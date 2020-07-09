Hyundai, yeni manuel şanzımanıyla debriyaj pedalından kurtuluyor

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Geçtiğimiz yıl Asya pazarlarında satılmak üzere tanıtılan Hyundai Venue, yakında Hindistan’da yeni bir manuel şanzıman seçeneğine kavuşacak. Bu versiyonun öne çıkan özelliğiyle debriyaj pedalının olmaması.

Koreli üretici, “intelligent manual transmission” (iMT) adını verdiği şanzıman ile manuel ve otomatik şanzımanların gücünü tek bir sistemde birleştirmeyi hedefliyor. Bu yeni şanzıman, Hyundai Venue modelinde yalnızca 120 beygir güç üreten 1.0 litre turbo benzinli motorla tercih edilebilecek.

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Hyundai’nin yeni sisteminde geleneksel H şablonuna sahip altı ileri vites kolu bulunuyor. Sürücü klasik manuel şanzımanlardaki gibi vites değiştirmek istediğinde bu kolu kullanıyor. Farklı olan nokta ise bu sistemde debriyaj pedalına basması gerekmiyor. Çünkü vites kolu içerisindeki bir sensör sürücünün vites değiştireceğini anlayıp bu durumu Şanzıman Kontrol Ünitesi’ne (TCU) iletiyor. TCU da bir hidrolik tahrik koluna sinyal göndererek debriyajı devreye sokuyor.

Hyundai'nin bu sistemi ne kadar sağlıklı çalışır ya da ne kadar uzun ömürlü olur bilinmez. Fakat yakında Hyundai Venue modelinde kullanılacak akıllı manuel şanzımanın Kia’nın Sonet isimli kompakt crossover modelinde de kullanılacağı söyleniyor. Bu seçeneğin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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