Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor

Teknoloji Editörü
Son dönemde popülaritesini hızla yükselten iletişim platformu Telegram, bir süredir DDoS saldırılarına karşı mücadele veriyor. Şirket CEO'su Pavel Durov'a göre, sunucularını hizmet veremeyecek duruma getirmek için yürütülen bu siber saldırının arkasında Çin hükümeti var.
Hong Kong olayları ile ilişkili
Konuyla ilgili olarak resmi hesabından bir tweet atan Pavel Durov, Telegram platformuna yönelik bu saldırıların, sıradan bir hacker saldırısı olmadığını ve arkasında devlet gücü olduğunu belirtti. Saldırıların Çin'den geldiğini söyleyen Durov'a göre, Çin hükümeti, vatandaşlarının son zamanlarda Hong Kong'da yapılan eylemleri görmelerini istemiyor.
https://www.cbc.ca/news/world/telegram-ceo-says-app-suffered-state-actor-sized-attack-1.5173386?cmp=rss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En sevdiğim program halbuki :(
sonuç burda ve çinde olduğu gibi bişey olur.
Çin hükümetinin komplosu olmasın...