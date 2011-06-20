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ICANN yeni alan adları için oylamaya gidiyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilindiği gibi internet üzerinde kullanılacak adreslerin ve sayıların belirlenmesinde karar mekanizması ICANN yani Atanmış İsim ve Sayılar için İnternet Birliği'dir. Birlik son olarak porno içerikli siteler için xxx uzantısının kullanılmasını karara bağlamıştı.
Ancak birliğin son dönemlerde gündeme aldığı bir konu internet dünyasını gerçekten birbirine katacak. Birlik, internet kullanıcılarının com veya net gibi uzantılar yerine kendilerine ait uzantılar kullanması konusunda çalışmalar yapıyor.
Bu fikir üç yıl önce Paris'te yapılan bir toplantıda ortaya atılmıştı. Buna göre şehirler veya markalar kendilerine göre uzantılar kullanabilecek. Örneğin .istanbul veya .canon gibi. Şu sıralar Singapur'da devam eden birlik toplantısında masaya yatırılan bu projenin yeniliklere ve gelişmelere kapı açacağına inanılıyor. 
Birlik başkanı Peter Dengate Thrush internet kullanıcılarından aldıkları geri dönüşümlere güvenerek böyle bir fikri hayata geçirmek istediklerini belirtti. Ancak bu uzantıları elde etmek o kadar kolay değil.
Başvuru ücreti 185 000$ dolaylarında olacakken aylık ücret ise 25 000$ gibi bir seviyede olacak. Kendine uygun uzantıları kaçırmak istemeyen firmalara bu yaklaşık 1 milyon $ gibi rekor fiyatlara patlayacak. Böylece alakasız bireyler bu alan adlarını kolayca elde edemeyecek. 
Domain Adının Kötü Kullanımınına Karşı Koalisyon başkanı Josh Bourne ise birliğin bu davranışının tamamen paraya yönelik olduğunu, internet üzerinde büyük bir karmaşaya sebep olacağını savunuyor. Eğer fikir kabul edilirse oylamaya sunulacak ve sonra da hayata geçirilecek. Ocak 2012 tarihinden sonra ise başvurular kabul edilmeye başlanacak.

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acbold 7 yıl
.x dışındaki hepsi saçmalık.domainleri sürekli takip etsinler,.x dışında o tür den site açanların domainlerini kapatsınlar.herkes .x yönelecek mecburen. filtreleri yapmak içinde herkes zorlanmaz artık .x olan tüm domainlere kaparlar ve çocukların ulaşamayacağı bir alan elde edilir.böylesi daha mantıklı.
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Volkanbaba 7 yıl
Para lazım heralde ICANN a
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Firaristt 7 yıl
Gereksiz. Belki büyük firmalar için iyi ama bizim için(en azından benim için) gereksiz bir şey. O kadar para vermek, bilemiyorum yani büyük ve ünlü firmalar kullanabilir ama bizim gibi normal kullanıcıyı ilgilendiren bir şey değil...Lüzumsuz bir sürü site var önce onları yok etsinler sonra ilgilensinler bunlarla.
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shadowosman 7 yıl
saçma olduğu kesin karmaşadan başka biş değil zaten yeterince karmaşık halde internet .org.net.biz.com.xxx.bilmem ne çok fazla uzantı var zaten bence .com gibi bişi daha çıkartsınlar com da biten yer sıkıntıısını aşmış olurlar
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