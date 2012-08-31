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IFA 2012 : Bir dokunmatik hepsi-bir-arada PC modeli de Acer'dan

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada PC trendine Acer da Aspire ZS600 modeliyle katılıyor.

IFA 2012 fuarında resmileşen model Windows 8 işletim sistemi ve 10 noktadan çoklu dokunmatik özelliği sunuyor. 

Modelde 23 inçlik Full HD ekrana yer verilmiş. Ivy Bridge tabanlı Core i3-i5-i7 işlemci seçenekleri, Dolby Home Theatre 4.1 ses sistemi, Acer Cloud bulut depolama hizmeti, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 2TB SATA HDD, NVIDIA GeForce GT 640 grafik birimi, DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, ayarlanabilir alüminyum çerçeve şeklinde özelliklerini saymak mümkün. 

Acer'ın Aspire ZS600 modeli rakiplerinden daha geç bir dönemde, yıl sonunda piyasada olacak.

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hayyam_karadenizli 7 yıl
HDD gitmemiş, bu gibi cihazlara SSD şart.
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regaibyigit. 7 yıl
Özelliklerine göre kalınlığı bence gayet uygun.
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agaçe 7 yıl
cidden depolama çok iyi türkiye'ye gelse uçuk bir fiyattan satılır
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ciwanbilisim 7 yıl
Ofisler için ve ogrenciler için ideal
İyi bir depolamaya sahip ancak ssd olması daha iyi olurdu bu tür pc'lerde ?
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