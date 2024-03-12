Tam Boyutta Gör LG Display, OLED panel üretim işine 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Firma bu yatırım ile birlikte TV'lerde, monitörlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak OLED panellerin üretimini önemli miktarda artırmayı planlıyor. Bununla birlikte OLED üretimi artıran tek firma LG değil. Samsung mevcut bir LCD panel fabrikasını 3,1 milyar dolar maliyetle OLED tesisine dönüştürürken, BOE de yeni bir OLED fabrikası kurmak için 8,8 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor.

LG, OLED panel üretimini hızlandıracak

LG Display, 1,2925 trilyon won veya yaklaşık olarak 1 milyar dolar tutarın OLED yatırım yapacağını doğruladı. Şirket, bu kaynağın büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere tüm iş alanlarında OLED ürünlerinin oranını arttıracağını belirtti. Yatırım neticesinde LG Display’in 2024’te önceki yıla oranla yüzde 20 daha fazla panel üretmesi bekleniyor.

LG’nin OLED panelleri sadece şirketin kendi ürünlerinde kullanılmıyor. LG, üretmiş olduğu OLED TV ekranlarını Sony, Panasonic, Philips, Hisense ve hatta Samsung gibi şirketlere tedarik ediyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar ve monitör üreticilerine de OLED tedariki sağlanıyor.

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OLED ürün satışları her elektronik üründe olduğu gibi pandemi sonrasında düşme eğiliminde olsa da satışlar son zamanlarda yükselişe geçmiş durumda. LG Display, art arda yedi çeyrek faaliyet zararı açıkladıktan sonra yılın son çeyreğinde faaliyet kârı açıklamış ve OLED satışlarını yükseltmişti. LG ve diğerlerinin artan OLED panel üretiminin 2024’ün ikinci yarısından itibaren kullanıcılar tarafından hissedileceği söyleniyor. Artan üretimle birlikte fiyatların da düşme ihtimali bulunuyor.

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LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak