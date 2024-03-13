Tam Boyutta Gör Bazı kullanıcı raporlarına göre, macOS Sonoma 14.4 güncellemesi, monitörlerin yerleşik USB hublarının çalışmasını durduruyor.

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Monitörün USB hubları çalışmıyor!

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara göre, son macOS Sonoma güncellemesi, bazı kullanıcıların monitörlerinin USB portlarını kullanamamasına yol açıyor. Bazı kullanıcılar da güncellemeden sonra monitörün hiç yanıt vermediğini söylüyor. Raporlar şu ana kadar Dell, Samsung, Gigabyte monitör kullanıcılarından geldi.

Tüm kullanıcılar için işe yarayacak bir çözüm yolu henüz yok. Bununla birlikte monitörlerini tamamen kapatıp yeniden başlatarak veya sistem ayarlarında aksesuarların bağlanmasına izin ver seçeneğini yeniden etkinleştirerek sorunun çözüldüğünü söyleyen kullanıcılar var.

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Son macOS Sonoma güncellemesi, monitörlerin USB portlarını bozdu