Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor

Son dönemde popülaritesini hızla yükselten iletişim platformu Telegram, bir süredir DDoS saldırılarına karşı mücadele veriyor. Şirket CEO'su Pavel Durov'a göre, sunucularını hizmet veremeyecek duruma getirmek için yürütülen bu siber saldırının arkasında Çin hükümeti var.

Hong Kong olayları ile ilişkili

Konuyla ilgili olarak resmi hesabından bir tweet atan Pavel Durov, Telegram platformuna yönelik bu saldırıların, sıradan bir hacker saldırısı olmadığını ve arkasında devlet gücü olduğunu belirtti. Saldırıların Çin'den geldiğini söyleyen Durov'a göre, Çin hükümeti, vatandaşlarının son zamanlarda Hong Kong'da yapılan eylemleri görmelerini istemiyor.

https://www.cbc.ca/news/world/telegram-ceo-says-app-suffered-state-actor-sized-attack-1.5173386?cmp=rss

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Hong Kong'da suçlularınöne sürülen tartışmalı yasa tasarısını protesto eden halk, polis güçleri ile adeta bir savaş halinde. Göstericilerin de şifreli bir iletişim uygulaması olanyoluyla iletişimde olduklarını düşünen Çin hükümetinin böyle bir saldırı yapabileceği iddia ediliyor. Ancak bununbelirtmekte de fayda var.