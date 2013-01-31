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IDC: Tablet pazarı, 4.çeyrekte %75 büyüdü; Apple, liderliğini koruyor.

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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IDC: Tablet pazarı, 4.çeyrekte %75 büyüdü; Apple, liderliğini koruyor.

Saygın araştırma kuruluşlarından IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre tablet pazarında, 2012'nin 4.çeyreği içerisinde çeyrek bazda %74,3'lük, yıllık bazda ise %75,3'lük büyüme kaydedilirken; üretici sıralamasında ilk üçü Apple, Samsung, Amazon oluşturdu.

IDC'nin araştırmasına göre geçen senenin aynı döneminde 29,9 milyon olan pazar hacmi %74,3'lük büyüme oranıyla 52,5 milyona yükseldi. Apple, 22,9 milyon adet iPad satışı ile liderliğini büyük bir farkla korusa da pazarın büyüme hızına ayak uyduramadığı için pazar hacmi %51,7'den %43,6'ya geriledi. Öte yandan Apple'dan sonra pazardaki en büyük ikinci üretici konumunda olan Samsung ise satışlarını Y/Y bazında %263 arttırarak pazar payını %7,3'den %15,1'e yükseltmeyi başardı.

Pazarda en büyük büyüme hızını sergileyen Asus ise pazar payını %2'den %3,1'e yükseltirken; Kindle serisi tabletleriyle dikkat çeken Amazon ise büyüme hızı açısından Android'li üreticiler ile Apple'ın gerisinde kaldı. Pazarın 5.büyüğü olan ABD'nin en eski kitabevlerinden Barnes & Noble'ın satışları senelik bazda %27,7 küçülerek 1,4 milyondan 1 milyona geriledi.

Öte yandan IDC, Microsoft'un ise Windows RT'li Surface tabletin tam bir çeyrek geçirmemesinden ötürü 900,000 birim ünit ile ilk 5'e giremediğine dikkat çekerken; 2013'ün ilk çeyreğinde Microsoft'un ilk 5 içerisine girmesinin beklendiği belirtildi.

IDC: Tablet pazarı, 4.çeyrekte %75 büyüdü; Apple, liderliğini koruyor.

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eternity 6 yıl
Müşteriler samsungun ipadi varmı diyerek mağazalara geldigi sürer apple hükümdarlığı bitmez.
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MERCURY2000 6 yıl
Bir süre daha iPad'den vazgeçemeyeceğim anlaşılan. Uygulama zenginliği konusunda Apple tartışmasız lider. Android tarafına baktığımızda çok güçlü, iddialı cihazlar tanıtılıyor fakat konu market zenginliğine gelince daha alınması gereken yol var. Uygulamaların çoğu telefon uygulamalarının büyük ekrana göre ölçeklenmiş hallerinden ileri gidemiyor maalesef.
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DH Misafiri 6 yıl
Concord daha iyi ayıqss ehueheuhe xD
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DH Misafiri 6 yıl
Android gibi stabil, ferah bir işletim sistemi varken kimse iOS'a bakmaz bir kere. Allah korusun bir kere elime iPad aldım. Menü geçişleri bile kasa kasa ilerliyor. Adam gibi oyun da oynanmıyor zaten. Casper'ın tabletleri bile daha iyidir. iOS'da stabillik ve hız bakımından hiç bir şey yok !
4 Yanıt Yanıtla
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Guest-89A521F1-A 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Android gibi stabil, ferah bir işletim sistemi varken kimse iOS'a bakmaz bir kere. Allah korusun bir kere elime iPad aldım. Menü geçişleri bile kasa kasa ilerliyor. Adam gibi oyun da oynanmıyor zaten. Casper'ın tabletleri bile daha iyidir. iOS'da stabillik ve hız bakımından hiç bir şey yok !

tam tersini söylediniz galiba ?
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Extreme Victory 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Android gibi stabil, ferah bir işletim sistemi varken kimse iOS'a bakmaz bir kere. Allah korusun bir kere elime iPad aldım. Menü geçişleri bile kasa kasa ilerliyor. Adam gibi oyun da oynanmıyor zaten. Casper'ın tabletleri bile daha iyidir. iOS'da stabillik ve hız bakımından hiç bir şey yok !

Sesli güldüm, hemde başka uzvumla
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multiTYRT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Android gibi stabil, ferah bir işletim sistemi varken kimse iOS'a bakmaz bir kere. Allah korusun bir kere elime iPad aldım. Menü geçişleri bile kasa kasa ilerliyor. Adam gibi oyun da oynanmıyor zaten. Casper'ın tabletleri bile daha iyidir. iOS'da stabillik ve hız bakımından hiç bir şey yok !

ekrem71 yada engurlu. İkisinden biri olduğu kesin
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Virtual Reality 6 yıl
Apple kalem koymamaya devam etsin. Bu kalem yüzün den çok tablet piyasasında çok pis patlayacak. Çünkü;
Samsung bu kalem işini tutturdu. Demek ki kaleme yönelik güzel yazılımlar sunulduğu sürece insanlar kullanmaktan keyif alıyorlar. Ben şahsen diğer tablet üreticilerinde de kalem görmek isterim. Kalemler ve yazılımları geçmiş yıllarda kalan sorunlu çöp aksesuarlar değiller. Gerçekten çok tutarlı çalışıyorlar ve faydalı yazılımlarda her geçen gün artıyor. Samsung inat etti kazandı, piyasa kabul etti. Ama diğer üreticiler içinde henüz geç değil. Tabletlerine ve dev ekranlı akıllı telefonlarına kalemi ekleyip geçsinler.
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Jül Sezar 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Apple kalem koymamaya devam etsin. Bu kalem yüzün den çok tablet piyasasında çok pis patlayacak. Çünkü;

Samsung bu kalem işini tutturdu. Demek ki kaleme yönelik güzel yazılımlar sunulduğu sürece insanlar kullanmaktan keyif alıyorlar. Ben şahsen diğer tablet üreticilerinde de kalem görmek isterim. Kalemler ve yazılımları geçmiş yıllarda kalan sorunlu çöp aksesuarlar değiller. Gerçekten çok tutarlı çalışıyorlar ve faydalı yazılımlarda her geçen gün artıyor. Samsung inat etti kazandı, piyasa kabul etti. Ama diğer üreticiler içinde henüz geç değil. Tabletlerine ve dev ekranlı akıllı telefonlarına kalemi ekleyip geçsinler.

Dert ettiğiniz şeye bakın. Basınç duyarlı dahil yüzlerce kaliteli kalitesiz kalem var piyasada iPad için.
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vefa_18 6 yıl
cagataykoroglu
Tablet pazarı diye başlıkj atıp sadece iPad fotoğrafı koyduğunuz için tebrik ediyorum. İsterseniz iPad pazarı diyelim?

zaten millet tablet demiyor ipad diyor dikkat edersen
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cagataykoroglu 6 yıl
Tablet pazarı diye başlıkj atıp sadece iPad fotoğrafı koyduğunuz için tebrik ediyorum. İsterseniz iPad pazarı diyelim?
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