Microsoft, Windows 11’in oyun performansını yükseltecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için 2026 vizyonunu netleştirirken işletim sisteminin oyun tarafında çok daha performans odaklı bir yapıya kavuşacağını doğruladı. Şirket, gelecek yılın Windows açısından optimizasyon yılı olacağını vurgularken yeni özelliklerden ziyade performans dağıtımı ve çekirdek sistem davranışlarının iyileştirilmesine odaklanan bir yol haritası sundu.

Windows 11 daha performanslı olacak

Microsoft’un güncel teknik açıklamasında Windows’un oyun için en iyi platform haline gelmesi amacıyla arka plan iş yükü yönetimi, güç ve zamanlama düzenlemeleri, grafik yığını güncellemeleri ve sürücü tarafında geliştirmeler üzerinde yoğun şekilde çalışıldığı belirtildi.

Bu vizyonun merkezinde yer alan arka plan iş yükü yönetimi, bilgisayarın oyun sırasında gereksiz yere tükettiği sistem kaynaklarını azaltmayı hedefliyor. Son testlerde, Windows 11’in standart sürümünde kullanılan Xbox Full Screen Experience (FSE) arayüzünün arka plan yükünü gözle görülür biçimde düşürdüğü, RAM kullanımının yüzde 9,3 oranında azaldığı tespit edilmişti. Aynı şekilde, bu daha verimli kaynak yönetimi sayesinde kare hızlarında da yüzde 8,6’ya varan artışlar gözlemlenmişti.

Güç ve zamanlama optimizasyonlarının da buna birkaç puan daha katkı sağlaması bekleniyor. Böylece işletim sistemi ek yükünün oyun performansında neredeyse hissedilmez bir seviyeye inebileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör

Öte yandan Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisinin kapsamı genişletiliyor. Oyun indirme sürecinde shader dosyalarını önceden yükleyen bu sistem, destekli oyunlarda ilk açılış hızını artıracak. Bu taşınabilir cihazlar için de önemli. Microsoft, ASD’nin ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X için desteklenen oyun sayısının artmaya devam edeceğini, ayrıca teknolojinin farklı donanımlar ve mağazalarla uyumu için erken entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Windows’taki Çalıştır birimi 30 yılın ardından güncelleniyor 5 gün önce eklendi

Şirketin yerleşik yapay zekâ ölçeklendirme çözümü olan Auto Super Resolution (Auto SR) da daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Geliştirici müdahalesi gerektirmeden DirectX oyunlarını düşük çözünürlükte daha keskin ve akıcı hale getiren bu sistem, 2026’nın başlarında AMD Ryzen AI NPU ile çalışan ROG Xbox Ally X için herkese açık bir ön izleme sürecine girecek. Auto SR ilk olarak Snapdragon X tabanlı Copilot+ PC’lerde çıkış yapmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows 11’in oyun performansını yükseltecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: