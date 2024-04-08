Apple iMac'in yeni rakibi: Samsung All-In-One Pro

- Samsung All-In-One Pro özellikleri ile neler sunuyor?
- Samsung All-In-One Pro fiyatı ne kadar?
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Samsung All-In-One Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Samsung’un yeni All In One PC’si, HDMI portu, Ethernet portu, birkaç USB-A portu ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktası sunuyor. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E bulunuyor. Görüntülü görüşmeler ve konferanslar için yerleşik web kamerası mevcut. Windows 11 Home işletim sistemi üzerinde çalışan Buds Auto Switch, Multi Control, Quick Share ve Second Screen gibi çeşitli Galaxy ekosistemi uygulamalarıyla geliyor. Galaxy telefon veya tabletten PC’ye ya da tam tersi dosyaları sürükleyip bırakarak kolay dosya aktarımı yapılabiliyor. Windows Phone Link uygulaması sayesinde Samsung telefona gelen bildirimleri bilgisayardan görmek ve yanıtlamak mümkün. Telefonun kamerası bilgisayarın web kamerası olarak da kullanılabiliyor.
Samsung All-In-One Pro fiyatı ne kadar?
Samsung All-In-One Pro, 1.470 dolar fiyat etiketiyle Güney Kore’de satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...