Apple, App Store'da harici ödeme seçeneklerine izin vermeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Apple, Kaliforniya’daki bir mahkeme kararına uymak amacıyla App Store kurallarında değişikliğe gitti. Mahkeme, Apple’ın App Store dışında gerçekleşen satın almalardan komisyon almasını derhal durdurmasını istemişti.

App Store'dan ödeme zorunluluğu kalktı

Yönergelerde yapılan en dikkat çekici değişiklik, artık geliştiricilerin ABD'deki App Store'da yer alan uygulamalarda kullanıcıları App Store dışındaki ödeme yöntemlerine yönlendirebilecek bağlantılar, butonlar ve çağrılar koyabilmesine izin verilmesi oldu. Üstelik artık bu özellik için Apple’dan özel bir onay alınmasına da gerek kalmadı.

Daha önce bazı uygulamaların (örneğin okuma uygulamaları veya ürün ve hizmet satışı yapan uygulamalar) kullanıcıları üçüncü taraf ödeme sistemlerine yönlendirmesi yasaktı. Ancak Apple, bu kısıtlamanın artık ABD mağazasındaki uygulamalar için geçerli olmadığını belirtti.

Bu gelişmeler, Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers’ın Apple’ın 2021’de Epic Games’in açtığı davayla ilgili verdiği kararı ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından geldi. O dönem Rogers, Apple’ın geliştiricilere kullanıcıları alternatif ödeme sistemlerine yönlendirme hakkı tanıması gerektiğine hükmetmişti. Ancak Apple, App Store dışından gerçekleşen satın alımlarda bile %27 oranında komisyon almaya devam etti. Epic Games, geçen yıl bu nedenle Apple’a yeni bir dava açarak şirketin mahkeme kararına uymadığını ileri sürdü. Apple ayrıca kullanıcıların harici bir ödeme seçeneği kullanmaya çalıştıklarında karşılarına uyarı ekranı çıkararak onları bu yöntemden caydırmaya çalıştı.

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Apple artık harici ödemelerden komisyon alamayacak

Son karar doğrultusunda Apple, artık App Store dışı ödemelerden komisyon alamayacak ve geliştiricilerin uygulamalarına harici ödeme yönlendirmeleri eklemesini engelleyemeyecek.

Bu gelişmeler sonrasında Epic Games'in CEO’su Tim Sweeney, Fortnite’ın önümüzdeki hafta iOS platformuna geri döneceğini duyurdu. Sweeney ayrıca, Apple komisyonsuz ödeme sistemini küresel ölçekte benimserse, tüm davalardan vazgeçeceklerini ve Fortnite’ı iOS kullanıcılarına tamamen yeniden sunacaklarını söyledi. Şimdilik bu politika yalnızca ABD ile sınırlı olacak. Spotify gibi diğer firmalar da benzer şekilde uygulamalarına App Store dışı ödeme seçenekleri eklemek üzere güncellemeler hazırlıyor. Spotify, bu yöndeki güncellemeyi Apple’a ilettiğini açıkladı.

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Apple, App Store'da harici ödemelere izin vermeye hazırlanıyor