Google Gemini, yapay zekâ ile üretilmiş görselleri tespit edecek

SynthID doğrudan Gemini içine entegre ediliyor
Google, yapay zekâ destekli görüntü üretiminin giderek daha gerçekçi ve yaygın hale geldiğini, bu nedenle kullanıcıların güvenilir doğrulama araçlarına olan ihtiyacının arttığını vurguluyor. Şirket, bu doğrultuda kendi görünmez filigran teknolojisi SynthID'yi doğrudan Gemini uygulamasına entegre ediyor. Böylece Google'ın araçlarıyla oluşturulan veya sonradan düzenlenen görseller, sistem tarafından otomatik olarak tespit edilebiliyor.
Ancak önemli bir sınırlama bulunuyor: Bu özellik yalnızca Google'ın kendi üretim araçlarını kapsıyor. Yani Gemini, başka firmalara ait yapay zekâ modelleriyle oluşturulmuş görselleri algılayamayacak. Bu durum, internet genelindeki içerik doğrulama sorununu tamamen çözmese de Google ekosisteminde önemli bir güvenlik adımı olarak değerlendiriliyor.
