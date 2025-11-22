Google Gemini, yapay zekâ ile üretilmiş görselleri tespit edecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini 3 tabanlı yeni Nano Banana Pro modelinin tanıtımının hemen ardından önemli bir yeniliği duyurdu. Şirket, Gemini uygulamasına yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüleri tespit etmeye yarayan bir özelliğin ekleneceğini açıkladı. Bu özellikle birlikte, internet ortamında hızla artan yapay zekâ üretimi görsellerin doğrulanması daha güvenilir hale getirilecek.

SynthID doğrudan Gemini içine entegre ediliyor

Google, yapay zekâ destekli görüntü üretiminin giderek daha gerçekçi ve yaygın hale geldiğini, bu nedenle kullanıcıların güvenilir doğrulama araçlarına olan ihtiyacının arttığını vurguluyor. Şirket, bu doğrultuda kendi görünmez filigran teknolojisi SynthID'yi doğrudan Gemini uygulamasına entegre ediyor. Böylece Google'ın araçlarıyla oluşturulan veya sonradan düzenlenen görseller, sistem tarafından otomatik olarak tespit edilebiliyor.

Ancak önemli bir sınırlama bulunuyor: Bu özellik yalnızca Google'ın kendi üretim araçlarını kapsıyor. Yani Gemini, başka firmalara ait yapay zekâ modelleriyle oluşturulmuş görselleri algılayamayacak. Bu durum, internet genelindeki içerik doğrulama sorununu tamamen çözmese de Google ekosisteminde önemli bir güvenlik adımı olarak değerlendiriliyor.

