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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Skype güncellendi (Sürüm 4.6)

6 yıl
680
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Skype güncellendi (Sürüm 4.6)
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Microsoft'un satın aldığı Skype, iOS uygulamasını güncelledi. Uygulamayı 4.6 sürümüne yükselten güncelleme, bir önceki sürümdeki birçok ciddi sorunu gidererek kullanıcılara daha başarılı bir iletişim deneyimi sunuyor.

iOS 5.0 ve üzeri yüklü tüm iPad, 2.nesil ve sonrası iPod Touch modelleri, iPhone 3G ve sonrası tüm iPhone modellerine destek sunan iOS için Skype için yayınlanan güncelleme, görüşme esnasında yazışma ekranının gösterimiyle olan sorunu ve alınan / gönderilen fotoğrafın ön izlenimi esnasında ortaya çıkan gösterim sorunu başta olmak üzere birçok sorunu giderirken; seçilen mesajları birkaç işlemle "okundu" olarak işaretleyebilme yeniliğini uygulamaya kazandırıyor.

Uygulamanın güvenliğini ve güvenilirlik seviyesini de arttıran güncellemeyle ilgili detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama Bağlantısı: Skype @ App Store


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GoldPunch 6 yıl
Skype, Twitter ve Facebook Messenger'a sürekli güncellemeler geliyor, neredeyse her hafta. Fakat şu değişiklikleri bir ben göremiyorum sanırım.
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