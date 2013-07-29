iOS 7 Beta 4 yayınlandı

Geçtiğimiz hafta geliştirici merkezindeki güvenlik açığı sebebiyle yayılanmayan iOS 7'nin 4.betası kısa bir süre önce Apple tarafından geliştiricilerin kullanımına sunuldu.
Derleme numarası 11A4435d olan 4.betanın ne gibi yeniliklerle geldiği şimdilik tam olarak netlik kazanmış değil ancak ilerleyen saatlerde bu konudaki belirsizlik ortadan kalktığında sizlerle detaylı olarak paylaşacağız.
Normalde Apple, ilk 3 betayı iki hafta bir yayınlamayı tercih etmişti. Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan süreçten ötürü Apple'ın 4.betayı yayınlaması yaklaşık bir hafta sarkarken; firmanın yoluna 2 haftalık periyotla mı yoksa 3 haftalık periyotla mı devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.
Öte yandan iOS 7'nin geliştirme sürecinde toplam 6 farklı derlemenin geliştiriciyle buluşması beklendiğini hatırlatmakta fayda var.
iOS 7 yüklü cihazlarda OTA ile yüklenebilen 11A4435d derlemesini, aşağıdaki bağlantılarla da yükleyebilirsiniz:
- iPad (4th generation Model A1458)
- iPad (4th generation Model A1459)
- iPad (4th generation Model A1460)
- iPad mini (Model A1432)
- iPad mini (Model A1454)
- iPad mini (Model A1455)
- iPad Wi-Fi (3rd generation)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for ATT)
- iPad Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)
- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
- iPad 2 Wi-Fi
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
- iPhone 5 (Model A1428)
- iPhone 5 (Model A1429)
- iPhone 4S
- iPhone 4 (GSM Rev A)
- iPhone 4 (GSM)
- iPhone 4 (CDMA)
- iPod touch (5th generation)
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kilit ekranında düzeltmeler, bildirim ve kontrol merkezini belirten oklar düz
telefon uygulamasında ara butonu, ara/reddet butonu yenilendi
animasyonlar gözle görülür şekilde hızlandı
spotlight search te küçük düzeltmeler
bildirim merkezi'nde yeni "completed uploads" seçeneği
mesajlarda artık sadece mesajlaştığınız kişinin soyadının ilk harfi gözüküyor
kamera bölümünde hdr açma kapatma butonu yeni yerinde
bildirim merkezinde "today all missed" arasında kaydırarak geçilebiliyor
yeni airplay ikonu
bütün şarkıları karıştır yeniden geldi
hatırlatıcılar da yeni arama bölümü
ayarlar kısmında geliştirmeler
maps uygulamasını ilk açışta apple "geliştirmemize yardımcı olmak istermisin" diye soruyor
geliştirmemize yardım edermisiniz e uygulamanın içindeki gizlilik ayarlarından da ulaşılabiliyor
harita uygulamasının ikonunda düzeltmeler
safari için kaydedilmiş parolalar artık cihaz üzerinede bir şifre koymanı ister
maps te pin koyduğumuz yere muhtemel sürüş mesafimizi söylüyor
telefon uygulamasında yeni "phone dial" özellikleri
camera uygulamasında filtreler 4S içinde var
sirinin soru cevap kısmı için yeni tasarım
newsstand görünümünde ufak düzeltmeler
klavye de küçük düzeltmeler
safari de bookmarks, reading list ve shared links in ikonları yenilendi
iTunes Radio da yeni "play explict tracks" seçeneği
yeni "siri nin yeni sesi var" bildirimi
ayarlardaki sistem servislerinde yeni "frequent locations" seçeneği