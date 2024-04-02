Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü

    LG, kısa süre önce CES 2024'te sergilediği yeni Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü. Firma aynı zamanda yeni OLED ekranlarının tüm özelliklerini açıkladı.
    LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    LG, popüler UltraGear serisinin yelpazesini genişleterek bir dizi yeni oyun monitörü satmaya başladı. Yeni monitörler ilk olarak CES 2024'te oyuncular için tanıtılmıştı ancak fiyat ve bazı teknik detayları açıklanmamıştı. Öte yandan yeni UltraGear serisi OLED ekran ve 4K çözünürlük gibi önemli özelliklere sahip 5 UltraGear modelini içeriyor.

    LG UltraGear 4K OLED oyun monitörleri satışa çıkıyor

    OLED oyun monitörleri CES 2024’ün öne çıkan ürünlerinden olmuştu. LG de yeni UltraGear serisiyle bu alandaki yükselen trendi yakalamaya çalışıyor ancak bu serinin üst seviyeye hitap ettiğini belirtelim. Modellerden başlayacak olursak bizleri ilk olarak 240Hz yenileme hızı, 0.03ms tepki süresi ve 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip 45 inç kavisli bir oyun monitörü olan LG Ultragear 45GS95QE-B karşılıyor.

    Bağlantı açısındanLG Ultragear 45GS95QE-B, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort, USB hub ve USB upstream ve downstream bağlantı noktalarına sahip. Monitörün fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı. Bu tepe modelin hemen arkasında 39 inçlik bir ekrana sahip olan 39GS95QE-B modeli bulunuyor; tek farkı boyutu ve 1.499 dolarlık fiyatı. Aynı şey 34 inçlik 1.299 dolarlık 34GS95QE-B için de geçerli.

    LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    LG Ultragear 32GS95UE-B modeli ise 4K oyunculara hitap ediyor. Hatırlanacağı üzere bu monitör CESA tarafından 'çift mod' için onaylanan dünyanın ilk monitörü olarak lanse edilmişti. Bu, monitörün Full HD çözünürlükte ultra yüksek 480Hz yenileme hızı veya 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı modu arasında geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, LG'nin Pixel Sound Teknolojisini benimseyen ilk monitör modeli konumunda.

    Bilmeyenler için Pixel Sound, monitörün içine yerleştirilmiş titreşimli film bileşenleri aracılığıyla sesin doğrudan ekrandan aktarılmasına yarıyor. Diğer önemli özellikler arasında 32 inç ekran, 0,03 ms tepki süresi, parlama önleyici ve düşük yansıma yer alıyor. Fiyatı ise 1.399 dolar. Son olarak ise 240Hz yenileme hızı ve 0,03ms tepki süresine sahip 27 inç 2440 x 1440p ekran olan 27GS95QE-B bulunuyor. Bu modelin de fiyatı 899 dolar olarak açıklandı.

    • LG Ultragear 45GS95QE-B: 1.699 dolar
    • LG Ultragear 39GS95QE-B: 1.499 dolar
    • LG Ultragear 34GS95QE-B: 1.299 dolar
    • LG Ultragear 32GS95UE-B: 1.399 dolar
    • LG Ultragear 27GS95QE-B: 899 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rft lastik dezavantajları araba gaz yemiyor devir yükselmiyor türk-alman üniversitesi hukuk neden 2 tane iktisat zor mu lada vega 1.5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız