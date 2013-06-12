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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 Beta'dan: TL Sembolü, Paralaks Her Yerde, Panaromik Duvar Kağıdı ve dahası

5 yıl
2,4b
1
19
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 Beta'dan: TL Sembolü, Paralaks Her Yerde, Panaromik Duvar Kağıdı ve dahası

WWDC 2013'ün bu seneki açılışı oldukça zengin geçti.Özellikle yepyeni arayüzü ile iOS 7, büyük beğeni topladı.İlk betası geliştiriciler için yayınlanır yayınlanmaz, beklentileri aşan talebe cevap veremeyen sunuculardan ötürü birçok geliştirici gecikmeli olarak iOS 7'yi kullanmayı başlayabildi.

Sistemin yaygın şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni sürümün, Apple tarafından açıklanmayan, küçük ve can kurtarıcı yenilikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte dünya genelindeki iOS 7 kullanıcılarının, farkettiği bazı yenilikler:

Otomatik Uygulama Güncelleme: Sonunda Apple, otomatik uygulama güncelleme yeteneğini iOS 7 ile birlikte kullanıcılara sunmuş durumda. App Store, cihazınızdaki uygulamaların yeni sürümleri yayınlandıkça, arka planda bu güncellemeyi cihazınıza yükleyecek. Bu şekilde App Store ikonunda güncelleme sayısını belirten bildirimler tarihe karışmış oluyor. Ama istenirse bu otomatik güncelleme özelliğini Ayarlar > iTunes & App Store bölümünden kapatmak mümkün.

TL Sembolü: Kamuoyunda birçok tartışmalara sebep olsa da 2012 yılıyla birlikte hayatımıza giren TL sembolü, iOS'ün Türkçe klavyesinde artık hazır halde yer alıyor.

iTunes Radio'da Şarkı Geçiş Hakkı: Apple ve müzik şirketlerinin arasındaki lisans anlaşmalarından ötürü iTunes Radio'da şarkı atlama (geçme) sayısı 6 ile sınırlandırılmış. Yani bir istasyonu dinlerken, bir saat içerisinde en fazla 6 defa şarkı değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu durum hem reklamlı hem de iTunes Match üyeleri için olan reklamsız iTunes Radio servisinde aynı.

Paralaks: Tasarım gurusu Ive'ın fikirleriyle can verdiği iOS 7'nin en dikkat çekici özelliği olan paralaks (diğer bilinen ismiyle ıraklık açısı) özelliği sadece duvar kağıtlarında karşımıza çıkmıyor. Telefonun hareketlerine duvar kağıtlarının yanı sıra, pop-up uyarılarının, bildirim baloncuklarının ve diğer bir çok nesnenin tepki verdiğini görebiliyoruz.

Panaromik Duvar Kağıdı: Eğer panaromik olarak çektiğiniz bir fotoğrafı arka plan yaptıysanız paralaks özelliği sayesinde telefonu konumuna göre fotoğrafın farklı bölümlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Bir geliştiricinin Vine üzerinden paylaştığı videodan bu özelliği görebilmek mümkün:

Uygulamaların Hücresel Veri Transfer Miktarlarını Görüntüleyebilme: Ayarlar > Hücresel bölümü altında kullanıcılar hangi uygulamaların, hücresel veri ağını hangi büyüklükte kullandıklarını hem görebiliyor hem de istedikleri uygulamaların hücresel ağ kullanma iznini aynı yerden kaldırabiliyor.

Canlı Saat İkonu: Şimdiye kadar 10:15'i gösteren saat ikonu, artık o anki saati gösteriyor.

Mikrofona Erişim İzni: Nasıl ki uygulamalar, kamera ya da konum bilginizi kullanmak için izni istiyorsa, artık mikrofonu kullanmak için de benzer şekilde izin istiyor.

iOS 7 Beta'dan: TL Sembolü, Paralaks Her Yerde, Panaromik Duvar Kağıdı ve dahası

Geniş Ekranda Çalışan Multi-Tasking Menüsü: iOS 6 ve öncesinde multitaskin barı, ancak dikey şekilde görüntülenebiliyordu. Fakat iOS 7 ile birlikte yeniden tasarlanan multitasking menüsü, artık yatay olarak da görüntülenebiliyor.

Spotlight'a Ana Ekrandan Erişim: Apple'ın OS X'den entegre ettiği özelliklerden biri olan Spotlight için artık -1.sayfaya geçmeye gerek yok. Ana ekrandayken, ekranın orta bölümünden parmağınızı aşağı doğru kaydırdığınız an yukarıda Spotlight arama bölümü hemen beliriyor.

