IDC: Tablet pazarı, 4.çeyrekte %75 büyüdü; Apple, liderliğini koruyor.

Saygın araştırma kuruluşlarından IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre tablet pazarında, 2012'nin 4.çeyreği içerisinde çeyrek bazda %74,3'lük, yıllık bazda ise %75,3'lük büyüme kaydedilirken; üretici sıralamasında ilk üçü Apple, Samsung, Amazon oluşturdu.
IDC'nin araştırmasına göre geçen senenin aynı döneminde 29,9 milyon olan pazar hacmi %74,3'lük büyüme oranıyla 52,5 milyona yükseldi. Apple, 22,9 milyon adet iPad satışı ile liderliğini büyük bir farkla korusa da pazarın büyüme hızına ayak uyduramadığı için pazar hacmi %51,7'den %43,6'ya geriledi. Öte yandan Apple'dan sonra pazardaki en büyük ikinci üretici konumunda olan Samsung ise satışlarını Y/Y bazında %263 arttırarak pazar payını %7,3'den %15,1'e yükseltmeyi başardı.
Pazarda en büyük büyüme hızını sergileyen Asus ise pazar payını %2'den %3,1'e yükseltirken; Kindle serisi tabletleriyle dikkat çeken Amazon ise büyüme hızı açısından Android'li üreticiler ile Apple'ın gerisinde kaldı. Pazarın 5.büyüğü olan ABD'nin en eski kitabevlerinden Barnes & Noble'ın satışları senelik bazda %27,7 küçülerek 1,4 milyondan 1 milyona geriledi.
Öte yandan IDC, Microsoft'un ise Windows RT'li Surface tabletin tam bir çeyrek geçirmemesinden ötürü 900,000 birim ünit ile ilk 5'e giremediğine dikkat çekerken; 2013'ün ilk çeyreğinde Microsoft'un ilk 5 içerisine girmesinin beklendiği belirtildi.
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tam tersini söylediniz galiba ?
Sesli güldüm, hemde başka uzvumla
ekrem71 yada engurlu. İkisinden biri olduğu kesin
Samsung bu kalem işini tutturdu. Demek ki kaleme yönelik güzel yazılımlar sunulduğu sürece insanlar kullanmaktan keyif alıyorlar. Ben şahsen diğer tablet üreticilerinde de kalem görmek isterim. Kalemler ve yazılımları geçmiş yıllarda kalan sorunlu çöp aksesuarlar değiller. Gerçekten çok tutarlı çalışıyorlar ve faydalı yazılımlarda her geçen gün artıyor. Samsung inat etti kazandı, piyasa kabul etti. Ama diğer üreticiler içinde henüz geç değil. Tabletlerine ve dev ekranlı akıllı telefonlarına kalemi ekleyip geçsinler.
Dert ettiğiniz şeye bakın. Basınç duyarlı dahil yüzlerce kaliteli kalitesiz kalem var piyasada iPad için.
zaten millet tablet demiyor ipad diyor dikkat edersen