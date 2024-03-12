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    Anlık Bildirim

    LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak

    OLED ekranları telefonlar, TV'ler, monitörler ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılıyor olsa da halen daha maliyetli olmaya devam ediyorlar. LG’nin 1 milyar dolarlı yatırımı ise işleri değiştirebilir.
    LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak Tam Boyutta Gör
    LG Display, OLED panel üretim işine 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Firma bu yatırım ile birlikte TV'lerde, monitörlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak OLED panellerin üretimini önemli miktarda artırmayı planlıyor. Bununla birlikte OLED üretimi artıran tek firma LG değil. Samsung mevcut bir LCD panel fabrikasını 3,1 milyar dolar maliyetle OLED tesisine dönüştürürken, BOE de yeni bir OLED fabrikası kurmak için 8,8 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor.

    LG, OLED panel üretimini hızlandıracak

    LG Display, 1,2925 trilyon won veya yaklaşık olarak 1 milyar dolar tutarın OLED yatırım yapacağını doğruladı. Şirket, bu kaynağın büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere tüm iş alanlarında OLED ürünlerinin oranını arttıracağını belirtti. Yatırım neticesinde LG Display’in 2024’te önceki yıla oranla yüzde 20 daha fazla panel üretmesi bekleniyor.

    LG’nin OLED panelleri sadece şirketin kendi ürünlerinde kullanılmıyor. LG, üretmiş olduğu OLED TV ekranlarını Sony, Panasonic, Philips, Hisense ve hatta Samsung gibi şirketlere tedarik ediyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar ve monitör üreticilerine de OLED tedariki sağlanıyor.

    OLED ürün satışları her elektronik üründe olduğu gibi pandemi sonrasında düşme eğiliminde olsa da satışlar son zamanlarda yükselişe geçmiş durumda. LG Display, art arda yedi çeyrek faaliyet zararı açıkladıktan sonra yılın son çeyreğinde faaliyet kârı açıklamış ve OLED satışlarını yükseltmişti. LG ve diğerlerinin artan OLED panel üretiminin 2024’ün ikinci yarısından itibaren kullanıcılar tarafından hissedileceği söyleniyor. Artan üretimle birlikte fiyatların da düşme ihtimali bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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