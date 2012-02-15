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I-O Data'dan LED aydınlatmalı 21.5-inç Full HD monitör: LCD-MF222E

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
5
Monitör
knight
Haber Editörü
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I-O Data'dan LED aydınlatmalı 21.5-inç Full HD monitör: LCD-MF222E
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I-O Data, 21.5-inç boyutunda tasarladığı LED aydınlatmalı LCD-MF222E modelini duyurarak ürün gamını genişletti.
1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan LCD-MF222E, firmanın bu ay piyasaya sürmeyi planladığı LCD-MF234XPGBR'nin aksine IPS değil, TN panel kullanıyor. HDMI, DVI ve D-Sub gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran model, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresiyle geliyor.
I-O Data'nın LCD-MF222E'yi siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 239$'dan satışa sunması bekleniyor.
I-O Data'dan LED aydınlatmalı 21.5-inç Full HD monitör: LCD-MF222E
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deadric 7 yıl
1ses1
deadricLED monitör ile Led Aydınlatmalı arasında fark var mı? Aklımda kaldığı kadarıyla gerçek LED monitörlerde herbir piksel birer ışık kaynağı. LED Aydınlatmalı dediğimizde ise sıradan LCD monitörlerde sadece ışık olarak ledlerin kullanılıyor olması. Yanlışsam düzeltin.
OLED ile led tv farklı şeyler. Kendi ışığını sağlıyan OLED ve buna benzer teknolojiler. LEd tv ler sadece LCD gibi piksel in arka tarafından alınan ışıkla oluyor . LCD lerde kullanılan ışık yerine led ışık kullanıp daha ince bir görüntüye sahip oluyorlar ve adına LED tv diyorlar. Şuanda Oled teknılojisiyle Türkiyede hiçbirşekilde TV bulamazsın.2 yada 3 senedaha beklemek lazım.

Teşekkürler.
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1ses1 7 yıl
deadric
LED monitör ile Led Aydınlatmalı arasında fark var mı? Aklımda kaldığı kadarıyla gerçek LED monitörlerde herbir piksel birer ışık kaynağı. LED Aydınlatmalı dediğimizde ise sıradan LCD monitörlerde sadece ışık olarak ledlerin kullanılıyor olması. Yanlışsam düzeltin.

OLED ile led tv farklı şeyler. Kendi ışığını sağlıyan OLED ve buna benzer teknolojiler. LEd tv ler sadece LCD gibi piksel in arka tarafından alınan ışıkla oluyor . LCD lerde kullanılan ışık yerine led ışık kullanıp daha ince bir görüntüye sahip oluyorlar ve adına LED tv diyorlar.
Şuanda Oled teknılojisiyle Türkiyede hiçbirşekilde TV bulamazsın.2 yada 3 senedaha beklemek lazım.
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deadric 7 yıl
LED monitör ile Led Aydınlatmalı arasında fark var mı? Aklımda kaldığı kadarıyla gerçek LED monitörlerde herbir piksel birer ışık kaynağı. LED Aydınlatmalı dediğimizde ise sıradan LCD monitörlerde sadece ışık olarak ledlerin kullanılıyor olması. Yanlışsam düzeltin.
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haisak 7 yıl
Aynı fiyata aldığım Viewsonic 24inç LED monitor kullanıyorum. Gerisi size kalmış.
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyatına göre bence gayet iyi ve çoğu kullanıcı için yeterlinin üstünde işe yarar bir ürün açıkçası,hep bu koonuya ne olursa olsun değinirim tasarım yada tasarım demiğimde biçim olarak kötü..
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