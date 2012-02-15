I-O Data'dan LED aydınlatmalı 21.5-inç Full HD monitör: LCD-MF222E

I-O Data, 21.5-inç boyutunda tasarladığı LED aydınlatmalı LCD-MF222E modelini duyurarak ürün gamını genişletti.

1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan LCD-MF222E, firmanın bu ay piyasaya sürmeyi planladığı LCD-MF234XPGBR'nin aksine IPS değil, TN panel kullanıyor. HDMI, DVI ve D-Sub gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran model, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 5 ms tepki süresiyle geliyor.

I-O Data'nın LCD-MF222E'yi siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 239$'dan satışa sunması bekleniyor.