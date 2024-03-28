MSI, Quantum Dot IPS teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K 160 Hz oyun monitörünü tanıttı

MSI MPG 274URF QD özellikleri
MSI MPG 274URF QD, adından da anlaşılacağı üzere 27 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 16:9 en boy oranına ve 160Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 4K Rapid IPS (3840 x 2160) panele sahip. Monitör, 0,5 ms GtG tepki süresiyle özellikle rekabetçi oyunlarda tepkisellik ve arayan oyunculara hitap ediyor.
Monitör, yine adından anlaşılacağı üzere Quantum Dot arka aydınlatma ile birlikte geliyor. Bu teknoloji, sRGB spektrumunun yüzde 145'ini aşan daha geniş bir renk gamı sunarak standart monitörlere kıyasla daha canlı ve gerçekçi görseller elde edilmesini sağlıyor. Monitör ayrıca 10 bit renk derinliği (8 bit + FRC), 1000:1 statik kontrast oranı, VESA DisplayHDR 400 ve 400 nit tepe parlaklığı gibi gelişmiş özellikler vadediyor.
Diğer teknolojiler arasında ise hem Nvidia G-SYNC hem de AMD FreeSync değişken yenileme hızı teknolojileriyle uyumlu AdaptiveSync teknolojisi yer almakta. Bu özellik daha akıcı bir oyun deneyimi için ekran yırtılmalarını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.
Monitör ayrıca MSI'ın G.I. Smart Gaming özellikleriyle birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar klavye kısayollarını kullanarak monitör ayarlarını yapabiliyor ve optimize edilmiş performans için farklı oyun profilleri arasında geçiş yapabiliyor. Bununla birlikte akıllı telefon uygulaması veya PC yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilen Mystic Light RGB aydınlatma özelliği de bulunuyor. Bunlara ek olarak Smart Crosshair, Night Vision ve Optix Scope özelliklerinin yanında konsol deneyimi için VRR, ALLM ve CEC uyumluluğu da sağlanıyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/27/msi-mpg-274urf-qd-gaming-monitor-unveiled-specs/ https://www.msi.com/Monitor/MPG-274URF-QD/Overview Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...