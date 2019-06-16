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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek

Önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak olan iOS 13 işletim sistemi, kullanıcıların herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan videolarını düzenlemelerine imkan verecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek
Apple bundan birkaç yıl önce, iOS platformunda bazı değişiklikler yaptı ve kullanıcılar için gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları getirdi. Bu sayede kullanıcılar ekstra herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan fotoğraflarını düzenleyebilmeye başladılar. Aynı durum artık videolar için de geçerli olacak.

Temel video düzenleme işlemleri yapılabilecek

Apple, iOS 13 işletim sistemini piyasaya sürmesi ile birlikte, platforma ekleyeceği yeni özelliklerden biri de video düzenleme yetenekleri olacak. Gelecek olan yeni seçeneklerle birlikte, kullanıcılar herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan, cihazlarındaki videoları kolay bir şekilde düzenleyebilecekler. Ancak bu düzenlemelerin temel özellikleri kapsayacağını belirtmemiz gerekiyor.
Kullanıcılar videoların uzunluğunu düzenleyebilecek, sesini açıp kapatabilecek, kırpabilecek, renk düzenlemeleri yapabilecek ve filtreler  yardımıyla küçük efektler verebilecekler. Bu düzenlemeler gelişmiş bir video düzenleme yazılımı gibi olmayacak, ancak kullanıcıların temel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak diyebiliriz.

https://www.cultofmac.com/631540/ios-13-edit-crop-filter-videos/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 hf. en beğenilen
Koyu mod için bile yüklenir iPhone'a. Ipad OS zaten mükemmel olmuş. Mac cihazlarda da uygulama sorunu az çok çözülür. Gayet verimli oldu valla.
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Sharparrow 1 hf.
Bunun için koskoca bir işletim sistemini beklemeye gerek yok ki! Programı güncelle olsun bitsin... Bunun ios 13 ile ne alakası var... Uygulamayı güncelle , bu uygulamayla alakalı bir şey
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AirSupport 1 hf. Sharparrow
Burda bahsedilen Fotoğraflar uygulamasının direkt güncellenmesi. Yoksa Imovie veya farklı uygulamalarla çok daha iyisini yapabilirsiniz.
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draconist 1 hf.
Umarım mkv formatını destekler.
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Doanc4n 1 hf. draconist
Mümkün değil.
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W.Amadeus 1 hf.
Bence cok guzel haber. Zamanla daha da gelisecek olmasi ayri bir guzel.
Sistemin kendi yetenekleri her zaman ayri hosuma gitmistir.
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Requizm 1 hf.
Bence de güzel olmuş. Android'e de böyle basit bir şey gelse güzel olur. Google photos'da fotoğraf düzenleyebiliyoruz ancak video düzenleme yok. Bazen sadece bir videonun 10 saniyesini kesmek için girdiğimiz zahmete değmiyor.
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face1tr 1 hf.
13 uğursuzluktur ama iOS 13 baya dolu dolu geliyor.
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Whippoorwill 1 hf.
Koyu mod için bile yüklenir iPhone'a. Ipad OS zaten mükemmel olmuş. Mac cihazlarda da uygulama sorunu az çok çözülür. Gayet verimli oldu valla.
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ymhaslaman 1 hf.
Vaay özelliğe bak. İyiki varsın elma.
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