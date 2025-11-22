Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Gemini, yapay zekâ ile üretilmiş görselleri tespit edecek

    Google, Gemini uygulamasına yapay zekâ ile üretilmiş görüntüleri tespit edebilen yeni bir özellik ekliyor. SynthID tabanlı bu sistem, Google'ın kendi araçlarıyla oluşturulan görselleri tanıyabiliyor.

    Google Gemini, yapay zekâ ile üretilmiş görselleri tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini 3 tabanlı yeni Nano Banana Pro modelinin tanıtımının hemen ardından önemli bir yeniliği duyurdu. Şirket, Gemini uygulamasına yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüleri tespit etmeye yarayan bir özelliğin ekleneceğini açıkladı. Bu özellikle birlikte, internet ortamında hızla artan yapay zekâ üretimi görsellerin doğrulanması daha güvenilir hale getirilecek.

    SynthID doğrudan Gemini içine entegre ediliyor

    Google, yapay zekâ destekli görüntü üretiminin giderek daha gerçekçi ve yaygın hale geldiğini, bu nedenle kullanıcıların güvenilir doğrulama araçlarına olan ihtiyacının arttığını vurguluyor. Şirket, bu doğrultuda kendi görünmez filigran teknolojisi SynthID'yi doğrudan Gemini uygulamasına entegre ediyor. Böylece Google'ın araçlarıyla oluşturulan veya sonradan düzenlenen görseller, sistem tarafından otomatik olarak tespit edilebiliyor.

    Ancak önemli bir sınırlama bulunuyor: Bu özellik yalnızca Google'ın kendi üretim araçlarını kapsıyor. Yani Gemini, başka firmalara ait yapay zekâ modelleriyle oluşturulmuş görselleri algılayamayacak. Bu durum, internet genelindeki içerik doğrulama sorununu tamamen çözmese de Google ekosisteminde önemli bir güvenlik adımı olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Profil resmi
    DarkAngelll 9 saat önce

    Her eline ehliyeti alan şöför olsaydı, böyle olmazdı zaten!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakarya nasıl bir yer yenikapıdan üsküdara nasıl gidilir aynı ekranda 2 kişilik oyunlar ps4 volvo 2.4 d5 motor ömrü clio 1.0 tce yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15
    ACER AG15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum