MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu

MSI MAG 27CQ6F özellikleri
MSI MAG 27CQ6F, Rapid VA panele sahip 27 inçlik bir oyun monitörü konumunda. Kullanılan VA panel 0,5 ms GtG tepki süresine sahipken bu hızlı tepki oranı, 48-180 Hz değişken yenileme hızıyla birleştiğinde yüksek tempolu oyunlarda rekabet avantajı sunuyor. Panel ek olarak 300nit parlaklığa sahip. MAG 27CQ6F, oyun deneyimini daha da akıcı hale getirmek için Adaptive Sync özelliğine de sahip. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync'e benzeyen bu ekran teknolojisi, takılmaları ve yırtılmaları ortadan kaldırmak için yenileme hızını GPU ile eşzamanlı olarak senkronize ediyor.
Buna ek olarak MSI MAG 27CQ6F, %105 sRGB renk gamına sahip. Monitör ayrıca hedef yardımı için Smart Crosshair, Optix Scope ve karanlık alanlarda daha iyi görseller için AI Vision gibi bazı oyun odaklı spesifik özelliklere de sahip. MSI MAG 27CQ6F’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0b bağlantı noktası, 1500R kavis ve konsol oyuncuları için özel bir konsol modu yer alıyorKaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/19/msi-mag-27cq6f-curved-gaming-monitor-launch-specs-price/ https://www.msi.com/Monitor/MAG-27CQ6F/Overview Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.