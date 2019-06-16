iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek

Apple bundan birkaç yıl önce, iOS platformunda bazı değişiklikler yaptı ve kullanıcılar için gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları getirdi. Bu sayede kullanıcılar ekstra herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan fotoğraflarını düzenleyebilmeye başladılar. Aynı durum artık videolar için de geçerli olacak.

Temel video düzenleme işlemleri yapılabilecek

Apple, iOS 13 işletim sistemini piyasaya sürmesi ile birlikte, platforma ekleyeceği yeni özelliklerden biri de video düzenleme yetenekleri olacak. Gelecek olan yeni seçeneklerle birlikte, kullanıcılar herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan, cihazlarındaki videoları kolay bir şekilde düzenleyebilecekler. Ancak bu düzenlemelerin temel özellikleri kapsayacağını belirtmemiz gerekiyor.

https://www.cultofmac.com/631540/ios-13-edit-crop-filter-videos/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kullanıcılar videolarındüzenleyebilecek, sesini açıp kapatabilecek,, renk düzenlemeleri yapabilecek ve filtreler yardımıyla küçükverebilecekler. Bu düzenlemeler gelişmiş bir video düzenleme yazılımı gibi olmayacak, ancak kullanıcılarınfazlasıyla karşılayacak diyebiliriz.