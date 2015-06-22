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iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme

4 yıl
22,9b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güvenlik kameraları da çağa ayak uyduruyor ve yeni nesil akıllı teknoloji özellikleriyle fark yaratıyorlar. İşte onların belki en başarılı örneklerinden biri olan, ödüllü kamera iCam Pro FHD, Türkiye'de ilk defa Donanimhaber.com ekranlarında. Bakalım bu akıllı kamera, gerçekten ödülü hak edecek gelişmiş özelliklere sahip mi? Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
 

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WarSaw 4 yıl
mevcut olanın kozmetiği güzelleşmiş hali
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mertsat24 4 yıl
Pokemon olmuş bildiğin :D
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hhdk 4 yıl
Trdeki upload hızlarıyla, Para nasıl boşa harcanır ürünü olmaktan öteye geçemez. Zavallı alette bizim upload hızlarına optimize çözünürlük bile yoktur, ne yapacak HD çekip 120p mi yollayacak. Bir kez daha ezil TTNet mahkumu...
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ecz_mel 4 yıl
Arkadaşlar ben kendi dükkanıma bunun 10 da 1 i özellikli hareketsiz 3 tane kamerayı bir de 1 tb kayıt alanlı şu uydu alıcıya benzer cihazı kablolama dahil 3000 tl ye 1 sene önce yaptırdım.
Bu sistem kayıt alanı olarak bulut veriyi kasmadan kullanacak olsun gözüm kapalı gider 2 tane bundan alır dükkana koyarım.1 tane de apartman otoparkı için alırım.Daha ne olsun?Keşke vergi olmasa bedava bulmuş gibi 10 tane alsak.
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VatandA.Ş. 4 yıl
Cihaz pahali degil bireysel kullanicilarin bile ulasabilecegi fiyat. 150 dolar bağışcılar içinse 199 dolarda piyasa fiyatı olur. Bu kadar ozelligi ve yenilige sahip bir kamera icin kabul edilebilir fiyat. Tabi bizim ülkemiz açışından düşünmediğimiz sürece. 200 dolar şuan bu kurla 550 TL, vergisi cartı curtu derken 1000 TL ye anca satılır ülkemizde o zamanda bireysel kullanıcıya pek hitap etmez.
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LPRNTRK 4 yıl
Kutuda 360 derece diyor :p
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