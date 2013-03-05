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IDC : Bu yıl PC pazarı düşüşte ikinci yılını yaşayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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IDC : Bu yıl PC pazarı düşüşte ikinci yılını yaşayacak

Son kullanıcıya sunulduğu dönemlerden bu yana pazar payı anlamında yükselişini hiç kaybetmeyen PC segmenti, özellikle tablet modellerinin popüler olması ile düşüş trendine girmiş durumda.

IDC tarafından yapılan analize göre PC pazarı bu yılda da düşüşüne devam edecek ve ilk kez iki yıl üst üste düşüş yaşamış olacak. Geçen yıl global olarak yıl bazında yüzde 3.7 düşüşle 350 milyon ünite satan PC pazarı, bu yıl ise tahmini olarak 345 milyon ünite satış gerçekleştirecek ve yıl bazında düşüş yüzde 1.3 olarak gerçekleşecek. Geçen yılın sonlarında tanıtıldığında piyasayı hareketlendirmesi beklenen Windows 8 de PC satışları bakımından beklentilerin altında kalmış durumda. 2017 yılında biraz hareketlenen PC pazarı 382 milyon ünite satışla yıllık yüzde 1.9 artış yaşayacak.

PC pazarı içinde taşınabilir bilgisayar segmenti özellikle Windows 8 dizüstü cihazlara olan talep nedeniyle artış yaşamayı başarıyor. Geçen yıl 202 milyon ünite satılan segment, bu yıl tahmini olarak 203.8 milyon ünite, 2017 yılında da 241 milyon ünite satış yapacak. 

Masaüstü segmenti ise geçen yıl 148 milyon satış yaparken, bu yıl 142 milyon, 2017 yılında ise 141 milyon tahmini satış gerçekleştirecek.

Geçen yıl gelişmekte olan ülke pazarlarında PC satışlarında ilk kez düşüş yaşanırken, gelişmiş ülke pazarlarında ise ikinci düşüş yılı yaşanmaktaydı. Bu yıl gelişmekte olan ülke pazarlarında bir miktar kıpırdanma yaşanırken, gelişmiş ülke pazarları ise üçüncü düşüş yılına girmiş oldu.

Raporda, PC pazarının yükselişe geçmek için yeterli çabayı göstermediği dile getiriliyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130305PR201.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Nerde eski yillar eski dostlar arkadasliklar aile sohbetleri cok gelisti teknoloji keske bi sinirda kalip eski gunleri hala yasiyabilseydik yeni nesillerimiz eski gunlerimizdeki gibi kapi onunde oyunlarini o komsuluklari aksam oldugunda pencereye cikip anneler bagirsa ne guzel olurdu zaman cok kotuye gidiyor keske genclerimiz bu kadar rahatliga alismayip hayati dolu dolu yasayabilseler.Cep telefonlari yeni cikan bilgi teknoloji aletleri birgun butun benligimizden calicak diye korkuyorum.
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Dovahkiin 6 yıl
Dokunmatik ekranlı cihazlara odaklanmış Win 8'in, ciddi ciddi masaüstü piyasasını hareketlendireceğini mi düşünmüşler?
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northwood 6 yıl
aynen zaten PC pazarının şu son 2-3 yıldır bu denli aşırı düşmesinin asıl sebebi normalde de zaten PC'sinden sadece nete giren film izleyenlerin gidip bir kasa toplamak yerine hatta bir notebook veya netbook almak yerine tablet alıp ordan nete girip filmlerini izlemesi yüzündendir bi de buna akıllıtelefonlar eklenince PC'sinden sadece dediğim şeyleri yapaan kişiler akıllı telefon-tabletlerinden bu işlerini halletmeye başladılar yani bu kişiler zaten masaüstü PCleri ve dizüstü PCleri de aynı amaçla kullanıyorlardı ee adamlar baktılar zaten mobilin bi havası var falan tablet-akıllı telefon aldılar.ama masaüstüne ve dizüstülere mecbur olanlar zaten bu pazardan ayrılamazlar çünkü örneğin oyuncular,tasarımcılar,mühendisler ve çizim yapanlar gibi kişiler zaten bu masaüstüne ve dizüstü pazarının demirbaşlarıdır.bu düşüş bir zaman daha devam eder ta ki bu pazarda sadece oyuncular,tasarımcılar,mühendisler ve çizim yapanlar kalıncaya kadar sadece onlar kalınca da zaten masaüstü ve notebook satışları belli bir hizaya çivilenir ondan da aşağıya düşemez.yani PC pazsarının bitmesinin imkanı yok.
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londoner23 6 yıl
ihtiyaç meselesi... hepsini yeri ayrı...

laptop var, ipad var, iphone var..bi de üstüne masaüstü pc almayı da düşünmüyor değilim..

masaüstü pc ler ölmezler..!
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poyraz_371 6 yıl northwood
bademli1969

aynen zaten PC pazarının şu son 2-3 yıldır bu denli aşırı düşmesinin asıl sebebi normalde de zaten PC'sinden sadece nete giren film izleyenlerin gidip bir kasa toplamak yerine hatta bir notebook veya netbook almak yerine tablet alıp ordan nete girip filmlerini izlemesi yüzündendir bi de buna akıllıtelefonlar eklenince PC'sinden sadece dediğim şeyleri yapaan kişiler akıllı telefon-tabletlerinden bu işlerini halletmeye başladılar yani bu kişiler zaten masaüstü PCleri ve dizüstü PCleri de aynı amaçla kullanıyorlardı ee adamlar baktılar zaten mobilin bi havası var falan tablet-akıllı telefon aldılar.ama masaüstüne ve dizüstülere mecbur olanlar zaten bu pazardan ayrılamazlar çünkü örneğin oyuncular,tasarımcılar,mühendisler ve çizim yapanlar gibi kişiler zaten bu masaüstüne ve dizüstü pazarının demirbaşlarıdır.bu düşüş bir zaman daha devam eder ta ki bu pazarda sadece oyuncular,tasarımcılar,mühendisler ve çizim yapanlar kalıncaya kadar sadece onlar kalınca da zaten masaüstü ve notebook satışları belli bir hizaya çivilenir ondan da aşağıya düşemez.yani PC pazsarının bitmesinin imkanı yok.



işin özü budur teşekkürler...
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itachi237 6 yıl
_Dominic_Toretto_
Batsınlar !

dominic iyimisin !?
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Rangle 6 yıl
PC pazarının düşmesi pc sektörününü öleceği anlamına gelmiyor.Bana göre pc pazaraının düşmesi hiçbir şey ifade etmez çünkü adam en iyisinden bir sistem dizer rahat 9-10 yıl arkasına bakmadan paşalar gibi işini görür.Ama konsol veya tabletlerde durum öyle değil parça değiştirmesi çok yüksek derecede sıkıntılı hatta olmadığından 3-4 yılda bir yeni cihaz çıkıyor.
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killnOd 6 yıl
Ozellikle 2013 un sonu ve 2014 yilinda PC satislari yeni cikacak konsollar yuzunden kesinlikle dahada dusecektir.PS4 ve XB 2014 yilinda PC satislarina buyuk darbe vuracaklar.Tabi cep telefonlarinin ve tabletlerinde yukselisini dusunursek eger ust duzey islerle ugrasanlarin disinda masaustu PC satislarindaki dusus kacinilmaz olacaktir.Tabiki bu dususte win 8 faktorunude unutmamak gerekiyor.Belki 2015 yilinda dogruduzgun bir win 9 ile birlikte bu dusus azda olsa duraklayabilir.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Batsınlar !
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