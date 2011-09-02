Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,5b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti
Tam Boyutta Gör
Intel'in Ultrabook adını verdiği yeni nesil ultra-ince tasarımılı dizüstü bilgisayar arenasına katılan isimlerden biri de Toshiba oldu ve Portégé Z830 isimli yeni sistemini IFA 2011 Fuarı ile birlikte dünya kamuoyunun beğenisine sundu. 13.3-inç boyutunda ve 1.13 Kg ağırlığınd aolan yeni dizüstü bilgisayar, yapısında magnezyum alaşım kullanılan 15.9mm kalınlığındaki yapısı ile dünyanın en ince ve hafif dizüstü bilgisayarları arasındaki yerini almış durumda.
1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alıyor. Farklı işlemci seçeneklerine sahip olması beklenen Portégé Z830, 6GB'a kadar DDR3 bellek, 128GB SSD depolama sürücüsü ve USB 3.0 portu gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayar, görüntü aktarımı içinse D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Üzerinde yer aan 47 Watt/saat kapasiteli pil ile 8 saate kadar çalışabileceği açıklanan Portégé Z830'un Kasım ayı içerisinde 1000$'ın altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. 

IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti
Tam Boyutta Gör
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murat2O98 8 yıl en beğenilen
dayseeh
Malesef şimdiye kadar çıkan hiçbir ultra ince notebook macbook air seviyesine gelebilmiş değil

sanırım fiyattan bahsediyorsun
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Bunlara da ince diyorlar ya içten içe gülüyorum. Bizim memlekette maalesef pek fazla ürün çeşitliliği yok. Dünyanın en ince 14 inch ultrabook’u diyebileceğim Fujitsu u904 cihazı geçen sene aylarca aramalarım sonucunda ancak bir internet satış sitesinde bulabilmiştim ve alana kadar da canım çıkmıştı. Bu cihazın bir arkadaşın sözünü ettiği Macbook Air ile her konuda rekabet edebileceğini düşünüyorum. Fakat fiyatı biraz tuzlu. Bir sene önce port çoğaltıcısı ile birlikte 5.850 TL’ye aldığım bu ultrabook şu anda (i7 işlemcili olanı) 7.700-7.800 TL civarında. Parasına kıyabilecek olanların bakmasını öneririm. Ekran çözünürlüğü müthiş. 13,3 değil 14 inch. Onboard olan 2 GB ile birlikte toplam RAM 10 GB. Sabit disk 256 GB SSD. Dahili 4G’yi de destekleyen modemi var; sadece 3G modeminizin sim kartını takıp ayrı bir USB portu kullanmadan mobil internete bağlanıyorsunuz. Ethernet portu da var, kendine özgü bir şekilde. Çünkü 15,5 mm inceliği sağlayabilmek için bu portu özel bir şekilde tasarlamışlar. Klavyesi adan aydınlatmalı. Biri daha ince olmak üzere ikişer tane adaptör ve kablosu var. Kullanım süresi iyi sayılabilir; öyle iki saatte bitmiyor, en az 5-6 saat sürüyor. Bütün bunlara rağmen pilli ağırlığı 1.390 gr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 8 yıl
samsung 9 serisinin daha güzel bir tasarımı var bundan... ama gene de ultrabook ailesinin artması güzel bir şey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
dayseeh
Malesef şimdiye kadar çıkan hiçbir ultra ince notebook macbook air seviyesine gelebilmiş değil

eğer gelemediyse sebebi bence işletim sistemlerinin farklı olmasındandır yani windows yüzünden yoksa incelik, sağlamlık,performans konularında çok çok iyi cihazlar var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat2O98 8 yıl en beğenilen
dayseeh
Malesef şimdiye kadar çıkan hiçbir ultra ince notebook macbook air seviyesine gelebilmiş değil

sanırım fiyattan bahsediyorsun
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin Özbükey 8 yıl murat2O98
murat2O98

dayseeh

Malesef şimdiye kadar çıkan hiçbir ultra ince notebook macbook air seviyesine gelebilmiş değil


sanırım fiyattan bahsediyorsun



Sesli güldüm
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dayseeh 8 yıl
Malesef şimdiye kadar çıkan hiçbir ultra ince notebook macbook air seviyesine gelebilmiş değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
1000 $ nin altında fiyatlandırılması bekleniyor ama gel sen onu birde türkiyede sor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 8 yıl
tablet olayından sonra ultra ince notebook bi telefon işine girmediler
o ince tebleti yapan herifler telefonuda yapar yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim