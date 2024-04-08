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    Anlık Bildirim

    Apple iMac'in yeni rakibi: Samsung All-In-One Pro

    Samsung, All-In-One Pro olarak adlandırdığı yeni hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı. Apple iMac benzeri masaüstü bilgisayar, 22 Nisan'da satışa sunulacak.    
    Samsung All In One Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Apple iMac tarzında yeni bir hepsi bir arada masaüstü bilgisayarını tanıttı. Şimdilik yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak olan Samsung All-In-One Pro, birçok alanda Apple iMac’ten daha iyi performans göstermenin yanı sıra Apple’ın hepsi bir arada bilgisayarında bulunmayan yükseltme seçeneklerini sunuyor.

    Samsung All-In-One Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    samsung hepsi bir arada bilgisayar mouse & fare Tam Boyutta Gör
    All-In-One Pro, ultra ince tasarımlı metal çerçeveye sahip. Microsoft Copilot AI tuşunun olduğu tam boyutlu kablosuz klavye ve fare de metal malzemelere sahip. Geçen yılın modeline kıyasla %13 daha büyük olan 27 inç 4K ekrana sahip. Dolby Atmos uyumlu 3D hoparlörlerle donatılmış. Bilgisayarda Intel Core Ultra işlemci (model numarası belirtilmedi) bulunuyor. Önceki modelde 13. Nesil Intel Core i5 işlemci vardı. Bellek ve depolama tarafında, 16GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geliyor. Samsung’un RAM ve SSD yükseltmesine izin verip vermediği bilinmiyor.

    Samsung’un yeni All In One PC’si, HDMI portu, Ethernet portu, birkaç USB-A portu ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktası sunuyor. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve WiFi 6E bulunuyor. Görüntülü görüşmeler ve konferanslar için yerleşik web kamerası mevcut. Windows 11 Home işletim sistemi üzerinde çalışan Buds Auto Switch, Multi Control, Quick Share ve Second Screen gibi çeşitli Galaxy ekosistemi uygulamalarıyla geliyor. Galaxy telefon veya tabletten PC’ye ya da tam tersi dosyaları sürükleyip bırakarak kolay dosya aktarımı yapılabiliyor. Windows Phone Link uygulaması sayesinde Samsung telefona gelen bildirimleri bilgisayardan görmek ve yanıtlamak mümkün. Telefonun kamerası bilgisayarın web kamerası olarak da kullanılabiliyor.

    Samsung All-In-One Pro fiyatı ne kadar?

    Samsung All-In-One Pro, 1.470 dolar fiyat etiketiyle Güney Kore’de satışa çıktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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