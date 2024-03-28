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    MSI, Quantum Dot IPS teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K 160 Hz oyun monitörünü tanıttı

    MSI, Quantum Dot IPS teknolojisine sahip yeni 27 inç 4K 160 Hz oyun monitörünü tanıttı. MSI MPG 274URF QD, ayrıca 0,5 ms tepki süresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
    MSI MPG 274URF QD özellikleri Tam Boyutta Gör
    Anakartlardan ekran kartlarına, dizüstü bilgisayarlardan monitörlere kadar bilgisayar donanımları üreten teknoloji devi MSI, kısa bir süre önce yeni oyun monitörü MSI MPG 274URF QD’yi tanıttı. Firma, yeni monitörün ne zaman çıkacağını veya fiyatlandırmasının nasıl olacağını açıklamadı ancak bunlar dışındaki tüm bilgileri paylaştı.

    MSI MPG 274URF QD özellikleri

    MSI MPG 274URF QD, adından da anlaşılacağı üzere 27 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 16:9 en boy oranına ve 160Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 4K Rapid IPS (3840 x 2160) panele sahip. Monitör, 0,5 ms GtG tepki süresiyle özellikle rekabetçi oyunlarda tepkisellik ve arayan oyunculara hitap ediyor.

    Monitör, yine adından anlaşılacağı üzere Quantum Dot arka aydınlatma ile birlikte geliyor. Bu teknoloji, sRGB spektrumunun yüzde 145'ini aşan daha geniş bir renk gamı sunarak standart monitörlere kıyasla daha canlı ve gerçekçi görseller elde edilmesini sağlıyor. Monitör ayrıca 10 bit renk derinliği (8 bit + FRC), 1000:1 statik kontrast oranı, VESA DisplayHDR 400 ve 400 nit tepe parlaklığı gibi gelişmiş özellikler vadediyor.

    MSI MPG 274URF QD Tam Boyutta Gör
    Bağlantı noktasında ise MSI MPG 274URF QD’nin imkanları geniş. Doğrudan dizüstü bilgisayarları veya cihazları şarj etmenize olanak tanıyan 65W güç dağıtımına sahip bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olan üründe ayrıca DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.1 bağlantı noktası bulunuyor. Bunlara kulaklık girişi, iki USB Tip-A bağlantı noktası ve bir adet USB Type-B upstream bağlantı noktası eşlik ediyor.

    Diğer teknolojiler arasında ise hem Nvidia G-SYNC hem de AMD FreeSync değişken yenileme hızı teknolojileriyle uyumlu AdaptiveSync teknolojisi yer almakta. Bu özellik daha akıcı bir oyun deneyimi için ekran yırtılmalarını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

    Monitör ayrıca MSI'ın G.I. Smart Gaming özellikleriyle birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar klavye kısayollarını kullanarak monitör ayarlarını yapabiliyor ve optimize edilmiş performans için farklı oyun profilleri arasında geçiş yapabiliyor. Bununla birlikte akıllı telefon uygulaması veya PC yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilen Mystic Light RGB aydınlatma özelliği de bulunuyor. Bunlara ek olarak Smart Crosshair, Night Vision ve Optix Scope özelliklerinin yanında konsol deneyimi için VRR, ALLM ve CEC uyumluluğu da sağlanıyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/27/msi-mpg-274urf-qd-gaming-monitor-unveiled-specs/ https://www.msi.com/Monitor/MPG-274URF-QD/Overview
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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