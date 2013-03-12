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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Tumblr, yeni kamera arayüzü ve Photoset özellikleriyle güncellendi

6 yıl
479
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Tumblr, yeni kamera arayüzü ve Photoset özellikleriyle güncellendi
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İnternet dünyasının önde gelen sosyal ağ ve blog sitelerinden Tumblr, kendi ismini taşıyan resmi iOS uygulamasını güncelledi.

Uygulamayı sürüm 3.3'e yükselten güncelleme, uygulama içerisinden daha kolay fotoğraf çekilebilmesini sağlayan yeni kamera arayüzü ve dahili Photoset yeteneklerini Tumblr uygulamasına kazandırıyor.

3.3 sürümüne eklenen Photoset, bilindiği üzere, şimdiye kadar ayrı bir uygulama şeklinde App Store'da bulunmaktaydı.

iOS için Tumblr'ın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilir ve uygulamayı ücretsiz olarak iOS'li cihazınıza yükleyebilirsiniz.


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