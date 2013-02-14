iOS 6.1'de bu sefer de Microsoft Exchange sorunu

Kısa bir süre önce yayınlanan iOS 6.1'deki sorunlar Apple'ın başını ağrıtmayı sürdürüyor.iPhone 4S'in 3.nesil iletişim ağında kullanımı esnasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle hızlı bir şekilde iOS 6.1.1 güncellemesini yayınlayan Apple, şimdi de Microsoft Exchange hesaplarının senkronizasyonunda yaşanan problemden ötürü yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Microsoft cephesinden gelen açıklamalarla birlikte gün yüzüne çıkan hata, temelde Exchange hesaplarının eş zamanlanması esnasında sistemi hatalı sonsuz döngü içerisine sokuyor. Ancak bu eşzamanlama problemi sadece hesapta tekrarlayan etkinliklerin bulunduğu takvimlerden dolayı yaşanırken; sonucunda cihazın belleğinin yoğun şekilde gereksiz kullanımına yol açarak pilin hızla tükenmesine, ayrıca Exchange sunucularına yoğun bir yüke sebep oluyor.

Teknik destek sayfasında hatayla ilgili bir sayfa hazırlayan Apple, sorundan haberdar olduklarını ve yakından yayınlanacak güncelleme ile sorunun giderileceğini belirtirken; kullanıcılardan güncelleme yayınlanana kadar Exchange hesapları altındaki takvimlerin eşzamanlanmasını (Ayarlar > Mail, Kişiler,Takvimler> Exchange Hesabı) kapatarak sorunu geçici olarak gidermeleri tavsiyesinde bulundu.

buradan ulaşabilirsiniz. Apple'ın konuyla ilgili hazrladığı sayfayaulaşabilirsiniz.