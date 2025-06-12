Meta, sürreal videolar oluşturabilen AI video düzenleme aracını duyurdu

Oldukça gerçekçi efektler oluşturabiliyor
Bu düzenleyici ile kıyafetlerinizi, bulunduğunuz mekanı, stilinizi ve daha fazlasını dönüştürebiliyorsunuz. Şirketin gösterdiği örnekler oldukça etkileyici görünüyor. Artık Hollywood kalitesinde görsel efektleri birkaç saniyede oluşturmak mümkün hale geliyor.
Bu yapay zeka düzenleyicisi, Meta’nın geçen yıl sadece araştırma amaçlı tanıttığı Movie Gen teknolojisinin ilk ticari ürünü. Movie Gen, tıpkı bugün yayınlanan araç gibi videoları düzenleyebiliyor. Ancak bununla kalmayıp sıfırdan video oluşturabiliyor ve fotoğrafları da videoya dönüştürebiliyor.
Şimdilik yeni düzenleme aracı Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Edits uygulamasında kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda Instagram'a da entegre edileceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.