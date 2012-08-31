IFA 2012 : Bir dokunmatik hepsi-bir-arada PC modeli de Acer'dan

Haber Editörü
Dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada PC trendine Acer da Aspire ZS600 modeliyle katılıyor.
IFA 2012 fuarında resmileşen model Windows 8 işletim sistemi ve 10 noktadan çoklu dokunmatik özelliği sunuyor.
Modelde 23 inçlik Full HD ekrana yer verilmiş. Ivy Bridge tabanlı Core i3-i5-i7 işlemci seçenekleri, Dolby Home Theatre 4.1 ses sistemi, Acer Cloud bulut depolama hizmeti, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 2TB SATA HDD, NVIDIA GeForce GT 640 grafik birimi, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, ayarlanabilir alüminyum çerçeve şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
Acer'ın Aspire ZS600 modeli rakiplerinden daha geç bir dönemde, yıl sonunda piyasada olacak.
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İyi bir depolamaya sahip ancak ssd olması daha iyi olurdu bu tür pc'lerde ?