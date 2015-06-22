iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Güvenlik kameraları da çağa ayak uyduruyor ve yeni nesil akıllı teknoloji özellikleriyle fark yaratıyorlar. İşte onların belki en başarılı örneklerinden biri olan, ödüllü kamera iCam Pro FHD, Türkiye'de ilk defa Donanimhaber.com ekranlarında. Bakalım bu akıllı kamera, gerçekten ödülü hak edecek gelişmiş özelliklere sahip mi? Tüm detaylar videomuzda, iyi seyirler.
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Bu sistem kayıt alanı olarak bulut veriyi kasmadan kullanacak olsun gözüm kapalı gider 2 tane bundan alır dükkana koyarım.1 tane de apartman otoparkı için alırım.Daha ne olsun?Keşke vergi olmasa bedava bulmuş gibi 10 tane alsak.