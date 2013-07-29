iOS 7 Beta 4 yayınlandı

Geçtiğimiz hafta geliştirici merkezindeki güvenlik açığı sebebiyle yayılanmayan iOS 7'nin 4.betası kısa bir süre önce Apple tarafından geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Derleme numarası 11A4435d olan 4.betanın ne gibi yeniliklerle geldiği şimdilik tam olarak netlik kazanmış değil ancak ilerleyen saatlerde bu konudaki belirsizlik ortadan kalktığında sizlerle detaylı olarak paylaşacağız.

Normalde Apple, ilk 3 betayı iki hafta bir yayınlamayı tercih etmişti. Ancak haberin başında da söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan süreçten ötürü Apple'ın 4.betayı yayınlaması yaklaşık bir hafta sarkarken; firmanın yoluna 2 haftalık periyotla mı yoksa 3 haftalık periyotla mı devam edeceğini hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan iOS 7'nin geliştirme sürecinde toplam 6 farklı derlemenin geliştiriciyle buluşması beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

iOS 7 yüklü cihazlarda OTA ile yüklenebilen 11A4435d derlemesini, aşağıdaki bağlantılarla da yükleyebilirsiniz:

- iPad (4th generation Model A1458)

- iPad (4th generation Model A1459)

- iPad (4th generation Model A1460)

- iPad mini (Model A1432)

- iPad mini (Model A1454)

- iPad mini (Model A1455)

- iPad Wi-Fi (3rd generation)

- iPad Wi-Fi + Cellular (model for ATT)

- iPad Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)

- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)

- iPad 2 Wi-Fi

- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)

- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)

- iPhone 5 (Model A1428)

- iPhone 5 (Model A1429)

- iPhone 4S

- iPhone 4 (GSM Rev A)

- iPhone 4 (GSM)

- iPhone 4 (CDMA)

- iPod touch (5th generation)