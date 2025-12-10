Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11’in oyun performansını yükseltecek

    Microsoft, 2026’da Windows 11’i oyun performansı için yeniden şekillendiriyor. Arka plan yükü azaltılırken ASD ve Auto SR gibi gelişmiş teknolojiler daha geniş cihaz desteği alacak.

    Microsoft, Windows 11’in oyun performansını yükseltecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için 2026 vizyonunu netleştirirken işletim sisteminin oyun tarafında çok daha performans odaklı bir yapıya kavuşacağını doğruladı. Şirket, gelecek yılın Windows açısından optimizasyon yılı olacağını vurgularken yeni özelliklerden ziyade performans dağıtımı ve çekirdek sistem davranışlarının iyileştirilmesine odaklanan bir yol haritası sundu.

    Windows 11 daha performanslı olacak

    Microsoft’un güncel teknik açıklamasında Windows’un oyun için en iyi platform haline gelmesi amacıyla arka plan iş yükü yönetimi, güç ve zamanlama düzenlemeleri, grafik yığını güncellemeleri ve sürücü tarafında geliştirmeler üzerinde yoğun şekilde çalışıldığı belirtildi.

    Bu vizyonun merkezinde yer alan arka plan iş yükü yönetimi, bilgisayarın oyun sırasında gereksiz yere tükettiği sistem kaynaklarını azaltmayı hedefliyor. Son testlerde, Windows 11’in standart sürümünde kullanılan Xbox Full Screen Experience (FSE) arayüzünün arka plan yükünü gözle görülür biçimde düşürdüğü, RAM kullanımının yüzde 9,3 oranında azaldığı tespit edilmişti. Aynı şekilde, bu daha verimli kaynak yönetimi sayesinde kare hızlarında da yüzde 8,6’ya varan artışlar gözlemlenmişti.

    Güç ve zamanlama optimizasyonlarının da buna birkaç puan daha katkı sağlaması bekleniyor. Böylece işletim sistemi ek yükünün oyun performansında neredeyse hissedilmez bir seviyeye inebileceğini belirtiyor.

    Microsoft, Windows 11’in oyun performansını yükseltecek Tam Boyutta Gör

    Öte yandan Advanced Shader Delivery (ASD) teknolojisinin kapsamı genişletiliyor. Oyun indirme sürecinde shader dosyalarını önceden yükleyen bu sistem, destekli oyunlarda ilk açılış hızını artıracak. Bu taşınabilir cihazlar için de önemli. Microsoft, ASD’nin ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X için desteklenen oyun sayısının artmaya devam edeceğini, ayrıca teknolojinin farklı donanımlar ve mağazalarla uyumu için erken entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Şirketin yerleşik yapay zekâ ölçeklendirme çözümü olan Auto Super Resolution (Auto SR) da daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Geliştirici müdahalesi gerektirmeden DirectX oyunlarını düşük çözünürlükte daha keskin ve akıcı hale getiren bu sistem, 2026’nın başlarında AMD Ryzen AI NPU ile çalışan ROG Xbox Ally X için herkese açık bir ön izleme sürecine girecek. Auto SR ilk olarak Snapdragon X tabanlı Copilot+ PC’lerde çıkış yapmıştı.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/343895/microsoft-promises-more-performant-windows-11-optimized-for-gaming https://wccftech.com/microsoft-promises-big-windows-11-pc-handheld-gaming-updates/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.4 subap ayarı kaç olmalı almanya sahibinden setcard paraya çevirme verrutol kaç günde etki eder redmi note 14 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum