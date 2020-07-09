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    Hyundai, yeni manuel şanzımanıyla debriyaj pedalından kurtuluyor

    Koreli üretici, Asya pazarlarında sattığı Hyundai Venue isimli kompakt crossover modeline akıllı manuel şanzıman (iMT) isimli bir seçenek ekliyor. Şirketin bu sisteminde debriyaj pedalı bulunmuyor.
    20 sa.
    4,2b
    12
    39
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, yeni manuel şanzımanıyla debriyaj pedalından kurtuluyor
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    Geçtiğimiz yıl Asya pazarlarında satılmak üzere tanıtılan Hyundai Venue, yakında Hindistan’da yeni bir manuel şanzıman seçeneğine kavuşacak. Bu versiyonun öne çıkan özelliğiyle debriyaj pedalının olmaması.

    Koreli üretici, “intelligent manual transmission” (iMT) adını verdiği şanzıman ile manuel ve otomatik şanzımanların gücünü tek bir sistemde birleştirmeyi hedefliyor. Bu yeni şanzıman, Hyundai Venue modelinde yalnızca 120 beygir güç üreten 1.0 litre turbo benzinli motorla tercih edilebilecek.

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    Hyundai’nin yeni sisteminde geleneksel H şablonuna sahip altı ileri vites kolu bulunuyor. Sürücü klasik manuel şanzımanlardaki gibi vites değiştirmek istediğinde bu kolu kullanıyor. Farklı olan nokta ise bu sistemde debriyaj pedalına basması gerekmiyor. Çünkü vites kolu içerisindeki bir sensör sürücünün vites değiştireceğini anlayıp bu durumu Şanzıman Kontrol Ünitesi’ne (TCU) iletiyor. TCU da bir hidrolik tahrik koluna sinyal göndererek debriyajı devreye sokuyor.

    Hyundai'nin bu sistemi ne kadar sağlıklı çalışır ya da ne kadar uzun ömürlü olur bilinmez. Fakat yakında Hyundai Venue modelinde kullanılacak akıllı manuel şanzımanın Kia’nın Sonet isimli kompakt crossover modelinde de kullanılacağı söyleniyor. Bu seçeneğin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.



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    CoreXXX (fatih tat) 20 sa. en beğenilen TITAN
    Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Eğer türkiyede isen çık bir dışarı gez. 100 arabadan ancak 15 i otomatikdir
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    cank1981 8 sa. CoreXXX
    Ben Ankara Çankaya'da yaşıyorum. Burada manuel araba görmek zor. Ankara İstanbul trafiğinde manuel araba hamallıktan başka bir şey değil.
    Yanıtla +3
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    TITAN (S K) 5 sa. CoreXXX
    Bunun sebebi eski model arabaların değer görmesi hala piyasada olması ile alakalı. Yine nesil arabalarda hiç manuel kullanan görmedim %90 otomatik
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    TITAN (S K) 20 sa.
    yıl olmuş 2020 hala manuel kullanan var mı ya
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    CoreXXX (fatih tat) 20 sa. TITAN
    Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Eğer türkiyede isen çık bir dışarı gez. 100 arabadan ancak 15 i otomatikdir
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    Renault S.A. (George Staub ) 19 sa. TITAN
    Var ben
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    General. 19 sa.
    Otomatik şanzıman standart olmalı. Manuel hamallıktan başka bir şey değil.
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    xamaximax 1 sa.
    benim vites değiştireceğimi nasıl anlayacak yavaş ve sakin kullanımda işleyebilir ama seri ve spor kullanımda çuvallayacaktır ayrıca manuel candır araba beni değil ben arabayı kullanmam lazım tüm elektronik sistemlere de hayır diyorum :D
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    EĞİNLİ (Ahmet TEKİN) 4 sa. (düzenlendi)
    Senelerce araba kullandım,hemde İstanbul trafiğinde son aracım ile 700 bin km geçmiştim,ondan önceki aracım sattığım zaman 900 bin civarındaydı yani hiç bir aracımla öyle küçük km yapmadım,ama hiç aklıma keşke otomatik olsaydı diye gelmedi hatta biz otomatik araçları bayan arabası diye görürdük araba kullanmaktan keyif alıyorsanız manuel şanzıman candır istediğin devirde vitesi değiştirirsin ister Spor istersen daha sakin kullanabilirsin her türlü bakımı parçası daha ucuz yok zoraki araç kullanıyorsun sana zor geliyorsa debriyaja basmak git otomatik al.
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    Jeopol 4 sa.
    Kulakçıklar vites topuzuna konulmuş gibi.



    Bence Türkiye'de tutar
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    onixo 4 sa. (düzenlendi)
    Benim araçta bundan var bmp şanzımanlı elysee. Buna robotize şanzıman diyoruz zaten, yeni bir şey mi yoksa ben mi yanlış anladım?
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    internetcokguzel (standart kullanıcı) 5 sa.
    al sana bir tane daha, "tamiri mümkün olmayan, ustası bulınamayak, ülkemin sanayilerinde can çekişecek, servislerin dahi uğraşmak istemeyeceği, bir dünya maliyetli teknoloji." bedava verseler almam. manuel vites kolunun kimlere ne zararı oldu ki bu kadar düşman edindi?
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    Brother ToLGa 5 sa.
    Bu sistem zaten otomatik gibi gayetde mantıklı , hatta vites topuzunun üstüne bir tuş koyarsın vites değiştirirken ona bastiginda debriyaj devreye girer diğer vitese geçtiğinde debriyaji bırakır , güzel ben beğendim sol ayak hamallık İstanbul trafiğinde
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    Musty3535123 5 sa.
    manuel desen manuel değil, otomaik desen otomatik değil. yani ikisininde zevkini vermez. git adam gbi manuel yada otomatik al.
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    Brother ToLGa 5 sa. Musty3535123
    Olay o zaten otomatiğin baskı balatası bile bir dünya para , arızası tamiride bir dünya para Bu şekilde ekonomik otomatik olmuş biraz
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 6 sa.
    Benimde bu konuda bir fikrim var. Bazı araçlarda R'ye alırken kullandığımız mandal gibi bir mandalı çekerek vites değiştirilebilir. Bu teknolojide sensör kullanılacakmış daha konforlu fakat daha riskli geldi açıkcası. Bir mekanik çözüm olsaydı daha maliyetsiz olurdu..
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    ceo-tr (Ceo Tr) 8 sa.
    peugeot nun etg6 sına benzer birşey sanırım. robotize şanzıman senin yerine debriyaja basıyor. etg6 yı manuel olarak kullanan arkadaşlar bilir.
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    Brother ToLGa 5 sa. ceo-tr
    Öyle ama et6 kendi değiştirdiği için vitesi sarsıntı vuruntu vs oluyor. Burada vites değiştirme devirini siz belirliyorsunuz , sadece debriyaj basmasi otomatik belki daha uyumlu olur
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    _M-U-E_ (Mehmet Uğur) 8 sa.
    Ya 🤣 Manuel şanzıman sevip de, debriyaj olmayışına sevinenler var. Bunun kadar saçma bir şey var mı? Manuel kullanmanın zevki zaten 3 pedal da yatıyor. Debriyajsız, Manuel zevki diyen insanlara şaşırarak bakıyorum.



    Bunun dışında, mantıklı bir sistem olsaymış zaten günümüze kadar gelirmiş. Avrupa pazarına iyiki girmiyorlar. Büyük zarara girerler çünkü. Hindistanda da pek tutulacağını sanmıyorum.
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    Galeri, hyundai venue ve
    5 etiket daha hyundai manuel şanzıman debriyaj imt hyundai akıllı manuel şanzıman Bilim ve Teknoloji
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