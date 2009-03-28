I-O Data, HDPN-U serisi tasarım odaklı harici disklerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım üreticilerinden I-O Data taşınabilir depolama çözümleri ailesine, HDPN-U serisi portatif disklerini de ekliyor. Firmanın 95.4 x 122.5 x 20.0 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan taşınabilir sürücülerinin 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve Beyaz (Pure), Siyah (Jet) ve Pembe (Flash) olmak üzere üç farklı renk opsiyonu bulunuyor.Darbe koruma özelliğine de sahip olan ayrıca USB 1.1/2.0 arabirimleriyle kullanılabilen sürücüler tasarımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

I-O Data'nın bir yıllık garanti ile kullanıma sunduğu HDPN-U serisi taşınabilir disklerin yurt dışı satış fiyatları, kapasitesine göre sırasıyla 106$, 117$ ve 182$ olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör