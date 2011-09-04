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IFA 2011: Toshiba yeni medya sürücüsü STOR.E TV2'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, dünyanın en ince tableti AT200, Intel'in ultrabook konseptini temel alan dizüstü bilgisayarı Portege Z830 ve 55-inç boyutundaki ZL2 serisi gözlüksüz 3D televizyonu ile ön plana çıktığı IFA 2011 Fuarı'nda çok sayıda yeni ürünü de katılımcıların beğenisine sundu. İşte o ürünlerden biri olan çoklu ortam ordam odaklu medya sürücüsü STOR.E TV2 ile Toshiba, HDTV'lerin yanına destekleyici bir donanım sunuyor.
Üzerinde HDMI, USB 2.0 ve kompoziy portları bulunan  235 x 195 x 50 mm boyutlarındaki cihazda çok formatlı kart okuyucusu da bulunuyor. 500GB, 1TB, 1.5TB ve 2TB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan sürücünün yaygın olarak kullanılan video, fotoğraf ve müzik formatlarına destek sunduğu belirtiliyor. Kutu içeriğinde uzaktan kumandaya da yer verilen cihaz mat siyah ve mat beyaz olmak üzere iki farklı seçeneği ile alınabilecek.
Son çeyrekte pazara çıkacak Toshiba STOR.E TV 2'nin fiyatı ise açıklanmadı.  

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karaköy_soğancısı 8 yıl
bu toshiba böyle organizasyonlarda ürün göstermekten başka bi halta yaramıyor arkadaşş hani 1,2 sene önce tanıttığı cell tv ler halan yoklar amma gösteriş meraklısı bir şirket bunlar sadece egolarını tatmin ediyolar.
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