IDC: Tablet pazarı, 4.çeyrekte %75 büyüdü; Apple, liderliğini koruyor.

Saygın araştırma kuruluşlarından IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre tablet pazarında, 2012'nin 4.çeyreği içerisinde çeyrek bazda %74,3'lük, yıllık bazda ise %75,3'lük büyüme kaydedilirken; üretici sıralamasında ilk üçü Apple, Samsung, Amazon oluşturdu.

IDC'nin araştırmasına göre geçen senenin aynı döneminde 29,9 milyon olan pazar hacmi %74,3'lük büyüme oranıyla 52,5 milyona yükseldi. Apple, 22,9 milyon adet iPad satışı ile liderliğini büyük bir farkla korusa da pazarın büyüme hızına ayak uyduramadığı için pazar hacmi %51,7'den %43,6'ya geriledi. Öte yandan Apple'dan sonra pazardaki en büyük ikinci üretici konumunda olan Samsung ise satışlarını Y/Y bazında %263 arttırarak pazar payını %7,3'den %15,1'e yükseltmeyi başardı.

Pazarda en büyük büyüme hızını sergileyen Asus ise pazar payını %2'den %3,1'e yükseltirken; Kindle serisi tabletleriyle dikkat çeken Amazon ise büyüme hızı açısından Android'li üreticiler ile Apple'ın gerisinde kaldı. Pazarın 5.büyüğü olan ABD'nin en eski kitabevlerinden Barnes & Noble'ın satışları senelik bazda %27,7 küçülerek 1,4 milyondan 1 milyona geriledi.

Öte yandan IDC, Microsoft'un ise Windows RT'li Surface tabletin tam bir çeyrek geçirmemesinden ötürü 900,000 birim ünit ile ilk 5'e giremediğine dikkat çekerken; 2013'ün ilk çeyreğinde Microsoft'un ilk 5 içerisine girmesinin beklendiği belirtildi.