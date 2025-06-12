Meta, sürreal videolar oluşturabilen AI video düzenleme aracını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Meta'nın geçtiğimiz sene duyurduğu Movie Gen yapay zeka düzenleme aracı meyvelerini vermeye başlıyor. Şirket, bu teknoloji üzerinde geliştirilen yeni bir kısa video düzenleme aracını duyurdu.

Oldukça gerçekçi efektler oluşturabiliyor

Bu düzenleyici ile kıyafetlerinizi, bulunduğunuz mekanı, stilinizi ve daha fazlasını dönüştürebiliyorsunuz. Şirketin gösterdiği örnekler oldukça etkileyici görünüyor. Artık Hollywood kalitesinde görsel efektleri birkaç saniyede oluşturmak mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni araç, kullanıcıların 50'den fazla hazır komut arasından seçim yapmasına olanak tanıyor. Videonuzdaki kişiyi çizgi roman tarzına, mermer bir heykele ya da bir video oyunu karakterine dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca sahneyi bir plaj ya da karla kaplı bir ortama taşıyabilir, rüya tarzında ışık efektleri ve renk filtreleri ekleyebiliyorsunuz. Ancak, şu anda kullanıcılar kendi komutlarıyla videoları düzenleyemiyor. Bu özelliğin yılın sonlarına doğru ekleneceği belirtiliyor.

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Bu yapay zeka düzenleyicisi, Meta’nın geçen yıl sadece araştırma amaçlı tanıttığı Movie Gen teknolojisinin ilk ticari ürünü. Movie Gen, tıpkı bugün yayınlanan araç gibi videoları düzenleyebiliyor. Ancak bununla kalmayıp sıfırdan video oluşturabiliyor ve fotoğrafları da videoya dönüştürebiliyor.

Şimdilik yeni düzenleme aracı Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Edits uygulamasında kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda Instagram'a da entegre edileceği belirtiliyor.

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Meta, yeni yapay zeka video düzenleme aracını duyurdu

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