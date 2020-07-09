Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın"

    Elon Musk, Tesla sahiplerinin merakla beklediği seviye 5 yani tam otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya çok yakın olduklarını ve temel fonksiyonları bu yıl içinde edineceklerine emin olduğunu söyledi.
    1 sa.
    424
    29
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elon Musk:
    Tam Boyutta Gör

    Tesla, gerek başarı ve başarısızlıkları gerekse sahip olduğu teknolojilerle otomotiv sektörünün en çok konuşulan markalarından biri. Bu teknolojilerin başında da AutoPilot adı verilen otonom sürüş teknolojisi yer alıyor.

    Otomotiv dünyasında 1’den 5’e kadar numaralandırılan otonom sürüş sistemleri, aracın bazı küçük fonksiyonları yerine getirebilmesinden başlayıp A noktasından B noktasına hiçbir insan müdahalesi olmadan gidebilmesine kadar uzanıyor. ABD’li üretici Tesla da, sahip olduğu teknolojiyi 5. seviyeye ulaştırmak için çalışıyor. Tesla modelleri şu anda bu konuda piyasadaki en gelişmiş araçlar arasında fakat henüz tam olarak istenilen noktaya erişebilmiş değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor

    Tesla CEO’su Elon Musk, bu konuda önemli bir açıklamada bulunarak şirketin seviye 5 otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya “çok yakın” olduğunu belirtti. Musk, Çin’de düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda (WAIC) yayınlanan video mesajında “seviye 5 ya da diğer adıyla tam otonomun başarılabileceğine eminim ve bunun çabucak olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek"

    Başarılı yönetici ayrıca, “seviye 5 otonom için gereken temel fonksiyonlara bu yıl içerisinde sahip olacağımıza eminim” ifadesine yer verdi. Elon Musk ayrıca Tesla’nın ısı yalıtımı ve soğutma sistemleri geliştirdiğini de söyledi. Bu da şirketin araçlarında daha gelişmiş bilgisayar kullanılabilmesine imkan verecek.

    Günümüzde otomotiv devlerinin yanı sıra Google bünyesinde faaliyet gösteren Waymo ve Uber gibi pek çok teknoloji şirketi otonom sürüş teknolojileri için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Bu konuda hangi şirketin başı çekeceğini zaman gösterecek. Fakat her ne olursa olsun insanların “kontrolün tamamen araçta olduğu bir yolculuk” fikrine alışması zaman alacak gibi görünüyor.

    Tesla geçtiğimiz aylarda AutoPilot için bir yazılım güncellemesi yayınlamış ve araçlarının trafik işaretlerini algılayıp ona göre hareket etmesini sağlamıştı. Söz konusu özelliği bir Tesla kullanıcısının aşağıdaki paylaşımından görebilirsiniz:



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-autonomous/tesla-very-close-to-level-5-autonomous-driving-technology-musk-says-idUSKBN24A0HE Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek
    4 sa.
    Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross
    5 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 57 dk. en beğenilen
    Adam resmen Knight Rider'da ki arabayı gerçeğe dönüştürdü.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 57 dk. en beğenilen
    Adam resmen Knight Rider'da ki arabayı gerçeğe dönüştürdü.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VS18 (Osman Cengeri) 56 dk. (düzenlendi)
    Avrupalı rakipleri çok geri kaldı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 31 dk.
    Gerçek otonom sürüş bu değildir araba elbette bir navigasyon üzerinden rota belirleyip o istikamete hareket edebilir bu sadece otonom sürüşün birinci evresidir benim anlatmak istediğim şehirle bütünleşmiş bir sürüş düşünün arabanızı sadece bir yerden bir yere ulaşım olarak değil arabanın sizi
    o şehrin her noktasına içinde siz olmasanız bile verilen komuta göre hareket etmesi mesela işe gittiniz park etmeniz gerekiyor vaktiniz o an sıkışık sizin vereceğiniz bir komutla araba kendini sürücü olmasa bile park edebilmesidir veyahut çocuğunuz okulda siz işiniz gereği geç çıkacaksınız çocuğunuzu okuldan alıp eve getirip ve tekrardan size ulaşması işte gerçek otonom sürüş budur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deniz_sea (Deniz ) 6 dk. joven
    Kendi kendine gidip park etme hali hazırda mevcut, audi de bile var, arayınca görebilirsiniz,

    okuldan adam alma devride bundan sonra mümkün olacaktır, park yerinen sürücü yanına kendine gelen tesla okuldan eve de gelebilir, sonuçta sürücüye gerek kalmadan gidebiliyor zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Adorer 25 dk.
    Bir makinaye kaza anında yaşlımı yoksa genç birinemi çarpacagını ögretmek etikmidir ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı 42 dk. iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın" Sonraki Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor 2 sa. Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 sa. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor 2 sa. Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor 3 sa. Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı 3 sa. Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı 4 sa. 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 4 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 5 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 19 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi