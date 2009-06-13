I-O Data 32GB kapasiteli SDHC bellek kartlarını duyurdu

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I-O Data taşınabilir cihazlar için hazırladığı yeni bellek kartlarını duyurdu. Firmanın yüksek kapasiteli SDHC bellek kartları 24 x 32 x 2.1 mm boyutlarında ve 2 gram ağırlığındalar. 32GB'lık depolama kapasitesine sahip olan SDH-F32G ve SDH-S32G kod adlı bellek kartlarından ilki Class 4 performans derecelendirmesi ile 4MB/sn, diğeri ise Class 6 performans derecelendirmesi ile 6MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor.

I-O Datan'nın taşınabilir cihazlar için hazırladığı SDHC formundaki yeni bellek kartlarının 3 yıllık garanti ile satışa sunulacakları açıklanırken, fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.