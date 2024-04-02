LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör LG, popüler UltraGear serisinin yelpazesini genişleterek bir dizi yeni oyun monitörü satmaya başladı. Yeni monitörler ilk olarak CES 2024'te oyuncular için tanıtılmıştı ancak fiyat ve bazı teknik detayları açıklanmamıştı. Öte yandan yeni UltraGear serisi OLED ekran ve 4K çözünürlük gibi önemli özelliklere sahip 5 UltraGear modelini içeriyor.

LG UltraGear 4K OLED oyun monitörleri satışa çıkıyor

OLED oyun monitörleri CES 2024’ün öne çıkan ürünlerinden olmuştu. LG de yeni UltraGear serisiyle bu alandaki yükselen trendi yakalamaya çalışıyor ancak bu serinin üst seviyeye hitap ettiğini belirtelim. Modellerden başlayacak olursak bizleri ilk olarak 240Hz yenileme hızı, 0.03ms tepki süresi ve 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip 45 inç kavisli bir oyun monitörü olan LG Ultragear 45GS95QE-B karşılıyor.

Bağlantı açısındanLG Ultragear 45GS95QE-B, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort, USB hub ve USB upstream ve downstream bağlantı noktalarına sahip. Monitörün fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı. Bu tepe modelin hemen arkasında 39 inçlik bir ekrana sahip olan 39GS95QE-B modeli bulunuyor; tek farkı boyutu ve 1.499 dolarlık fiyatı. Aynı şey 34 inçlik 1.299 dolarlık 34GS95QE-B için de geçerli.

Tam Boyutta Gör LG Ultragear 32GS95UE-B modeli ise 4K oyunculara hitap ediyor. Hatırlanacağı üzere bu monitör CESA tarafından 'çift mod' için onaylanan dünyanın ilk monitörü olarak lanse edilmişti. Bu, monitörün Full HD çözünürlükte ultra yüksek 480Hz yenileme hızı veya 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı modu arasında geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, LG'nin Pixel Sound Teknolojisini benimseyen ilk monitör modeli konumunda.

MSI’dan yeni yeni 27 inç 4K 160 Hz oyun monitörü: MPG 274URF QD 5 gün önce eklendi

Bilmeyenler için Pixel Sound, monitörün içine yerleştirilmiş titreşimli film bileşenleri aracılığıyla sesin doğrudan ekrandan aktarılmasına yarıyor. Diğer önemli özellikler arasında 32 inç ekran, 0,03 ms tepki süresi, parlama önleyici ve düşük yansıma yer alıyor. Fiyatı ise 1.399 dolar. Son olarak ise 240Hz yenileme hızı ve 0,03ms tepki süresine sahip 27 inç 2440 x 1440p ekran olan 27GS95QE-B bulunuyor. Bu modelin de fiyatı 899 dolar olarak açıklandı.

LG Ultragear 45GS95QE-B: 1.699 dolar

LG Ultragear 39GS95QE-B: 1.499 dolar

LG Ultragear 34GS95QE-B: 1.299 dolar

LG Ultragear 32GS95UE-B: 1.399 dolar

LG Ultragear 27GS95QE-B: 899 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü