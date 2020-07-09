Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın"

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Tesla, gerek başarı ve başarısızlıkları gerekse sahip olduğu teknolojilerle otomotiv sektörünün en çok konuşulan markalarından biri. Bu teknolojilerin başında da AutoPilot adı verilen otonom sürüş teknolojisi yer alıyor.

Otomotiv dünyasında 1’den 5’e kadar numaralandırılan otonom sürüş sistemleri, aracın bazı küçük fonksiyonları yerine getirebilmesinden başlayıp A noktasından B noktasına hiçbir insan müdahalesi olmadan gidebilmesine kadar uzanıyor. ABD’li üretici Tesla da, sahip olduğu teknolojiyi 5. seviyeye ulaştırmak için çalışıyor. Tesla modelleri şu anda bu konuda piyasadaki en gelişmiş araçlar arasında fakat henüz tam olarak istenilen noktaya erişebilmiş değil.

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Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor

Tesla CEO’su Elon Musk, bu konuda önemli bir açıklamada bulunarak şirketin seviye 5 otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya “çok yakın” olduğunu belirtti. Musk, Çin’de düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda (WAIC) yayınlanan video mesajında “seviye 5 ya da diğer adıyla tam otonomun başarılabileceğine eminim ve bunun çabucak olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Başarılı yönetici ayrıca, “seviye 5 otonom için gereken temel fonksiyonlara bu yıl içerisinde sahip olacağımıza eminim” ifadesine yer verdi. Elon Musk ayrıca Tesla’nın ısı yalıtımı ve soğutma sistemleri geliştirdiğini de söyledi. Bu da şirketin araçlarında daha gelişmiş bilgisayar kullanılabilmesine imkan verecek.

Günümüzde otomotiv devlerinin yanı sıra Google bünyesinde faaliyet gösteren Waymo ve Uber gibi pek çok teknoloji şirketi otonom sürüş teknolojileri için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Bu konuda hangi şirketin başı çekeceğini zaman gösterecek. Fakat her ne olursa olsun insanların “kontrolün tamamen araçta olduğu bir yolculuk” fikrine alışması zaman alacak gibi görünüyor.

Tesla geçtiğimiz aylarda AutoPilot için bir yazılım güncellemesi yayınlamış ve araçlarının trafik işaretlerini algılayıp ona göre hareket etmesini sağlamıştı. Söz konusu özelliği bir Tesla kullanıcısının aşağıdaki paylaşımından görebilirsiniz:

https://www.reuters.com/article/us-tesla-autonomous/tesla-very-close-to-level-5-autonomous-driving-technology-musk-says-idUSKBN24A0HE

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