Tam Boyutta Gör MSI kısa bir süre önce resmi web sitesinde güncellemeye giderek yeni oyuncu monitörünü duyurdu. MSI MAG 27CQ6F olarak duyurulan yeni monitör web sitesinde listelenmiş olsa da şimdilik çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte MSI MAG 27CQ6F, oyuncuların modern bir monitörden isteyebileceği neredeyse her şeye sahip.

MSI MAG 27CQ6F özellikleri

MSI MAG 27CQ6F, Rapid VA panele sahip 27 inçlik bir oyun monitörü konumunda. Kullanılan VA panel 0,5 ms GtG tepki süresine sahipken bu hızlı tepki oranı, 48-180 Hz değişken yenileme hızıyla birleştiğinde yüksek tempolu oyunlarda rekabet avantajı sunuyor. Panel ek olarak 300nit parlaklığa sahip. MAG 27CQ6F, oyun deneyimini daha da akıcı hale getirmek için Adaptive Sync özelliğine de sahip. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync'e benzeyen bu ekran teknolojisi, takılmaları ve yırtılmaları ortadan kaldırmak için yenileme hızını GPU ile eşzamanlı olarak senkronize ediyor.

Tam Boyutta Gör Çözünürlüğe gelince, MAG 27CQ6F'nin VA paneli 2560 x 1440 piksele kadar destek sunuyor. Ayrıca MSI, titreşim oranını düşürerek rahat bir görüntüleme deneyimi sunmayı amaçlayan Anti-Flicker teknolojisini de monitöre entegre etmiş. Ek olarak gözleri yormaması açısından ürün, düşük mavi ışık çıkışı için TÜV Rheinland sertifikası ile birlikte geliyor.

LG, OLED ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor: Üretim artacak 6 gün önce eklendi

Buna ek olarak MSI MAG 27CQ6F, %105 sRGB renk gamına sahip. Monitör ayrıca hedef yardımı için Smart Crosshair, Optix Scope ve karanlık alanlarda daha iyi görseller için AI Vision gibi bazı oyun odaklı spesifik özelliklere de sahip. MSI MAG 27CQ6F’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0b bağlantı noktası, 1500R kavis ve konsol oyuncuları için özel bir konsol modu yer alıyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu