecek araba hele hele ne hallerdeyiz
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    6371 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    Galeri, makyajlı ateca fiyat ve
    5 etiket daha 2020 ateca fiyat seat ateca fiyatı seat 2020 seat ateca Bilim ve Teknoloji
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