I-O Data'dan LED aydınlatmalı 21.5-inç Full HD monitör: LCD-MF222E

Haber Editörü
I-O Data, 21.5-inç boyutunda tasarladığı LED aydınlatmalı LCD-MF222E modelini duyurarak ürün gamını genişletti.
1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan LCD-MF222E, firmanın bu ay piyasaya sürmeyi planladığı LCD-MF234XPGBR'nin aksine IPS değil, TN panel kullanıyor. HDMI, DVI ve D-Sub gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran model, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresiyle geliyor.
I-O Data'nın LCD-MF222E'yi siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 239$'dan satışa sunması bekleniyor.
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Teşekkürler.
OLED ile led tv farklı şeyler. Kendi ışığını sağlıyan OLED ve buna benzer teknolojiler. LEd tv ler sadece LCD gibi piksel in arka tarafından alınan ışıkla oluyor . LCD lerde kullanılan ışık yerine led ışık kullanıp daha ince bir görüntüye sahip oluyorlar ve adına LED tv diyorlar.
Şuanda Oled teknılojisiyle Türkiyede hiçbirşekilde TV bulamazsın.2 yada 3 senedaha beklemek lazım.