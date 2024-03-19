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    MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu

    Oyuncu ekipmanları ve donanımlarıyla tanınan MSI, kısa bir süre önce oyunculara yönelik MAG 27CQ6F monitörünü duyurdu. MSI MAG 27CQ6F, 27 inç ekran boyutunda 2K 180Hz sunuyor.
    MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    MSI kısa bir süre önce resmi web sitesinde güncellemeye giderek yeni oyuncu monitörünü duyurdu. MSI MAG 27CQ6F olarak duyurulan yeni monitör web sitesinde listelenmiş olsa da şimdilik çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte MSI MAG 27CQ6F, oyuncuların modern bir monitörden isteyebileceği neredeyse her şeye sahip.

    MSI MAG 27CQ6F özellikleri

    MSI MAG 27CQ6F, Rapid VA panele sahip 27 inçlik bir oyun monitörü konumunda. Kullanılan VA panel 0,5 ms GtG tepki süresine sahipken bu hızlı tepki oranı, 48-180 Hz değişken yenileme hızıyla birleştiğinde yüksek tempolu oyunlarda rekabet avantajı sunuyor. Panel ek olarak 300nit parlaklığa sahip. MAG 27CQ6F, oyun deneyimini daha da akıcı hale getirmek için Adaptive Sync özelliğine de sahip. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync'e benzeyen bu ekran teknolojisi, takılmaları ve yırtılmaları ortadan kaldırmak için yenileme hızını GPU ile eşzamanlı olarak senkronize ediyor.

    MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Çözünürlüğe gelince, MAG 27CQ6F'nin VA paneli 2560 x 1440 piksele kadar destek sunuyor. Ayrıca MSI, titreşim oranını düşürerek rahat bir görüntüleme deneyimi sunmayı amaçlayan Anti-Flicker teknolojisini de monitöre entegre etmiş. Ek olarak gözleri yormaması açısından ürün, düşük mavi ışık çıkışı için TÜV Rheinland sertifikası ile birlikte geliyor.

    Buna ek olarak MSI MAG 27CQ6F, %105 sRGB renk gamına sahip. Monitör ayrıca hedef yardımı için Smart Crosshair, Optix Scope ve karanlık alanlarda daha iyi görseller için AI Vision gibi bazı oyun odaklı spesifik özelliklere de sahip. MSI MAG 27CQ6F’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0b bağlantı noktası, 1500R kavis ve konsol oyuncuları için özel bir konsol modu yer alıyor

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/19/msi-mag-27cq6f-curved-gaming-monitor-launch-specs-price/ https://www.msi.com/Monitor/MAG-27CQ6F/Overview
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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