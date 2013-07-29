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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 Beta 4 yayınlandı

5 yıl
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23
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7 Beta 4 yayınlandı

Geçtiğimiz hafta geliştirici merkezindeki güvenlik açığı sebebiyle yayılanmayan iOS 7'nin 4.betası kısa bir süre önce Apple tarafından geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Derleme numarası 11A4435d olan 4.betanın ne gibi yeniliklerle geldiği şimdilik tam olarak netlik kazanmış değil ancak ilerleyen saatlerde bu konudaki belirsizlik ortadan kalktığında sizlerle detaylı olarak paylaşacağız.

Normalde Apple, ilk 3 betayı iki hafta bir yayınlamayı tercih etmişti. Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan süreçten ötürü Apple'ın 4.betayı yayınlaması yaklaşık bir hafta sarkarken; firmanın yoluna 2 haftalık periyotla mı yoksa 3 haftalık periyotla mı devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan iOS 7'nin geliştirme sürecinde toplam 6 farklı derlemenin geliştiriciyle buluşması beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

iOS 7 yüklü cihazlarda OTA ile yüklenebilen 11A4435d derlemesini, aşağıdaki bağlantılarla da yükleyebilirsiniz:

- iPad (4th generation Model A1458)
- iPad (4th generation Model A1459)
- iPad (4th generation Model A1460)
- iPad mini (Model A1432)
- iPad mini (Model A1454)
- iPad mini (Model A1455)
- iPad Wi-Fi (3rd generation)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for ATT)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)
- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
- iPad 2 Wi-Fi
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
- iPhone 5 (Model A1428)
- iPhone 5 (Model A1429)
- iPhone 4S
- iPhone 4 (GSM Rev A)
- iPhone 4 (GSM)
- iPhone 4 (CDMA)
- iPod touch (5th generation)


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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
yenilikler hakkında böyle bi çeviri yaptım olmuşmu bilemedim
kilit ekranında düzeltmeler, bildirim ve kontrol merkezini belirten oklar düz
telefon uygulamasında ara butonu, ara/reddet butonu yenilendi
animasyonlar gözle görülür şekilde hızlandı
spotlight search te küçük düzeltmeler
bildirim merkezi'nde yeni "completed uploads" seçeneği
mesajlarda artık sadece mesajlaştığınız kişinin soyadının ilk harfi gözüküyor
kamera bölümünde hdr açma kapatma butonu yeni yerinde
bildirim merkezinde "today all missed" arasında kaydırarak geçilebiliyor
yeni airplay ikonu
bütün şarkıları karıştır yeniden geldi
hatırlatıcılar da yeni arama bölümü
ayarlar kısmında geliştirmeler
maps uygulamasını ilk açışta apple "geliştirmemize yardımcı olmak istermisin" diye soruyor
geliştirmemize yardım edermisiniz e uygulamanın içindeki gizlilik ayarlarından da ulaşılabiliyor
harita uygulamasının ikonunda düzeltmeler
safari için kaydedilmiş parolalar artık cihaz üzerinede bir şifre koymanı ister
maps te pin koyduğumuz yere muhtemel sürüş mesafimizi söylüyor
telefon uygulamasında yeni "phone dial" özellikleri
camera uygulamasında filtreler 4S içinde var
sirinin soru cevap kısmı için yeni tasarım
newsstand görünümünde ufak düzeltmeler
klavye de küçük düzeltmeler
safari de bookmarks, reading list ve shared links in ikonları yenilendi
iTunes Radio da yeni "play explict tracks" seçeneği
yeni "siri nin yeni sesi var" bildirimi
ayarlardaki sistem servislerinde yeni "frequent locations" seçeneği
yenilikler hakkında böyle bi çeviri yaptım olmuşmu bilemedimkilit ekranında düzeltmeler, bildirim ve kontrol merkezini belirten oklar düztelefon uygula...
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Zuko 5 yıl
Abi saçmalayın her haberde ya.
"Normalde Apple, ilk 3 betayı iki hafta bir yayınlamayı tercih etmişti. Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan süreçten ötürü Apple'ın 4.betayı yayınlaması yaklaşık bir hafta sarkarken; firmanın yoluna 2 haftalık periyotla mı yoksa 3 haftalık periyotla mı devam edeceğini hep birlikte göreceğiz."
Bu nedir? Bize ne kaç haftada beta çıkardığından?
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aswerth 5 yıl
Henüz yüklemedim, tamamen ekran görüntülerine bakarak konuşuyorum ama biraz fazla karışık olmamış mı? Yani eski sürümde herşey daha bi belirgindi sanki.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaş bu nedir yaw çin malı gibi olmuş
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kasim33 5 yıl
az önce videosuna baktım çocuk telefonu gibi olmuş
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erhansabahlarer 5 yıl
arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim bence inanılmaz hızlı ve daha stabil olmuş artık cogu programda hata vermiyor daha once jailbreakli kullanıyordum iphone5imi ama artık 25pp sayesinde artık jailbreake hiç ihtiyac duymuyorum ios 7yi kurduktan sonra emin olun bir daha yerlere göklere sığdıramadığımız ios6ya bir daha dönmek istemeyeceksiniz :)
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onizuka_sensei 5 yıl
afavar
aycibin
sinekbaba
aycibin 5.1 kullanıyorum.6 veya 7ye geçmek için nedenim yok
Cihazın kaldırmadıgı içinmi :)
ipad2 kullanıyorum.belki yavaşlar bilmiyorum.eski iphone kullanıcıları güncel ioslarda sürünmeye başlıyor.geçmek istememe nedenlerim: -google maps silinmesine ve apple mapse karşıyım -youtube silinmesine karşıyım -siri ilgimi çekmiyor -icloud ilgimi çekmiyor -5.1 jailbreakle baya uğraşmıştım.bir daha güncel jailbreakle uğraşmak istemiyorum konuyla çok alakası yok ama tatile ispanyaya götürmüştüm.orada nasılsa app store ispanyolcaya döndü.hala ingilizceye çevirtemedim :)
Google Maps ile Youtube iyiki silinmiş.Zaten silinmelerinin nedeni googleın app lerini güncelleme yapmadığı içindi. Çok uzun süredir hala ynı kalmıştı. Apple da iyiki silmiş ios 6 da çünkü storeda yayınlanan yeni youtube uygulaması ve maps uygulaması eski versiyonlarından çok daha iyi. Yeni tasarımları ve işlevleri var. Google zaten yayınlamak zorundaydı ciddi bir kullanıcı kaybederdi. Apple da bu konuda kesinlikle iyi bir hamle yaptı onları silerek. Apple Maps iyi kötü o tartışılır. Siri için birşey diyemem arada bir kullanıyorum ama telefonda daha fazla işe yarıyor. Yinede bazen zevkli olabiliyor ama önemli değil benim içinde tablette. iCloud sizin fikriniz ama ben kesinlikle hata yaptığınızı düşünüyorum. Özellikle yeni bir cihaza gieçtiğinizde mac olsun, ipad olsun, iphone olsun, cihazınızı icloud üzerinden yedeklediğinizde herşey önünüze seriliyor. Kişileriniz, fotoğraflarınızdan mesajlarınız ve cevapsız aramalarınıza kadar herşey geliyor. Eğer bir keynote, pages, numbers belgesi tasarladığınızda aynı şekilde onlarıda yedekleyebiliyor. Tabi bunların hepsi sizin kontrolünüzde. İtunes ile yedek almak zorunda kalmıyorsunuz ve düzenli aralıklarlar siz farkında olmadan yedeğinizi alıyor. Böylelikle bozulma çalınma vs veya yeni ciahz alınma durumunda bilgileriniz hiçbiryere gitmiyor. Herşeyi bir kenera koyarsak icloudu kesinlikle yeniden gözden geçrimenizi öneririm.İspanyolca olayı baya ilginç olmuş :D Store ayarladan hesabı görüntüleyerek ülke ve bölgeyi değiştirmetyi deniyebilirsiniz.

iPhone a kolaylıkla yükleyebilirsiniz google maps i. Tek yapmanız gereken ülke bölge ayarlarını Amerika olarak değiştirmek. Bunu değiştirdikten sonra kredi kartı bilgilerini silin ve bilgilerinizi Amerika ya göre değiştirin. Mesela eyalet Los Angles(LA) telefon numaranızı adresinizi oraya göre değiştirin ve indirin. Google maps türkçe ayrıca Amerika marketten indirdiğim halde. Apple ın haritalarından daha kullanışlı.
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afavar 5 yıl
aycibin
sinekbaba
aycibin 5.1 kullanıyorum.6 veya 7ye geçmek için nedenim yok
Cihazın kaldırmadıgı içinmi :)
ipad2 kullanıyorum.belki yavaşlar bilmiyorum.eski iphone kullanıcıları güncel ioslarda sürünmeye başlıyor.geçmek istememe nedenlerim: -google maps silinmesine ve apple mapse karşıyım -youtube silinmesine karşıyım -siri ilgimi çekmiyor -icloud ilgimi çekmiyor -5.1 jailbreakle baya uğraşmıştım.bir daha güncel jailbreakle uğraşmak istemiyorum konuyla çok alakası yok ama tatile ispanyaya götürmüştüm.orada nasılsa app store ispanyolcaya döndü.hala ingilizceye çevirtemedim :)

Google Maps ile Youtube iyiki silinmiş.Zaten silinmelerinin nedeni googleın app lerini güncelleme yapmadığı içindi. Çok uzun süredir hala ynı kalmıştı. Apple da iyiki silmiş ios 6 da çünkü storeda yayınlanan yeni youtube uygulaması ve maps uygulaması eski versiyonlarından çok daha iyi. Yeni tasarımları ve işlevleri var. Google zaten yayınlamak zorundaydı ciddi bir kullanıcı kaybederdi. Apple da bu konuda kesinlikle iyi bir hamle yaptı onları silerek. Apple Maps iyi kötü o tartışılır. Siri için birşey diyemem arada bir kullanıyorum ama telefonda daha fazla işe yarıyor. Yinede bazen zevkli olabiliyor ama önemli değil benim içinde tablette. iCloud sizin fikriniz ama ben kesinlikle hata yaptığınızı düşünüyorum. Özellikle yeni bir cihaza gieçtiğinizde mac olsun, ipad olsun, iphone olsun, cihazınızı icloud üzerinden yedeklediğinizde herşey önünüze seriliyor. Kişileriniz, fotoğraflarınızdan mesajlarınız ve cevapsız aramalarınıza kadar herşey geliyor. Eğer bir keynote, pages, numbers belgesi tasarladığınızda aynı şekilde onlarıda yedekleyebiliyor. Tabi bunların hepsi sizin kontrolünüzde. İtunes ile yedek almak zorunda kalmıyorsunuz ve düzenli aralıklarlar siz farkında olmadan yedeğinizi alıyor. Böylelikle bozulma çalınma vs veya yeni ciahz alınma durumunda bilgileriniz hiçbiryere gitmiyor. Herşeyi bir kenera koyarsak icloudu kesinlikle yeniden gözden geçrimenizi öneririm.
İspanyolca olayı baya ilginç olmuş :D Store ayarladan hesabı görüntüleyerek ülke ve bölgeyi değiştirmetyi deniyebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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aycibin 5 yıl
Cevremde cok insan update yapmadi.bu tepkiler sonrasinda apple cikti ozur diledi ve maps'in hazir olmadigini kabul ediyoruz diyip bedava sesli navigasyon verdi.bu aplikasyonla ulke ayari degistirip duzelebilir diyorsaniz bakilabilir.

Telefonu konusarak kontrol prensip olarak biraz sacma geliyor bana.arabada birini aramak veya mesaj icin denemistim ama el freninin oradaki telefon konusmayi duzgun algilayamiyor.bunun disinda da ofiste telefonla muhabbet etmem yani :)

Icloud'u bir defa tecrube ettim ve yetti.kiz arkadasimin telefonu servise vermeden resimlerini hem itunes'la hem icloud'la yedekledik garanti olsun dye.icloud 1500 resmin 400'unu geri getirdi gerisini kaybetti.lanet ettim.apple cihazim tek oldugu icin baska cihazda acma gibi bir ihtiyacim olmaz.sadece yedeklemek icin de tam bir fiyasko benim gordugum.

Store'da ulkeyi falan degistirdim fayda etmedi yahu :) ulke turkiye secili store hesabi detaylarimda ama lisan ispanyolca kaldi sinir bisey :)
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aycibin 5 yıl onizuka_sensei
Cevremde cok insan update yapmadi.bu tepkiler sonrasinda apple cikti ozur diledi ve maps'in hazir olmadigini kabul ediyoruz diyip bedava sesli navigasyon verdi.bu aplikasyonla ulke ayari degistirip duzelebilir diyorsaniz bakilabilir.

