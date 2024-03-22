Gigabyte, Aorus markası altında 3 yeni OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör OLED paneller oyun monitörü alanında giderek daha yaygın hale gelirken Gigabyte da ürün yelpazesini genişletmek adına üç yeni ürünü piyasaya sürerek gücüne güç katıyor. Firma, Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3 modellerin çevrim içi olarak listelerken her üç monitöründe 30 Nisan’da satışa çıkacağını duyurdu.

Gigabyte Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3

Aorus FO32U2P, 4K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 32 inç 250 nit QD-OLED bir monitör konumunda. HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantısını (UHBR 20), VESA ClearMR 13000 ve DisplayHDR True Black 400 sertifikalarını ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamı kapsamını destekliyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteği, entegre bir KVM anahtarı ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand ile birlikte geliyor.

Ek olarak monitörde iki adet 5W hoparlör, 18W'a kadar güç sağlayan 1x USB Type-C, 2x USB 3.0 downstream portu, 1x USB 3.0 upstream portu, 1x 3.5mm kulaklık girişi ve 1x mikrofon girişi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Aorus FO32U2 modelinde ise yukarıda Aorus FO32U2P için saydığımız tüm özellikler ve detaylar tek bir fark dışında birebir olacak şekilde aynı kalıyor; Aorus FO32U2’de FO32U2P’nin aksine DisplayPort 2.1 yerine DisplayPort 1.4 bulunuyor.

MSI, yeni kavisli 27 inç 2K 180Hz oyun monitörünü duyurdu 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Aorus FO27Q3’e geçtiğimizde ise kardeşlerinin aksine kendisinin 27 inçlik daha küçük bir QD-OLED panele sahip olduğunu görüyoruz. Ekran boyutuyla birlikte çözünürlük de 2560 x 1440'a düşüyor ancak kardeşlerinin aksine 240 Hz olan yenileme hızını 360 Hz’ye çıkartıyor. VESA ClearMR 13000 ve DisplayHDR True Black 400 sertifikaları ve FreeSync Premium Pro desteği de aynı şekilde devam ediyor. Geri kalan tüm özellikler FO32U2 ile aynı diyebiliriz.

Fiyat ve çıkış tarihi

32 inçlik Aorus FO32U2P, 1.199 dolar, Aorus FO32U2 ise 1.099 dolar fiyat etiketine sahip. Ailenin küçük kardeşi 27 inç Aorus FO27Q3 ise 799,99 dolardan satılıyor. Teslimatlar ise 30 Nisan’da başlayacak. Her üç monitör de Gigabyte'ın yanmayı kapsayan üç yıllık garantisine de sahip. Dolayısıyla ekran yanmasına karşın Gigabyte, kullanıcı lehine somut bir adım atmış diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Gigabyte, 3 yeni Aorus OLED oyun monitörü piyasaya sürdü