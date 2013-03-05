IDC : Bu yıl PC pazarı düşüşte ikinci yılını yaşayacak





Son kullanıcıya sunulduğu dönemlerden bu yana pazar payı anlamında yükselişini hiç kaybetmeyen PC segmenti, özellikle tablet modellerinin popüler olması ile düşüş trendine girmiş durumda.





IDC tarafından yapılan analize göre PC pazarı bu yılda da düşüşüne devam edecek ve ilk kez iki yıl üst üste düşüş yaşamış olacak. Geçen yıl global olarak yıl bazında yüzde 3.7 düşüşle 350 milyon ünite satan PC pazarı, bu yıl ise tahmini olarak 345 milyon ünite satış gerçekleştirecek ve yıl bazında düşüş yüzde 1.3 olarak gerçekleşecek. Geçen yılın sonlarında tanıtıldığında piyasayı hareketlendirmesi beklenen Windows 8 de PC satışları bakımından beklentilerin altında kalmış durumda. 2017 yılında biraz hareketlenen PC pazarı 382 milyon ünite satışla yıllık yüzde 1.9 artış yaşayacak.





PC pazarı içinde taşınabilir bilgisayar segmenti özellikle Windows 8 dizüstü cihazlara olan talep nedeniyle artış yaşamayı başarıyor. Geçen yıl 202 milyon ünite satılan segment, bu yıl tahmini olarak 203.8 milyon ünite, 2017 yılında da 241 milyon ünite satış yapacak.





Masaüstü segmenti ise geçen yıl 148 milyon satış yaparken, bu yıl 142 milyon, 2017 yılında ise 141 milyon tahmini satış gerçekleştirecek.





Geçen yıl gelişmekte olan ülke pazarlarında PC satışlarında ilk kez düşüş yaşanırken, gelişmiş ülke pazarlarında ise ikinci düşüş yılı yaşanmaktaydı. Bu yıl gelişmekte olan ülke pazarlarında bir miktar kıpırdanma yaşanırken, gelişmiş ülke pazarları ise üçüncü düşüş yılına girmiş oldu.





Raporda, PC pazarının yükselişe geçmek için yeterli çabayı göstermediği dile getiriliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130305PR201.html