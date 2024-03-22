Gigabyte, Aorus markası altında 3 yeni OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü

Gigabyte Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3
Aorus FO32U2P, 4K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 32 inç 250 nit QD-OLED bir monitör konumunda. HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantısını (UHBR 20), VESA ClearMR 13000 ve DisplayHDR True Black 400 sertifikalarını ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamı kapsamını destekliyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteği, entegre bir KVM anahtarı ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand ile birlikte geliyor.
Ek olarak monitörde iki adet 5W hoparlör, 18W'a kadar güç sağlayan 1x USB Type-C, 2x USB 3.0 downstream portu, 1x USB 3.0 upstream portu, 1x 3.5mm kulaklık girişi ve 1x mikrofon girişi bulunuyor.
Fiyat ve çıkış tarihi
32 inçlik Aorus FO32U2P, 1.199 dolar, Aorus FO32U2 ise 1.099 dolar fiyat etiketine sahip. Ailenin küçük kardeşi 27 inç Aorus FO27Q3 ise 799,99 dolardan satılıyor. Teslimatlar ise 30 Nisan’da başlayacak. Her üç monitör de Gigabyte'ın yanmayı kapsayan üç yıllık garantisine de sahip. Dolayısıyla ekran yanmasına karşın Gigabyte, kullanıcı lehine somut bir adım atmış diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.