iOS Geliştiricileri ile Röportajlar: #4 Tweetbot'un geliştiricisi Paul Haddad

Geliştirdikleri uygulamalar ile iOS platformunun rakiplerine bu alanda üstünlük kurmasını sağlayan geliştiriciler ile röportajlara devam ediyoruz. Bu hafta biraz daha yakından tanıyacağımız isim birçok iOS cihazında yüklü olan Tweetbot başta olmak üzere "bot" kelimesiyle biten uygulamaların arkasındaki isim olan Tapbots firmasından Paul Haddad...

Merhaba. İsminiz nedir ?

Paul Haddad

Şirketinizin ismi ?

Tapbots

Nerede yaşıyorsunuz ?

Flower Mound, Teksas

Kullanıcıların uygulamalarınız hakkında bilgi alabileceği internet adresi ve sizinle iletişim kurabilecekleri Twitter adresiniz nedir ?

İnternet adresimiz; http://tapbots.com . Twitter'da ise @tapbot_paul ve @tapbots olmak üzere iki farklı hesabımız mevcut.

Şimdiye kadar hazırladığınız uygulamalar neler ?

Weightbot, Convertbot, Pastebot, Calcbot, Tweetbot

Hazırladığınız uygulamaları bir kenara koyacak olursak en çok kullandığınız uygulamalar neler ?

Daha çok Mac tabanlı uygulamalar; Transmit, VMWare, TextMate, VLC, TF2

Ne kadar zamandır uygulama geliştiriyorsunuz ?

Profesyonel olarak yaklaşık 20 sene. Fakat profesyonellik kavramını gözardı edersek bu süre 30 seneye yaklaşıyor.

Peki iOS platformuyla ne zamandan beri ilgilisiniz ?

İlk SDK çıktığından bu yana (2008) iOS geliştiricisiyim.

iOS platformunun yanı sıra yazılım geliştirdiğiniz başka platformlar bulunuyor mu ?

Mac platformu ve sunucu tarafında çalışmalar yapıyorum.

iOS uygulaması geliştirirken kullandığınız bilgisayardan bahseder misiniz ?

Uygulama hazırlarken iki bilgisayar kullanıyorum. Bunlardan ilki 2,66GHz'lik i7 işlemcili, 8GB'lık sistem belleği ile 120GB'lık iki adet SSD belleğe sahip 17 inçlik Macbook Pro. Diğer bilgisayarım ise 8 çekirdekli 3GHz'lik işlemciden gücünü alan, 5 adet 40 GB'lık OWC SSD'ye sahip olan Mac Pro. Bu bilgisayarımda monitör olarak 30 inçlik Apple Cinema Display kullanıyorum.

Peki kişisel olarak kullandığınız iOS cihazları neler ?

iPhone 4, 2.Nesil iPod Touch ve iPad 2

Bunların yanı sıra kullandığınız diğer mobil cihazlar neler ?

Bu üçlü dışında başka bir mobil cihaz kullanmıyorum.

Yazılım konusuna gelecek olursak; iOS'e uygulama geliştirirken en sevdiğiniz şey nedir ?

Tam bir Objective C taraftarıyım ve daha iyisi olduğunu düşünmüyorum.

Peki en sevmediğiniz şey nedir ?

iTunes Connect'de ön yüklemelerle uğraşmak ve uygulamanın onaylanmasını beklemek.

Apple'ın iOS SDK'ine keşke eklese dediğiniz yenilik ya da yenilikler neler ?

Zengin metin düzenleyebilme ve UITextView'i daha iyi hale getirebilecek iyileştirmeler listemin ilk sırasında bulunuyor.

Peki AppStore'a hangi özelliği eklemesini isterdiniz ?

Önemli sürüm güncellemelerinin ücretli olabilmesi. Mevcut sistem yani ücretsiz güncelleme sistemi, maalesef, geliştiricileri uygulamalarını uzun süre güncel tutabilmeleri konusunda teşvik etmiyor.

Kod yazmaz iken neler yapıyorsunuz ?

Çocuklarla vakit geçirmediğim zamanlarda çalışmalarıma devam ediyorum, yoksa sıkılıyorum. Ayrıca son zamanlarda Team Fortress 2'ye bağlanmış durumdayım.

Baktığımız da Tapbots'un hazırladığı uygulamaların farkedilebilir olduğunu görüyoruz. Acaba, ne tür uygulama yapmanız gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz ? Bu süreçte birçok fikri reddettiğiniz oluyor mu ?

Uygulama hazırlık sürecinde binlerce fikri göz önünde bulunduruyor, onlar üzerinde düşünüyor ve değerlendirmeler sonucunda bazı sebeplerden dolayı birçoğunu eliyoruz. Bizler, daha çok geliştirirken ve kullanırken hoşumuza giden uygulamalara odaklanıyoruz. Hiçbir zaman yapmayacağımız ya da kalbimizi koymadığımızdan kullanmayacağımız birşeyler için uygulama geliştirmeyiz.

İlerleyen dönemlerde sizden neler beklemeliyiz ?

Bu günlerde Tweetbot ile meşgulüz fakat şimdiden bir sonraki uygulamamız için düşünmeye başladık. Öne çıkan iki fikir var ancak hala hangisini yapmamız gerektiği konusunda karar verebilmiş değiliz. Ama şunu söylemeliyiz ki çok yakında Tweetbot ile meşguliyetimizin bitmesiyle beraber yeni uygulamamız için çalışmalara başlayacağız.

Bu yazı, TiPb'in Paul Haddad ile yaptığı röportajdan derlenmiş olup; röportajın aslına buradan ulaşabilirsiniz.