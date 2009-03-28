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I-O Data, HDPN-U serisi tasarım odaklı harici disklerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data, HDPN-U serisi tasarım odaklı harici disklerini tanıttı
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Japonya merkezli donanım üreticilerinden I-O Data taşınabilir depolama çözümleri ailesine, HDPN-U serisi portatif disklerini de ekliyor. Firmanın 95.4 x 122.5 x 20.0 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan taşınabilir sürücülerinin 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve Beyaz (Pure), Siyah (Jet) ve Pembe (Flash) olmak üzere üç farklı renk opsiyonu bulunuyor.Darbe koruma özelliğine de sahip olan ayrıca USB 1.1/2.0 arabirimleriyle kullanılabilen sürücüler tasarımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

I-O Data'nın bir yıllık garanti ile kullanıma sunduğu HDPN-U serisi taşınabilir disklerin yurt dışı satış fiyatları, kapasitesine göre sırasıyla 106$, 117$ ve 182$ olarak belirlenmiş.

I-O Data, HDPN-U serisi tasarım odaklı harici disklerini tanıttı
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max975 10 yıl
çok şık birşey olmuş.
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Rosenrot 10 yıl
Çok güzel malesef fiyatı ülkemizde 300 TL den başlar.
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