Telefonu konusarak kontrol prensip olarak biraz sacma geliyor bana.arabada birini aramak veya mesaj icin denemistim ama el freninin oradaki telefon konusmayi duzgun algilayamiyor.bunun disinda da ofiste telefonla muhabbet etmem yani :)

Icloud'u bir defa tecrube ettim ve yetti.kiz arkadasimin telefonu servise vermeden resimlerini hem itunes'la hem icloud'la yedekledik garanti olsun dye.icloud 1500 resmin 400'unu geri getirdi gerisini kaybetti.lanet ettim.apple cihazim tek oldugu icin baska cihazda acma gibi bir ihtiyacim olmaz.sadece yedeklemek icin de tam bir fiyasko benim gordugum.

Store'da ulkeyi falan degistirdim fayda etmedi yahu :) ulke turkiye secili store hesabi detaylarimda ama lisan ispanyolca kaldi sinir bisey :)
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
yenilikler hakkında böyle bi çeviri yaptım olmuşmu bilemedim
kilit ekranında düzeltmeler, bildirim ve kontrol merkezini belirten oklar düz
telefon uygulamasında ara butonu, ara/reddet butonu yenilendi
animasyonlar gözle görülür şekilde hızlandı
spotlight search te küçük düzeltmeler
bildirim merkezi'nde yeni "completed uploads" seçeneği
mesajlarda artık sadece mesajlaştığınız kişinin soyadının ilk harfi gözüküyor
kamera bölümünde hdr açma kapatma butonu yeni yerinde
bildirim merkezinde "today all missed" arasında kaydırarak geçilebiliyor
yeni airplay ikonu
bütün şarkıları karıştır yeniden geldi
hatırlatıcılar da yeni arama bölümü
ayarlar kısmında geliştirmeler
maps uygulamasını ilk açışta apple "geliştirmemize yardımcı olmak istermisin" diye soruyor
geliştirmemize yardım edermisiniz e uygulamanın içindeki gizlilik ayarlarından da ulaşılabiliyor
harita uygulamasının ikonunda düzeltmeler
safari için kaydedilmiş parolalar artık cihaz üzerinede bir şifre koymanı ister
maps te pin koyduğumuz yere muhtemel sürüş mesafimizi söylüyor
telefon uygulamasında yeni "phone dial" özellikleri
camera uygulamasında filtreler 4S içinde var
sirinin soru cevap kısmı için yeni tasarım
newsstand görünümünde ufak düzeltmeler
klavye de küçük düzeltmeler
safari de bookmarks, reading list ve shared links in ikonları yenilendi
iTunes Radio da yeni "play explict tracks" seçeneği
yeni "siri nin yeni sesi var" bildirimi
ayarlardaki sistem servislerinde yeni "frequent locations" seçeneği
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sinekbaba 5 yıl
aycibin
5.1 kullanıyorum.6 veya 7ye geçmek için nedenim yok

Cihazın kaldırmadıgı içinmi :)
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aycibin 5 yıl sinekbaba
sinekbaba

aycibin

5.1 kullanıyorum.6 veya 7ye geçmek için nedenim yok


Cihazın kaldırmadıgı içinmi :)

ipad2 kullanıyorum.belki yavaşlar bilmiyorum.eski iphone kullanıcıları güncel ios'larda sürünmeye başlıyor.geçmek istememe nedenlerim:

-google maps silinmesine ve apple maps'e karşıyım
-youtube silinmesine karşıyım
-siri ilgimi çekmiyor
-icloud ilgimi çekmiyor
-5.1 jailbreak'le baya uğraşmıştım.bir daha güncel jailbreak'le uğraşmak istemiyorum

konuyla çok alakası yok ama tatile ispanya'ya götürmüştüm.orada nasılsa app store ispanyolca'ya döndü.hala ingilizceye çevirtemedim :)
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furkann20 5 yıl
şu çalışmıyor bu çalışmıyor demeyin arkadaşlar.
adı üstünde BETA !
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farukclkk 5 yıl
Parmak izi olayı kesinleşti
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