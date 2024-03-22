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    Gigabyte, Aorus markası altında 3 yeni OLED oyun monitörünü piyasaya sürdü

    OLED paneller oyun monitörü alanında giderek daha yaygın hale gelirken Gigabyte, Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3 OLED oyuncu monitörleriyle elini güçlendiriyor.
    Gigabyte, 3 yeni Aorus OLED oyun monitörü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    OLED paneller oyun monitörü alanında giderek daha yaygın hale gelirken Gigabyte da ürün yelpazesini genişletmek adına üç yeni ürünü piyasaya sürerek gücüne güç katıyor. Firma, Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3 modellerin çevrim içi olarak listelerken her üç monitöründe 30 Nisan’da satışa çıkacağını duyurdu.

    Gigabyte Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2 ve Aorus FO27Q3

    Aorus FO32U2P, 4K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 32 inç 250 nit QD-OLED bir monitör konumunda. HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantısını (UHBR 20), VESA ClearMR 13000 ve DisplayHDR True Black 400 sertifikalarını ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamı kapsamını destekliyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteği, entegre bir KVM anahtarı ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand ile birlikte geliyor.

    Ek olarak monitörde iki adet 5W hoparlör, 18W'a kadar güç sağlayan 1x USB Type-C, 2x USB 3.0 downstream portu, 1x USB 3.0 upstream portu, 1x 3.5mm kulaklık girişi ve 1x mikrofon girişi bulunuyor.

    Gigabyte, 3 yeni Aorus OLED oyun monitörü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Aorus FO32U2 modelinde ise yukarıda Aorus FO32U2P için saydığımız tüm özellikler ve detaylar tek bir fark dışında birebir olacak şekilde aynı kalıyor; Aorus FO32U2’de FO32U2P’nin aksine DisplayPort 2.1 yerine DisplayPort 1.4 bulunuyor.

     

    Gigabyte, 3 yeni Aorus OLED oyun monitörü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Aorus FO27Q3’e geçtiğimizde ise kardeşlerinin aksine kendisinin 27 inçlik daha küçük bir QD-OLED panele sahip olduğunu görüyoruz. Ekran boyutuyla birlikte çözünürlük de 2560 x 1440'a düşüyor ancak kardeşlerinin aksine 240 Hz olan yenileme hızını 360 Hz’ye çıkartıyor. VESA ClearMR 13000 ve DisplayHDR True Black 400 sertifikaları ve FreeSync Premium Pro desteği de aynı şekilde devam ediyor. Geri kalan tüm özellikler FO32U2 ile aynı diyebiliriz.

    Fiyat ve çıkış tarihi

    32 inçlik Aorus FO32U2P, 1.199 dolar, Aorus FO32U2 ise 1.099 dolar fiyat etiketine sahip. Ailenin küçük kardeşi 27 inç Aorus FO27Q3 ise 799,99 dolardan satılıyor. Teslimatlar ise 30 Nisan’da başlayacak. Her üç monitör de Gigabyte'ın yanmayı kapsayan üç yıllık garantisine de sahip. Dolayısıyla ekran yanmasına karşın Gigabyte, kullanıcı lehine somut bir adım atmış diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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