LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak

LG, OLED panel üretimini hızlandıracak
LG Display, 1,2925 trilyon won veya yaklaşık olarak 1 milyar dolar tutarın OLED yatırım yapacağını doğruladı. Şirket, bu kaynağın büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere tüm iş alanlarında OLED ürünlerinin oranını arttıracağını belirtti. Yatırım neticesinde LG Display’in 2024’te önceki yıla oranla yüzde 20 daha fazla panel üretmesi bekleniyor.
LG’nin OLED panelleri sadece şirketin kendi ürünlerinde kullanılmıyor. LG, üretmiş olduğu OLED TV ekranlarını Sony, Panasonic, Philips, Hisense ve hatta Samsung gibi şirketlere tedarik ediyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar ve monitör üreticilerine de OLED tedariki sağlanıyor.
OLED ürün satışları her elektronik üründe olduğu gibi pandemi sonrasında düşme eğiliminde olsa da satışlar son zamanlarda yükselişe geçmiş durumda. LG Display, art arda yedi çeyrek faaliyet zararı açıkladıktan sonra yılın son çeyreğinde faaliyet kârı açıklamış ve OLED satışlarını yükseltmişti. LG ve diğerlerinin artan OLED panel üretiminin 2024’ün ikinci yarısından itibaren kullanıcılar tarafından hissedileceği söyleniyor. Artan üretimle birlikte fiyatların da düşme ihtimali bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.