IFA 2011: Toshiba ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı Portégé Z830'u lanse etti

Intel'in Ultrabook adını verdiği yeni nesil ultra-ince tasarımılı dizüstü bilgisayar arenasına katılan isimlerden biri de Toshiba oldu ve Portégé Z830 isimli yeni sistemini IFA 2011 Fuarı ile birlikte dünya kamuoyunun beğenisine sundu. 13.3-inç boyutunda ve 1.13 Kg ağırlığınd aolan yeni dizüstü bilgisayar, yapısında magnezyum alaşım kullanılan 15.9mm kalınlığındaki yapısı ile dünyanın en ince ve hafif dizüstü bilgisayarları arasındaki yerini almış durumda.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alıyor. Farklı işlemci seçeneklerine sahip olması beklenen Portégé Z830, 6GB'a kadar DDR3 bellek, 128GB SSD depolama sürücüsü ve USB 3.0 portu gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminin kullanıldığı dizüstü bilgisayar, görüntü aktarımı içinse D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Üzerinde yer aan 47 Watt/saat kapasiteli pil ile 8 saate kadar çalışabileceği açıklanan Portégé Z830'un Kasım ayı içerisinde 1000$'ın altında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.