IFA 2015 : Alcatel'den hisli ve akıllı saat Go Watch

OneTouch Watch akıllı saatini bu ay ülkemiz pazarına sunmaya hazırlanan Alcatel, IFA 2015 fuarında yeni bir akıllı saati görücüye çıkardı. Go Watch adındaki akıllı saat biraz hisli olmasıyla dikkat çekiyor.





Aslında his olayını biz Apple Watch akıllı saatinden hatırlıyoruz. Apple Watch karşı tarafa nabız ölçümünü göndererek ne kadar heyecanlı veya sevgi dolu olduğunuzu iletebiliyordu. Go Watch ise nabız ölçer, jiroskop ve akselerometre kullanarak duygusal bir grafiğinizi çıkarıyor. Bu grafiği ister arka plan olarak kullanıyor isterseniz de uyumlu akıllı telefon uygulaması üzerinden sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz. Bu işlemi saat üzerindeki Go tuşuna basarak hızlıca olarak gerçekleştirebiliyorsunuz.





Go Watch müstakil bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve iOS ile Android uyumu sunuyor. Modelde fitness takip fonksiyonları ile bildirimleri ekrana yansıtma özelliklerinin olduğu tahmin ediliyor. Casio G-Shock tasarımını andıran model en az onun kadar dayanıklı. Saat suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. Hani kadranda Casio markası olsa ve butonda da G harfi olsa sanırız Casio'nun gelecek yıl piyasaya süreceği akıllı saat bu olmalı diye düşünürüz.





1.22 inçlik IPS ekrana sahip olan saat 240x240 piksel çözünürlük sunuyor. 180MHz saat hızında çalışan Cortex-M4 tabanlı bir işlemci kullanan saat bu bakımdan sisteme çok fazla yük bindirmiyor. 225mAh gücündeki bataryanın birkaç gün idare edebildiği belirtiliyor. Modelin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-announces-the-GO-PLAY-and-GO-WATCH-smartphone-and-smartwatch-duo-for-active-users_id73353