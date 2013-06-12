iOS 7 Beta'dan: TL Sembolü, Paralaks Her Yerde, Panaromik Duvar Kağıdı ve dahası

WWDC 2013'ün bu seneki açılışı oldukça zengin geçti.Özellikle yepyeni arayüzü ile iOS 7, büyük beğeni topladı.İlk betası geliştiriciler için yayınlanır yayınlanmaz, beklentileri aşan talebe cevap veremeyen sunuculardan ötürü birçok geliştirici gecikmeli olarak iOS 7'yi kullanmayı başlayabildi.

Sistemin yaygın şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni sürümün, Apple tarafından açıklanmayan, küçük ve can kurtarıcı yenilikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte dünya genelindeki iOS 7 kullanıcılarının, farkettiği bazı yenilikler:

Otomatik Uygulama Güncelleme: Sonunda Apple, otomatik uygulama güncelleme yeteneğini iOS 7 ile birlikte kullanıcılara sunmuş durumda. App Store, cihazınızdaki uygulamaların yeni sürümleri yayınlandıkça, arka planda bu güncellemeyi cihazınıza yükleyecek. Bu şekilde App Store ikonunda güncelleme sayısını belirten bildirimler tarihe karışmış oluyor. Ama istenirse bu otomatik güncelleme özelliğini Ayarlar > iTunes & App Store bölümünden kapatmak mümkün.

TL Sembolü: Kamuoyunda birçok tartışmalara sebep olsa da 2012 yılıyla birlikte hayatımıza giren TL sembolü, iOS'ün Türkçe klavyesinde artık hazır halde yer alıyor.

iTunes Radio'da Şarkı Geçiş Hakkı: Apple ve müzik şirketlerinin arasındaki lisans anlaşmalarından ötürü iTunes Radio'da şarkı atlama (geçme) sayısı 6 ile sınırlandırılmış. Yani bir istasyonu dinlerken, bir saat içerisinde en fazla 6 defa şarkı değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu durum hem reklamlı hem de iTunes Match üyeleri için olan reklamsız iTunes Radio servisinde aynı.

Paralaks: Tasarım gurusu Ive'ın fikirleriyle can verdiği iOS 7'nin en dikkat çekici özelliği olan paralaks (diğer bilinen ismiyle ıraklık açısı) özelliği sadece duvar kağıtlarında karşımıza çıkmıyor. Telefonun hareketlerine duvar kağıtlarının yanı sıra, pop-up uyarılarının, bildirim baloncuklarının ve diğer bir çok nesnenin tepki verdiğini görebiliyoruz.

Panaromik Duvar Kağıdı: Eğer panaromik olarak çektiğiniz bir fotoğrafı arka plan yaptıysanız paralaks özelliği sayesinde telefonu konumuna göre fotoğrafın farklı bölümlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Bir geliştiricinin Vine üzerinden paylaştığı videodan bu özelliği görebilmek mümkün:

Uygulamaların Hücresel Veri Transfer Miktarlarını Görüntüleyebilme: Ayarlar > Hücresel bölümü altında kullanıcılar hangi uygulamaların, hücresel veri ağını hangi büyüklükte kullandıklarını hem görebiliyor hem de istedikleri uygulamaların hücresel ağ kullanma iznini aynı yerden kaldırabiliyor.

Canlı Saat İkonu: Şimdiye kadar 10:15'i gösteren saat ikonu, artık o anki saati gösteriyor.

Mikrofona Erişim İzni: Nasıl ki uygulamalar, kamera ya da konum bilginizi kullanmak için izni istiyorsa, artık mikrofonu kullanmak için de benzer şekilde izin istiyor.

Geniş Ekranda Çalışan Multi-Tasking Menüsü: iOS 6 ve öncesinde multitaskin barı, ancak dikey şekilde görüntülenebiliyordu. Fakat iOS 7 ile birlikte yeniden tasarlanan multitasking menüsü, artık yatay olarak da görüntülenebiliyor.

Spotlight'a Ana Ekrandan Erişim: Apple'ın OS X'den entegre ettiği özelliklerden biri olan Spotlight için artık -1.sayfaya geçmeye gerek yok. Ana ekrandayken, ekranın orta bölümünden parmağınızı aşağı doğru kaydırdığınız an yukarıda Spotlight arama bölümü hemen beliriyor.

"Hepsini okunmuş olarak işaretle": Maalesef iOS'in mail istemcisi, bugüne kadar birçok alanda eksik kaldı ve kullanıcıların isteğini karşılayamadı. Örneğin çok temel eksiklerden biri de bugüne kadar "Hepsini Okunmuş Olarak İşaretle" seçeneğinin olmamasıydı. Ancak neyse ki iOS 7 ile bu eksiklik, geç de olsa gideriliyor.

FaceTime: Bu zamana kadar FaceTime, telefon içerisinde yer alan bir özellikti. Fakat artık o başlı başına bir uygulama.

Dinamik Font Büyüklüğü: Ayarlar > Genel > Yazı Büyüklüğü bölümünden sistem genelindeki yazıların font büyüklüğünü ayarlamak mümkün kılınmış.

Navigasyon, gece gündüze duyarlı: Daha önceki haberlerimizde iOS 7'deki kimi uygulamaların hem beyaz ağırlıklı hem de siyah ağırlıklı iki farklı temaya sahip olacağını aktarmış, ancak bunun ne gibi yerlerde kullanacağının belirsiz olduğunu belirtmiştik. Bu uygulamalardan biri olan Haritalar'da, bu tema farkının zamana dayalı olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; eğer gündüz vakti yol tarifi alıyorsanız beyaz tema kullanılıyor, ancak yol tarifini gece alırsanız bu sefer siyah tema kullanılıyor.

Şimdilik farkedilen, en azından bizlerin haberdar olduğu yeni özellikler bunlar. Eğer yukarıdakilerden farklı olarka sizin farkettiğiniz yeni özellikler varsa, yorumlarınızda bu özelliklere yer vermeniz bizleri ve diğer okuyucularımızı çok memnun edecektir.