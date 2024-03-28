MSI, Quantum Dot IPS teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K 160 Hz oyun monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Anakartlardan ekran kartlarına, dizüstü bilgisayarlardan monitörlere kadar bilgisayar donanımları üreten teknoloji devi MSI, kısa bir süre önce yeni oyun monitörü MSI MPG 274URF QD’yi tanıttı. Firma, yeni monitörün ne zaman çıkacağını veya fiyatlandırmasının nasıl olacağını açıklamadı ancak bunlar dışındaki tüm bilgileri paylaştı.

MSI MPG 274URF QD özellikleri

MSI MPG 274URF QD, adından da anlaşılacağı üzere 27 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 16:9 en boy oranına ve 160Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 4K Rapid IPS (3840 x 2160) panele sahip. Monitör, 0,5 ms GtG tepki süresiyle özellikle rekabetçi oyunlarda tepkisellik ve arayan oyunculara hitap ediyor.

Monitör, yine adından anlaşılacağı üzere Quantum Dot arka aydınlatma ile birlikte geliyor. Bu teknoloji, sRGB spektrumunun yüzde 145'ini aşan daha geniş bir renk gamı sunarak standart monitörlere kıyasla daha canlı ve gerçekçi görseller elde edilmesini sağlıyor. Monitör ayrıca 10 bit renk derinliği (8 bit + FRC), 1000:1 statik kontrast oranı, VESA DisplayHDR 400 ve 400 nit tepe parlaklığı gibi gelişmiş özellikler vadediyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı noktasında ise MSI MPG 274URF QD’nin imkanları geniş. Doğrudan dizüstü bilgisayarları veya cihazları şarj etmenize olanak tanıyan 65W güç dağıtımına sahip bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan üründe ayrıca DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.1 bağlantı noktası bulunuyor. Bunlara kulaklık girişi, iki USB Tip-A bağlantı noktası ve bir adet USB Type-B upstream bağlantı noktası eşlik ediyor.

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Diğer teknolojiler arasında ise hem Nvidia G-SYNC hem de AMD FreeSync değişken yenileme hızı teknolojileriyle uyumlu AdaptiveSync teknolojisi yer almakta. Bu özellik daha akıcı bir oyun deneyimi için ekran yırtılmalarını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Monitör ayrıca MSI'ın G.I. Smart Gaming özellikleriyle birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar klavye kısayollarını kullanarak monitör ayarlarını yapabiliyor ve optimize edilmiş performans için farklı oyun profilleri arasında geçiş yapabiliyor. Bununla birlikte akıllı telefon uygulaması veya PC yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilen Mystic Light RGB aydınlatma özelliği de bulunuyor. Bunlara ek olarak Smart Crosshair, Night Vision ve Optix Scope özelliklerinin yanında konsol deneyimi için VRR, ALLM ve CEC uyumluluğu da sağlanıyor.

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