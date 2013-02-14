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iOS 6.1'de bu sefer de Microsoft Exchange sorunu

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 6.1'de bu sefer de Microsoft Exchange sorunu
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Kısa bir süre önce yayınlanan iOS 6.1'deki sorunlar Apple'ın başını ağrıtmayı sürdürüyor.iPhone 4S'in 3.nesil iletişim ağında kullanımı esnasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle hızlı bir şekilde iOS 6.1.1 güncellemesini yayınlayan Apple, şimdi de Microsoft Exchange hesaplarının senkronizasyonunda yaşanan problemden ötürü yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Microsoft cephesinden gelen açıklamalarla birlikte gün yüzüne çıkan hata, temelde Exchange hesaplarının eş zamanlanması esnasında sistemi hatalı sonsuz döngü içerisine sokuyor. Ancak bu eşzamanlama problemi sadece hesapta tekrarlayan etkinliklerin bulunduğu takvimlerden dolayı yaşanırken; sonucunda cihazın belleğinin yoğun şekilde gereksiz kullanımına yol açarak pilin hızla tükenmesine, ayrıca Exchange sunucularına yoğun bir yüke sebep oluyor.
Teknik destek sayfasında hatayla ilgili bir sayfa hazırlayan Apple, sorundan haberdar olduklarını ve yakından yayınlanacak güncelleme ile sorunun giderileceğini belirtirken; kullanıcılardan güncelleme yayınlanana kadar Exchange hesapları altındaki takvimlerin eşzamanlanmasını (Ayarlar > Mail, Kişiler,Takvimler> Exchange Hesabı) kapatarak sorunu geçici olarak gidermeleri tavsiyesinde bulundu.
Apple'ın konuyla ilgili hazrladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

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DH Misafiri 6 yıl
merhaba,
benim farklı bir sorum olucak. şirket milimi daha önce exchange üzerinden alıyordum fakat şirkette yapılan bir güncelleme ile zenprise adında bir uygulamaya geçildi ve kısıtlama getirildi. bu uygulamayı kullanmadan yine şirket maillerimi alabileceğim farklı bir çözüm varmıdır? android cihazlar için "touch Down " diye bir uygulama var onun üzerinden işlem yapılabiliyor. İOS içinde program var fakat 30 tl olduğu için alternatif bişey aramaktayım :) bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? teşekürler
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whtswrongstupid 6 yıl
Kim ne derse desin Steve Jobs
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SANALKAPTAN 6 yıl
sorun bulunmuş üzerin de çalışılıyor. ama nedense bu sadece ve sadece adroit kullanan tayfayı meşgul ediyor.


bu forumun en nefret edilenleri ve arkasından en çok ...... edilenleri olmak nasıl bir duygu acaba...
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alito 6 yıl
Apple iyice bocalamaya başladı. Steve Jobs'dan sonra fena bozdular.
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JiggySaw 6 yıl
Hep Apple yazılımları PC mizi mi kitleyecek, biraz da Microsoft yazılımları iPhone umuzu kitlesin :D.
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J0K3R61 6 yıl
Stabil İos'a gel :D
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engurlu 6 yıl
APPLE & IOS TAVSİYELERİ isimli programimizin bu haftaki yeni tavsiyesi ile yine sizlerle birlikteyiz..İste bu haftaki tavsiyemiz ;

"Apple kullanıcılardan güncelleme yayınlanana kadar Exchange hesapları altındaki takvimlerin eşzamanlanmasını (Ayarlar > Mail, Kişiler,Takvimler> Exchange Hesabı) kapatarak sorunu geçici olarak gidermeleri tavsiyesinde bulundu..."
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
Ulan herkes iosa yüklenmiş te yüklenmiş. O kadar övdüğünüz Android herhangi bir sorunda anında güncelleme çalışmalarına başlıyormu. Apple'ın kullanıcılarına yönelik bu sorumlu davranışından dolayı kendisine saygı duyuyorum. Sürekli yeni versiyon çıkarması demek yaptıkları işin arkasında duruyorlar demek. Hatalar kendilerine iletildiği vakit o hataları nasıl çözebiliriz diye çalışıyorlar demek. Farklı farklı bir sürü yazılım çıkartıp farklı telefonlara destek vermek bazılarına vermemek demek değildir en iyi yazılım. Malının garantisini veriyor resmen adamlar.
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Ciddi Kedii 6 yıl



Ios 6 fiyaskosu
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DH Misafiri 6 yıl
iste fanatiklerin yere gore sigdiramadigi mukemmel telefonun mukemmel yazilimi
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Exchange kullanan adam takvimi kapattığında mail e niye baksın ki? Steve Jobs bazı şeyleri miras bırakmış herhalde. Sorun yaşıyorsanız kullanmayın mantığı.
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Godolphin 6 yıl
Kim ne derse desin IOS
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thinkwithbrain 6 yıl
naabıyon sen iyos yeaa...
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rorschach_ 6 yıl
''cihazın belleğinin yoğun şekilde gereksiz kullanımına yol açarak pilin hızla tükenmesine,''

battery problem solved. congrats!!!!!
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