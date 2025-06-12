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    Meta, sürreal videolar oluşturabilen AI video düzenleme aracını duyurdu

    Yeni video düzenleme aracı, kıyafetlerinizi, bulunduğunuz mekanı veya stilinizi hazır olarak bulunan komutlar ile değiştirebiliyor.                             

    Meta, yeni yapay zeka video düzenleme aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Meta'nın geçtiğimiz sene duyurduğu Movie Gen yapay zeka düzenleme aracı meyvelerini vermeye başlıyor. Şirket, bu teknoloji üzerinde geliştirilen yeni bir kısa video düzenleme aracını duyurdu.

    Oldukça gerçekçi efektler oluşturabiliyor

    Bu düzenleyici ile kıyafetlerinizi, bulunduğunuz mekanı, stilinizi ve daha fazlasını dönüştürebiliyorsunuz. Şirketin gösterdiği örnekler oldukça etkileyici görünüyor. Artık Hollywood kalitesinde görsel efektleri birkaç saniyede oluşturmak mümkün hale geliyor.

    Meta, yeni yapay zeka video düzenleme aracını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni araç, kullanıcıların 50'den fazla hazır komut arasından seçim yapmasına olanak tanıyor. Videonuzdaki kişiyi çizgi roman tarzına, mermer bir heykele ya da bir video oyunu karakterine dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca sahneyi bir plaj ya da karla kaplı bir ortama taşıyabilir, rüya tarzında ışık efektleri ve renk filtreleri ekleyebiliyorsunuz. Ancak, şu anda kullanıcılar kendi komutlarıyla videoları düzenleyemiyor. Bu özelliğin yılın sonlarına doğru ekleneceği belirtiliyor.

    Bu yapay zeka düzenleyicisi, Meta’nın geçen yıl sadece araştırma amaçlı tanıttığı Movie Gen teknolojisinin ilk ticari ürünü. Movie Gen, tıpkı bugün yayınlanan araç gibi videoları düzenleyebiliyor. Ancak bununla kalmayıp sıfırdan video oluşturabiliyor ve fotoğrafları da videoya dönüştürebiliyor.

    Şimdilik yeni düzenleme aracı Meta AI uygulamasında, Meta.AI web sitesinde ve Edits uygulamasında kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda Instagram'a da entegre edileceği belirtiliyor.

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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