"Hepsini okunmuş olarak işaretle": Maalesef iOS'in mail istemcisi, bugüne kadar birçok alanda eksik kaldı ve kullanıcıların isteğini karşılayamadı. Örneğin çok temel eksiklerden biri de bugüne kadar "Hepsini Okunmuş Olarak İşaretle" seçeneğinin olmamasıydı. Ancak neyse ki iOS 7 ile bu eksiklik, geç de olsa gideriliyor.

FaceTime: Bu zamana kadar FaceTime, telefon içerisinde yer alan bir özellikti. Fakat artık o başlı başına bir uygulama.

Dinamik Font Büyüklüğü: Ayarlar > Genel > Yazı Büyüklüğü bölümünden sistem genelindeki yazıların font büyüklüğünü ayarlamak mümkün kılınmış.

Navigasyon, gece gündüze duyarlı: Daha önceki haberlerimizde iOS 7'deki kimi uygulamaların hem beyaz ağırlıklı hem de siyah ağırlıklı iki farklı temaya sahip olacağını aktarmış, ancak bunun ne gibi yerlerde kullanacağının belirsiz olduğunu belirtmiştik. Bu uygulamalardan biri olan Haritalar'da, bu tema farkının zamana dayalı olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; eğer gündüz vakti yol tarifi alıyorsanız beyaz tema kullanılıyor, ancak yol tarifini gece alırsanız bu sefer siyah tema kullanılıyor.

Şimdilik farkedilen, en azından bizlerin haberdar olduğu yeni özellikler bunlar. Eğer yukarıdakilerden farklı olarka sizin farkettiğiniz yeni özellikler varsa, yorumlarınızda bu özelliklere yer vermeniz bizleri ve diğer okuyucularımızı çok memnun edecektir.


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onbeskarakterli 5 yıl en beğenilen
Eagle Claw
skymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

iOS 7 de yazılım ona bakarsan. PS4 ya da Xbox'ın kendisi bir donanım ürünü. bölümsonucanavari sitesi oyunlar için yaratılmış bir site. Donanımhaber'in kesinlikle PS4 ve XBox'a özel haberler ve belki de bilgilendirme videoları ile dolu olması gerekiyordu. Nedense artık reklam verenlere ve editörlerin ilgi kaynaklarına adanmış bir site oldu çıktı. Arkadaş her ne kadar eksi denizinde yüzse de isyanında haklı. iOS 7'nin her köşesinde küçük bir özellik için ayrı ayrı haber yapılacağına tek başlık altında sürekli güncellenen bir başlık atılabilir ve dağınıklıktan ve anlamsız haberlerden kurtulabilirdik. Ama işlerine gelmiyor tabi. Önemli olan site güncel görünüyor olsun. Eski müdavimler olarak biz biliyoruz ki artık bu sitede seçici habercilik yapılıyor ne yazık ki.
Eagle Clawskymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane ...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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Recharged 5 yıl hmobolo
skymoon_891

Ne ios7'ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7'nin ilk betasından 50 tane haber çıktı

Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com 'da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.
skymoon_891Ne ios7'ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7'nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
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1 Yanıt Yanıtla +10
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ynsgz 5 yıl Recharged
Eagle Claw
skymoon_891

Ne ios7'ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7'nin ilk betasından 50 tane haber çıktı

Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com 'da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

Arkadaşım bu sitede Amerika'nın Ahududu Karıncası bile haber oldu. PS 4 tanıtıldı. Sadece iki resim koydular. Hatırlatayım her gün konsol tanıtılmıyor. 6-7 yılda bir tanıtılıyor.... [>:]
Eagle Clawskymoon_891Ne ios7'ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7'nin ilk ...
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XRDM34 5 yıl Shady
whatsappda klavye kayboluyor:( yaşayan varmı
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DH Misafiri 5 yıl
Vapors
iPhonedo, artık sen de forumdonanımda bir geliştirici adı altında bahsediliyorsun gözümden kaçmadı.

Bende öyle zannettim ancak linke tıklayınca başka birinin vine videosu geldi :D
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hmobolo 5 yıl
Eagle Claw
skymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

Anladığım şu ios7 deki tl işaretini okumak için donanımhabere giriyoruz Playstation4 gibi dünyanın en çok tercih edilen oyun konsollarından biri olan donanım bütünü hakkında haber okumak için bölümsonucanavarına giriyoruz. Teşekkürler bilgilendirme için :)
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acmtncy 5 yıl
Eagle Claw
skymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

playstation4 görmek için bolumsonucanavarına girmek ZORUNDA KALDIM zaten. kimse donanımhaber'den oyun incelemesi yapmasını istemiyor. sony'nin yeni çıkardığı playstation DONANIMININ haberlerini istiyoruz. apple fanısınız ve yeni eklenen arkaplanlar için bile haber yapılmasını mı istiyorsunuz? tamam olsun. zaten yakındır. ama yeni nesil konsollar tanıtılıyor. donanım dünyasındaki en önemli gelişmelerden biri yaşanıyor ben donanımhabere giriyorum bakıyorum sadece 2-3 fotoğraf var. bence buyrun sizi buraya alalım.
ifans.com/...
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mattboy 5 yıl
iOS7 nin getirdiği bir yenilik yok bu özelliklerin hepsi zaten diğer mobil işletim sistemlerinde var olan özellikler kopyala yapıştır şeklini düzeltten başka birşey yok maalesef... iOS7 çıksa da 6.1.4 e jailbreak yapsak bari...
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gently weeps 5 yıl
bilmem farkındamısınız ama sony ps4 ü tanıttı hani 6 yıl sonraki ilk oyun konsolu
telefonuna yeni renk seçeneği eklemiyor
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onbeskarakterli 5 yıl en beğenilen
Eagle Claw
skymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

iOS 7 de yazılım ona bakarsan. PS4 ya da Xbox'ın kendisi bir donanım ürünü. bölümsonucanavari sitesi oyunlar için yaratılmış bir site. Donanımhaber'in kesinlikle PS4 ve XBox'a özel haberler ve belki de bilgilendirme videoları ile dolu olması gerekiyordu. Nedense artık reklam verenlere ve editörlerin ilgi kaynaklarına adanmış bir site oldu çıktı. Arkadaş her ne kadar eksi denizinde yüzse de isyanında haklı. iOS 7'nin her köşesinde küçük bir özellik için ayrı ayrı haber yapılacağına tek başlık altında sürekli güncellenen bir başlık atılabilir ve dağınıklıktan ve anlamsız haberlerden kurtulabilirdik. Ama işlerine gelmiyor tabi. Önemli olan site güncel görünüyor olsun. Eski müdavimler olarak biz biliyoruz ki artık bu sitede seçici habercilik yapılıyor ne yazık ki.
1 Yanıt Yanıtla +29
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Zenci Forvet 5 yıl
Umarım asıl sürümüyle cleaner gelir, cleaner kullanmak için jailbreak yapmama gerek kalmaz.
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Recharged 5 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli
Eagle Claw
Orijinalden alıntı: skymoon_891 Ne ios7ymiş arkadaş! adamlar PlayStation 4 ü tanıttı bi tane düzgün haber yok IOS7nin ilk betasından 50 tane haber çıktı
Burası donanım sitesi.Zaten PS4,Xbox One ve bütün E3 haberleri www.bolumsonucanavari.com da mevcut.Bilmiyorsan öğrendin sanırım artık.

iOS 7 de yazılım ona bakarsan. PS4 ya da Xbox'ın kendisi bir donanım ürünü. bölümsonucanavari sitesi oyunlar için yaratılmış bir site. Donanımhaber'in kesinlikle PS4 ve XBox'a özel haberler ve belki de bilgilendirme videoları ile dolu olması gerekiyordu. Nedense artık reklam verenlere ve editörlerin ilgi kaynaklarına adanmış bir site oldu çıktı. Arkadaş her ne kadar eksi denizinde yüzse de isyanında haklı. iOS 7'nin her köşesinde küçük bir özellik için ayrı ayrı haber yapılacağına tek başlık altında sürekli güncellenen bir başlık atılabilir ve dağınıklıktan ve anlamsız haberlerden kurtulabilirdik. Ama işlerine gelmiyor tabi. Önemli olan site güncel görünüyor olsun. Eski müdavimler olarak biz biliyoruz ki artık bu sitede seçici habercilik yapılıyor ne yazık ki.

Bence siz öyle görüyorsunuz.
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afavar 5 yıl
PS4 için bölüm sonu canavarına bakabilirsiniz.
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1OOOOOO 5 yıl
multitasking olayı gelişmiş android telefonlarda sorun hala kapatıyorsun kapanmıyor başkasına geçiyorsun arkaplanda fazla işlemci yiyen programlar vs. Tamamen telefondan kaynaklı değil büyük sebebi yazılımsal tabi.
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regaibyigit. 5 yıl
otomatik güncellemenin kapatılabiliyor olması iyi olmuş
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