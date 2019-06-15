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Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor

Son zamanlarda Telegram platformuna yönelik siber saldırılar konusunda şirket CEO'su Pavel Durov'dan resmi bir açıklama geldi. Durov'a göre bu saldırının arkasında Çin hükümeti var.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemde popülaritesini hızla yükselten iletişim platformu Telegram, bir süredir DDoS saldırılarına karşı mücadele veriyor. Şirket CEO'su Pavel Durov'a göre, sunucularını hizmet veremeyecek duruma getirmek için yürütülen bu siber saldırının arkasında Çin hükümeti var.

Hong Kong olayları ile ilişkili

Konuyla ilgili olarak resmi hesabından bir tweet atan Pavel Durov, Telegram platformuna yönelik bu saldırıların, sıradan bir hacker saldırısı olmadığını ve arkasında devlet gücü olduğunu belirtti. Saldırıların Çin'den geldiğini söyleyen Durov'a göre, Çin hükümeti, vatandaşlarının son zamanlarda Hong Kong'da yapılan eylemleri görmelerini istemiyor.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi konusunda öne sürülen tartışmalı yasa tasarısını protesto eden halk, polis güçleri ile adeta bir savaş halinde. Göstericilerin de şifreli bir iletişim uygulaması olan Telegram yoluyla iletişimde olduklarını düşünen Çin hükümetinin böyle bir saldırı yapabileceği iddia ediliyor. Ancak bunun kesinleşmediğini belirtmekte de fayda var.

https://www.cbc.ca/news/world/telegram-ceo-says-app-suffered-state-actor-sized-attack-1.5173386?cmp=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 5 gün
Bugün büyük bir protesto daha olacak... Yine zorlayabilirler Telegram'ı.
En sevdiğim program halbuki :(
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bytradm 5 gün
büyük güç&sorumluluğu tek beyin taşımaya çalışırsa
sonuç burda ve çinde olduğu gibi bişey olur.
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l4her0 5 gün
Ah ayağım taşa takıldı!
Çin hükümetinin komplosu olmasın...
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sniper23 4 gün l4her0
İşin iyi tarafından bakmak lazım, en azında Rusya'yı suçlamadın.
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