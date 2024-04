Apple iMac'in yeni rakibi: Samsung All-In-One Pro

Tam Boyutta Gör Samsung, Apple iMac tarzında yeni bir hepsi bir arada masaüstü bilgisayarını tanıttı. Şimdilik yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak olan Samsung All-In-One Pro, birçok alanda Apple iMac’ten daha iyi performans göstermenin yanı sıra Apple’ın hepsi bir arada bilgisayarında bulunmayan yükseltme seçeneklerini sunuyor.

Samsung All-In-One Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör All-In-One Pro, ultra ince tasarımlı metal çerçeveye sahip. Microsoft Copilot AI tuşunun olduğu tam boyutlu kablosuz klavye ve fare de metal malzemelere sahip. Geçen yılın modeline kıyasla %13 daha büyük olan 27 inç 4K ekrana sahip. Dolby Atmos uyumlu 3D hoparlörlerle donatılmış. Bilgisayarda Intel Core Ultra işlemci (model numarası belirtilmedi) bulunuyor. Önceki modelde 13. Nesil Intel Core i5 işlemci vardı. Bellek ve depolama tarafında, 16GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geliyor. Samsung’un RAM ve SSD yükseltmesine izin verip vermediği bilinmiyor.

Samsung’un yeni All In One PC’si, HDMI portu, Ethernet portu, birkaç USB-A portu ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktası sunuyor. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E bulunuyor. Görüntülü görüşmeler ve konferanslar için yerleşik web kamerası mevcut. Windows 11 Home işletim sistemi üzerinde çalışan Buds Auto Switch, Multi Control, Quick Share ve Second Screen gibi çeşitli Galaxy ekosistemi uygulamalarıyla geliyor. Galaxy telefon veya tabletten PC’ye ya da tam tersi dosyaları sürükleyip bırakarak kolay dosya aktarımı yapılabiliyor. Windows Phone Link uygulaması sayesinde Samsung telefona gelen bildirimleri bilgisayardan görmek ve yanıtlamak mümkün. Telefonun kamerası bilgisayarın web kamerası olarak da kullanılabiliyor.

Samsung All-In-One Pro fiyatı ne kadar?

Samsung All-In-One Pro, 1.470 dolar fiyat etiketiyle Güney Kore’de satışa çıktı.

