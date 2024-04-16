HP Omen ekonomik oyuncu monitörü duyuruldu

Tam Boyutta Gör HP Omen oyuncu donanımları markası üst seviyeye olduğu kadar bütçesini düşünen kullanıcılara yönelik de çeşitli ürünler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Çin pazarına ucuz bir oyuncu monitörü sunuyor.

HP Omen D27qs özellikleri ve fiyatı

HP Omen D27qs oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranda 8-bit renk derinliği ve 178 derecelik görüş açısı bulunuyor. Ayrıca 100Hz tazeleme hızı ile daha akıcı oyunlar mümkün oluyor.

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İnce ekran kenarları olan monitörde 2 adet HDMI ve 1 adet DP portu bulunurken ses için de 3.5mm girişi yer alıyor. 3 yıllık parça garantisi ile gelecek olan HP Omen D27qs oyuncu monitörü 124$ fiyat etiketine sahip.

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HP Omen D27qs tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı