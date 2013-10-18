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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Facebook güncellendi: Gönderileri düzenleyebilme, Emoji desteği ve daha fazla güvenlik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Facebook güncellendi: Gönderileri düzenleyebilme, Emoji desteği ve daha fazla güvenlik
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İnternet dünyasının en popüler sosyal ağı olan Facebook, iOS uygulamasını yeni özelliklerle birlikte güncelledi.

Hali hazırda Graph Search gibi önemli özelliklerle donatılmış büyük bir iOS güncellemesi üzerinde çalıştığı bilinen Facebook, büyük güncellemesine kadar nispi olarak daha küçük çaplı ancak son kullanıcı deneyimini olumlu etkileyecek güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Son yayınlanan iOS için Facebook 6.6'da bu güncellemelerden biri.

Yayınlanan güncellemenin getirdiği yenilikler ve iyileştirmeler şöyle:

  • Gönderi ve yorumları düzenleme, önceki değişikliklerin hepsini görebilme
  • Yorumlara fotoğraf ekleyebilme
  • Bir kişinin zaman tüneline gönderi yaparken emojileri kullanabilme (sadece İngilizce için)
  • Mobil güvenlik ayarlarına, ana menüdeki kullanıcı isminin hemen yanında yer alan kilit ikonuna dokunarak hızla ulaşabilme

iOS için hazırlanan Facebook uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Facebook - Facebook, Inc.
iOS için Facebook güncellendi: Gönderileri düzenleyebilme, Emoji desteği ve daha fazla güvenlik
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iOS için Facebook güncellendi: Gönderileri düzenleyebilme, Emoji desteği ve daha fazla güvenlik
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ВAВA 6 yıl
Zaten iyiydi. Daha da iyi oldu.
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