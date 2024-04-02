LG yeni OLED Ultragear oyun monitörlerini piyasaya sürdü

LG UltraGear 4K OLED oyun monitörleri satışa çıkıyor
OLED oyun monitörleri CES 2024’ün öne çıkan ürünlerinden olmuştu. LG de yeni UltraGear serisiyle bu alandaki yükselen trendi yakalamaya çalışıyor ancak bu serinin üst seviyeye hitap ettiğini belirtelim. Modellerden başlayacak olursak bizleri ilk olarak 240Hz yenileme hızı, 0.03ms tepki süresi ve 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip 45 inç kavisli bir oyun monitörü olan LG Ultragear 45GS95QE-B karşılıyor.
Bağlantı açısındanLG Ultragear 45GS95QE-B, iki adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort, USB hub ve USB upstream ve downstream bağlantı noktalarına sahip. Monitörün fiyatı ise 1.699 dolar olarak açıklandı. Bu tepe modelin hemen arkasında 39 inçlik bir ekrana sahip olan 39GS95QE-B modeli bulunuyor; tek farkı boyutu ve 1.499 dolarlık fiyatı. Aynı şey 34 inçlik 1.299 dolarlık 34GS95QE-B için de geçerli.
Bilmeyenler için Pixel Sound, monitörün içine yerleştirilmiş titreşimli film bileşenleri aracılığıyla sesin doğrudan ekrandan aktarılmasına yarıyor. Diğer önemli özellikler arasında 32 inç ekran, 0,03 ms tepki süresi, parlama önleyici ve düşük yansıma yer alıyor. Fiyatı ise 1.399 dolar. Son olarak ise 240Hz yenileme hızı ve 0,03ms tepki süresine sahip 27 inç 2440 x 1440p ekran olan 27GS95QE-B bulunuyor. Bu modelin de fiyatı 899 dolar olarak açıklandı.
- LG Ultragear 45GS95QE-B: 1.699 dolar
- LG Ultragear 39GS95QE-B: 1.499 dolar
- LG Ultragear 34GS95QE-B: 1.299 dolar
- LG Ultragear 32GS95UE-B: 1.399 dolar
- LG Ultragear 27GS95QE-B: 899 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...